Affluenza alle Comunali migliora, parziale: 59,22 per cento

Roma, 15 mag. (askanews) - Quando sono stati caricati, sul sito del Ministero dell'Interno dedicato alle elezioni comunali, poco più di metà dei dati sull'affluenza nelle 5.426 sezioni aperte in 15 regioni, migliora il dato complessivo dell'affluenza. La percentuale parziale registrata finora, infatti, è del 59,22 per cento contro un precedente storico del 61,83 per cento.Ieri sera, invece, il dato finale delle ore 23, si era fermato sotto il 47 per cento, oltre 12 punti percentuali in meno rispetto alla domenica sera delle precedente tornata equiparabile a questa.