(ANSA) - BOLZANO, 22 OTT - L'affluenza in calo alle provinciali in Trentino Alto Adige. In Alto Adige alle 11, orario della prima rilevazione della giornata, si sono recati l'18,4% degli aventi diritto. L'affluenza nelle precedenti provinciali del 2018, alla stessa ora, era stata del 19,6%. L'affluenza alle urne per le elezioni provinciali in Trentino alle 11, orario della prima rilevazione della giornata, è del 13,14%, cioè di 58.036 votanti. L'affluenza nelle precedenti provinciali del 2018, alla stessa ora, era stata del 14,4%. (ANSA).