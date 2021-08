Afghanistan, Salvini incontra a Roma l'ambasciatore del Pakistan

Roma, 23 ago. (askanews) - Si è da poco concluso l'incontro a Roma tra Matteo Salvini e l'ambasciatore del Pakistan in Italia, Jauhar Saleem. Al centro del colloquio, riferisce la Lega, "la partecipazione del Pakistan al G20 su invito della presidenza italiana, il coordinamento tra Islamabad e Roma sul da farsi in Afghanistan, lotta al terrorismo e cooperazione internazionale. Salvini e l'ambasciatore si erano già confrontati telefonicamente pochi giorni fa per consultazioni urgenti".