Roma, 21 ago. (askanews) - "Ribadiamo la nostra totale disponibilità ad accogliere donne e bambini in pericolo, però se esiste l'Europa tutti si devono far carico di questa accoglienza. Non possono chiederci di accogliere altre decine di migliaia di immigrati visto, che già ne stanno sbarcando centinaia ogni giorno". Lo ha detto ai microfoni di Rainews24 il leader della Lega, Matteo Salvini.