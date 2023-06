Roma, 18 giu. (askanews) - "Ho comunicato a Stefano Bonaccini le mie dimissioni dall'Assemblea Nazionale del PD. Brigate e passamontagna anche No. È stato un errore politico partecipare alla manifestazione dei 5S. Vi voglio bene, ma non mi ritrovo in questa linea politica". LO ha scritto su Twitter il consigliere regionale del Lazio Alessio D'Amato.