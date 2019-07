Affidi illeciti:M5s,Pd vota commissione?

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - "Davanti allo scandalo sugli affidi illeciti di minori sottratti alle loro famiglie, il segretario del Pd ride e dice che il Movimento 5 Stelle è vergognoso perché ne parla. L'unica, vera vergogna è l'atteggiamento del Pd, che tace davanti a un'inchiesta in cui sono coinvolti loro esponenti e operatori a vario livello". E' quanto si legge in un post del Movimento 5 Stelle pubblicato sul blog delle Stelle in riferimento all'inchiesta aperta sugli affidi illeciti di bambini a Bibbiano, che ha coinvolto anche il sindaco del comune in provincia di Reggio Emilia, che si è autosospeso dal Pd. Il post allega un video in cui una giornalista fa una domanda sul caso al leader dei Democratici Nicola Zingaretti. Ricordando poi che il M5s ha depositato una proposta di legge per istituire una commissione d'inchiesta ad hoc, chiede: "Il Pd di Zingaretti la voterà o ancora una volta vuole rendersi politicamente complice di sistemi disumani e scandalosi come quello di Bibbiano?".