[Il caso] Accuse e ultimatum tra Italia viva e il Pd, Conte e i 5 Stelle. Il premier: “Fare squadra, altrimenti si va al voto”

Certo non bastano le emozioni e un simbolo per fare un partito. E neppure una Carta dei valori dove la prima parola è “donna”, l’ultima “futuro” e “antifascismo” e “ diritti per tutti” le pietre miliari. E però non c’è dubbio che ieri alla Leopolda sia nato un nuovo partito, che ha staccato la spina dalla casa madre (il Pd) e si è posizionato con chiarezza per l’oggi e il domani: diversi dal Pd e nel futuro mai più alleati con i 5 Stelle. Che è la direzione opposta a quella invece intrapresa dal segretario dem Nicola Zingaretti. Tre passaggi hanno definito il senso della giornata e dei rapporti futuri all’interno della maggioranza. In mattinata l’allusione di Renzi quando, illustrando il programma della giornata dedicata al disvelamento del simbolo e all’avvio del tesseramento, ha detto: “Le iscrizioni a Italia Viva saranno solo online, mai più signori delle tessere, ciao ciao correnti”. Dove “de-correntizzato” fa rima con il vecchio “de-renzizzato”.

“Un partito con un leader…”

Poco dopo qualche dichiarazione sotto palco di Maria Elena Boschi, “il Pd sta diventando il partito delle tasse”. Più o meno uno degli slogan urlati ieri a Roma nella piazza sovranista e populista delle destre a S. Giovanni. Il pomeriggio ci ha pensato Ettore Rosato, il coordinatore dei Comitati civici, a mandare messaggi subliminali al Nazareno: “Italia viva non sarà il partito del leader, ma con un leader, è una grande differenza. Ad agosto ci voleva uno con la spina dorsale per non consegnare il Paese a Salvini. I partiti con un leader non piacciono ai partiti che il leader non ce l’ha”. Ecco, quando ne hai infilate tre di fila così in un giorno solo, poi puoi anche correggere le virgole, precisare - lo fanno Bonifazi e Faraone “le tasse vanno abbassate ma il Pd non è il partito delle tasse” - e smentire, come farà lo stesso Renzi a fine della seconda giornata della Leopolda10 (“Non rispondo a polemiche sul Pd, noi siamo una bella comunità di donne e di uomini che fa belle proposte per il futuro dell'Italia. Da noi zero polemiche”) ma diventa difficile cambiare il senso della giornata. Che è quello degli attacchi, dei dispetti e degli ultimatum dentro la maggioranza. Con il centrodestra in piazza S.Giovanni a cannoneggiare addosso al governo e Salvini che rinvia a dopo il voto delle regionali per tornare a fare i conti con il governo.

Leopolda 10 (Ansa)

Le pulci alla Manovra

Italia viva attacca e poi smorza il Pd nazionale nella kermesse più affollata di sempre con un paio di migliaia di persone rimaste fuori davanti ai cancelli chiusi e maxischermi. Fa le pulci alla manovra su Quota 100, le microtasse, le partite Iva, i limiti all’uso del contante, persino il bonus verde, “non è stato rinnovato, invece è utile e crea posti di lavoro”. E’ necessario un vertice di maggioranza, non c’è dubbio (come aveva chiesto Di Maio) e probabilmente sarà lunedì. Di sicuro ci saranno molti emendamenti: i 30 tavoli tematici delle Leopolda ieri mattina sono stati un pozzo di idee e proposte. Dal Nazareno arrivano in risposta gli aut aut. “Se non ci sono più le ragioni per scommettere su questa maggioranza - ha avvisato il vicesegretario Andrea Orlando - lo dicano…”. Più o meno le stesse - “bisogna fare squadra altrimenti fuori” - pronunciate dal premier Conte e rivolte a Italia Viva ma soprattutto ai 5 Stelle che hanno chiesto la verifica di maggioranza sulla legge di bilancio. Entrambi fanno scivolare su tavolo che se fallisce questa maggioranza si va dritti al voto.

I dispetti fiorentini

In più ci sono i dispetti, meschinelli come tutti i dispetti. Ieri mattina il Pd fiorentino ha organizzato tre eventi unici e irripetibili nell’arco della mattinata: la consegna delle chiavi d’oro al presidente dell’europarlamento David Sassoli con una schiera di amministratori pubblici e privati in prima fila con tanto di posti assegnati e che sarebbe stato difficile lasciare liberi; un’ importante conferenza sull’ambiente e persino un matinée sulle smart city - tipico tema leopoldino - nel cortile delle Murate. Tutti e tre gli eventi sono stati fissati quando era già nota la data della Leopolda. Che ha, comunque, stravinto. Capiremo presto se si tratta di prevedibili contraccolpi di assestamento post- scissione. O se Pd e Italia viva andranno avanti a sputarsi addosso anche nei prossimi mesi. “Se Renzi e il suo partito deve distruggere per esistere, il viaggio del Titanic è appena cominciato” gli ha detto Emanuele Fiano che pure è stato un ex renziano di punta. Esiste una terza possibilità, la più probabile: Iv non mette in dubbio la lealtà al governo Conte ma non cederà di un passo rispetto alle battaglie che di volta in volta riterrà opportuno fare.

Leopolda 10 (Ansa)

“E basta col Pd…”

Il popolo della Leopolda non vorrebbe disturbare l’emozione della nascita del “partito che Renzi ha finalmente deciso di fare” con “le solite polemiche sul Pd” che è a dir la verità molto poco presente nei capannelli della Leopolda, un posto che dieci anni fa inventò il rito dei politici mescolati con i cittadini, uno di fronte agli altri a parlare e discutere, condividere e proporre. Nessuno pensa che sia in agenda tirare spallate al governo. Men che meno che fare proposte o chiedere correzioni alla legge di Bilancio sia qualcosa che indebolisce la maggioranza. Tutt’altro. E all’ora di pranzo, tra la coda al buffet (quasi inarrivabile ma chi esce perde il posto all’interno della Leopolda conquistato di prima mattina) e quella alle toilette, molti storcono il naso per le dichiarazioni e le reazioni al “Pd partito delle tasse” evocato da Maria Elena Boschi. Un conto è la scissione, diverso è cercare di distruggere la casa che è appena stata lasciata. “Noi siamo diversi - spiega una signora - non abbiamo bisogno di attaccare gli altri per costruire la nostra identità. Abbiamo le nostre idee, la nostra visione di paese, uno sguardo sul futuro. Guardiamo avanti. Diversamente non faremo molta strada”. Alfonso è un architetto da Pomigliano d’Arco ed è in cerca di qualche parlamentare Iv per spiegare che “

anche a me il Pd stava stretto e vivo come una liberazione la nascita di Italia Viva, però il Pd rimane la casa dalla quale proveniamo, Italia Viva quella che stiamo costruendo. Non mi sentirei di abbattere la prima per costruirci su la seconda, non è questo il modo migliore di cominciare”. Chissà se Alfonso avrà consegnato il messaggio a chi di dovere. Anche in serata, lasciando la settecentesca stazione, s’incrociava lo stesso main stream: “Basta parlare del Pd, lavoriamo col governo, facciamo proposte e correggiamo quello che serve. Ma niente scossoni adesso, al Paese serve stabilità”.

Il simbolo numero 2

La presentazione del simbolo è un kolossal di luci, musica, emozioni. Viene calato piano dall’alto tra mitragliate di telefonini che catturano il momento. E’ la seconda opzione delle tre presentate al voto on line una settimana fa: la scritta Italia viva e sopra la V di vittoria ma anche di pace in rosa/fuxia in campo bianco. Renzi porta sul palco tutta la squadra perchè “non so se c’è un leader, qui sicuramente c’è una squadra”. E a Salvini, che ha da poco concluso il suo comizio in piazza san Giovanni, manda a dire: “Questa nostra nuova casa è a prova di ruspa. Il ministro Teresa Bellanova, che chiuderà stamani, firma autografi come Bono degli U2. Gennaro Migliore e Lisa Noja hanno presentato lo Statuto, Ettore Rosato lo snocciola dal palco “articolo numero 1, qui si lavora insieme; n.2, è un partito di programmi e non organigrammi; articolo 3, deve essere il partito dell’empatia, che sa più di tutto ascoltare…”.

Il tesseramento vola: in un’ora 1500 iscritti. Per gli organizzatori è un “ottimo segnale che il 30% dei presenti alla Leopolda siano esordienti”. Ma non basta. Questa gente, “questo popolo che vuole essere rispettato perché siamo qui in piena consapevolezza, a nostre spese, grati a Matteo per i suoi mille giorni, per averci dato la libertà e l’opportunità”, vorrebbe che il partito si strutturasse con propri referenti e sedi nei territori. Specie nelle regioni che andranno al voto nei prossimi mesi, la Puglia, la Calabria, e l’Emilia Romagna, vorrebbero che ci fossero liste di Italia Viva. Per iniziare a contarsi un po’. C’è molta energia. Che deve essere incanalata nel modo giusto. “Se facciamo errori adesso, poi non li recuperiamo più” dice una coppia di Lecco mentre lascia la kermesse. Attaccare il Pd è certamente uno di quegli errori.