[il caso] Le Regioni vincono il braccio di ferro con governo e virologi. Sul decreto l’accordo arriva nella notte: ok alla sanatoria, via l’Irap per le aziende

E alla fine, all’improvviso, dopo l’ennesima giornata di schiaffi e bufere, s’intravede uno squarcio di azzurro. La politica si prende, finalmente, le sue responsabilità, sospinta dal pressing di categorie e opinione pubblica, e i virologi tornano al loro preziosissimo posto che però è sempre una parte e non il totale. Accade tutto in poche ore: prima il ministro dello Sport dà il via libera, obtorto collo, agli allenamenti collettivi nel calcio, anticamera di una possibile ripresa del campionato; poi le Regioni ottengono le auspicate “aperture su misura”, cioè in autonomia rispetto al governo centrale; infine e soprattutto, quando ormai è notte, sembra chiudersi l’accordo in maggioranza su Decreto Rilancio. “Il testo del decreto Rilancio potrebbe essere approvato già al termine del preconsiglio che però durerà presumibilmente fino al cuore della notte” ha detto ieri sera il ministro economico Roberto Gualtieri ai microfoni del Tg5 della sera. “Il testo è molto consistente e bisogna evitare che ci siano degli errori nelle norme quindi ci prendiamo il tempo che serve e riguardiamo tutto. A quel punto il decreto potrebbe anche essere approvato alla fine del preconsiglio”. Una dichiarazione che ha improvvisamente acceso la luce su una giornata che sembrava destinata ad un nulla di fatto.

La bozza numero 4

La bozza numero 4 del decreto è la migliore. E’ delle 17 e 30 e circola intorno alle 19 e 20. Ma non è ancora quella buona. Per avere quella, la numero 5, bisogna aspettare l’alba di stamani alla fine di un preconsiglio rinviato per 24 ore, iniziato alle 21 di ieri sera e terminato quasi all’alba. Ma anche la bozza n.5 subirà ulteriori variazioni nel passaggio parlamentare dove le opposizioni e tutte le forze politiche hanno già fatto sapere che porteranno “correzioni necessarie, già comunicate al governo che però non ha voluto tenerne conto”. Questo dettaglio di orari è solo un modo per raccontare la complessità delle trattative in corso ormai da giorni. Un governo di coalizione ha tanti padroni, in questo caso quattro, ed è chiaro che quando si muove una massa da danaro pari a 55 miliardi, per quanto tutti a debito, ciascuno di loro voglia lasciare la propria firma più impressa delle altre. Ma in questo caso non è stato solo il marketing politico e il consenso a dividere e rallentare il decreto. Bensì una diversa, a volte opposta, visione della crisi e del modo di uscirne. Di tentare, appunto, la Ripresa. Uno scontro tra crescita e impresa da parte di Iv e un pezzo importante di Pd e assistenzialismo e statalismo da parte 5 Stelle a cui vanno aggiunti una malintesa forma di giustizialismo che poi è uno dei motivi che più di tutti hanno trattenuto il decreto Crescita trascinandolo verso la metà di maggio nonostante le promesse di Conte.

Un testo pieno di buchi

L’ultima bozza circola dopo le 19 e porta l’orario delle 17 e 30. Si va in preconsiglio con quella che è il testo su cui Gualtieri promette al Tg5 della sera “sono stati sciolti tutti i nodi politici”. In realtà non è proprio cosi. E se è vero che c’è la contestata norma sulla sanatoria dei migranti e il “taglio” dell’Irap così come chiesto da Confindustria ma anche da Italia Viva e un pezzo di Pd, è anche vero che i puntini di sospensione sono veramente tanti. Troppi nelle 454 pagine del decreto. Il Titolo II, ad esempio, quello su “Sostegno alle impero ed economia”, ad esempio ha ancora la dicitura “in attesa di verifica da parte della Ragioneria” senza la quale una norma non esiste. I provvedimenti della ministra Paola De Micheli su investimenti, edilizia pubblica, la famosa ripartenza da un piano di opere pubbliche già progettate e finanziate, era ancora pieno di crocette anziché cifre. L’accordo politico sarebbe stato trovato su tutto - il condizionale è obbligatorio finchè il testo non esce in Gazzetta e dal Parlamento convertito in legge - dalle regolarizzazioni di braccianti agricoli all’Irap, dal bonus vacanze al reddito di emergenza. Per aiutare famiglie ed imprese, come annunciato da Gualtieri e dalla ministra Lucia Azzolina - in crollo di consensi - , 1,5 miliardi per la scuola e l'impegno per stabilizzare 16mila insegnanti a settembre. Arrivano anche norme sulle mascherine, per semplificare l'iter di certificazione e per bloccare l'Iva, aiuti agli alberghi, come lo stop alla prima rata dell’Imu per stabilimenti balneari e alberghi e il blocco fino a settembre dell'Irap per quasi tutte le aziende italiane (circa un milione 800), indipendentemente da dimensioni e fatturato. Ma sulla formulazione della norma auspicata da Confindustria e portata avanti da Italia viva continuano ad emergere mal di pancia e distinguo.

Lo scontro sulle regolarizzazioni

Ad alimentare lo sconto fino in fondo è stata la norma sulle regolarizzazioni. Domenica notte l'intesa sembrava chiusa anche con i rappresentanti M5s: “E’arrivato un sostanziale via libera di Bonafede e Crimi”. Ma ieri in mattinata dalle fila M5s sono tornati i distingui fino alla frenata in nome del “no alle sanatorie indiscriminate”. La bozza d'intesa, sostenuta dalla ministra Luciana Lamorgese, da Peppe Provenzano per il Pd, da Teresa Bellanova per Iv e da Leu, prevede un doppio binario: la regolarizzazione di lavoratori in nero, italiani e non, e permessi di soggiorno di sei mesi per i migranti che cerchino lavoro. Vengono introdotti requisiti stringenti: nel primo caso il datore di lavoro regolarizza il lavoratore in nero che fosse in Italia prima dell'8 marzo, con una sanatoria delle irregolarità penali, pagando un forfait di 400 euro; nel secondo caso il lavoratore il cui permesso di soggiorno sia scaduto dopo il 31 ottobre 2019 può chiedere un permesso di sei mesi per cercare lavoro versando una somma di 100 euro. Nel Movimento c’è una divisione netta tra i governisti (i ministri D’Incà e Patuanelli) e chi deve sempre alzare l’asticella. Magari perchè è in difficoltà e deve ribadire la propria autorevolezza: è il caso di Bonafede, la cui permanenza in via Arenula non è certa; e anche di Di Maio, furioso perchè palazzo Chigi ha osato tenerlo all’oscuro delle ultime fasi della liberazione di Silvia Romano. Fasi finali di cui era infondo solo il premier Conte che ha la delega all’intelligence. Formalmente i 5 Stelle contrari contestano entrambi i meccanismi, nel primo caso denunciando il rischio di salvare caporali e sfruttatori, nel secondo per i sei mesi di permesso senza lavoro. La bozza mantiene la versione con il doppio binario che il Viminale considera l’unica utile ed esclude dalla sanatoria chi è stato condannato per caporalato o sfruttamento della prostituzione, di minori o dell'immigrazione clandestina.

M5s ha ancora dubbi sul Mes

Prima del preconsiglio di ieri sera fonti di Italia viva spiegavano che “il Movimento è terra di nessuno, non si sa con chi parlare. Vogliono stralciare la norma dal decreto per mandarla su un binario morto”. Iv ha chiesto con Maria Elena Boschi di modificare, perchè troppo complesso nei requisiti, il bonus turismo: meglio dare i soldi agli albergatori vincolandoli ad offerte per le famiglie anziché a famiglie con fasce di reddito basse che magari non le userebbero per il turismo. I renziani contestano anche il reddito di emergenza, su cui un accordo tra M5s e Pd (solo per due rate, misura non strutturale) è stato raggiunto, e i “pochi fondi alle famiglie e alle scuole paritarie”. Sotto traccia, ma neppure troppo, il capitolo Mes. I 5 Stelle continuano a fare storie sull’utilizzo di quei fondi (36 miliardi) destinati a spese dirette e indirette della Sanità. E che quindi possono essere destinati, ad esempio, all’industria e ad una vera ripresa al di là degli ammortizzatori, Cig (i cui fondi sono stati comunque aumentati) e bonus e reddito di emergenza. “Non possono essere i bonus la chiave della ripresa” diceva ieri sera una fonte del Mef.

Vince l’autonomia delle Regioni

Era necessario ratificare quello che già accade da giorni, alla faccia dei ricorsi al Tar e delle legittime opinioni dei virologi. Così ieri le Regini hanno ottenuto il via libera dal governo: il 18 maggio potranno aprire negozi, bar e ristoranti. Ci saranno linee guida e regole generali uguali per tutti - che ancora non si vedono e su cui si rincorrono troppe voci - e differenziazioni territoriali a seconda dell'andamento della curva del contagio. E’ chiaro che se i dati del contagio dovessero invertire le curve attuali e tornare a crescere, sarà il governo a decidere nuove chiusure. L'accordo è arrivato ieri alla fine della videoconferenza tra i governatori e l'esecutivo, al tavolo anche il premier Giuseppe Conte oltre ai ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia. Tra una settimana ( e non il primo giugno) sarà dunque possibile tornare al bar per prendere un caffè, tagliarsi i capelli, andare a cena fuori. Le regole saranno bene definite. E qui si rischia che la riaperture diventi un boomerang: molti commercianti e ristoratori intervistati in quesi giorni dicono chiaramente che con regole troppo severe sul distanziamento sociale non sarà conveniente per loro riaprire. Il punto è che le famigerate linee guida non sono ancora pronte. “Tra giovedì e venerdì” assicurano da palazzo Chigi. Decisamente troppo tardi per chi deve mettersi in regola e riaprire il 18. “Inizia la fase della responsabilità per le Regioni” ha detto il ministro Boccia ai governatori con cui in queste settimane ha ingaggiato vere e proprie battaglie. Ultima quella con la governatrice della Calabria Jole Santelli che aveva osato aprire i bar con posti a sedere distanziati e all’aperto all’inizio della scorsa settimana. Santelli s’è beccata il ricorso al Tar. La sua decisione però ha fatto da apripista. Nei giorni scorsi tutte le regioni, anche di centrosinistra, sono andate un po’ per i fatti loro. Tanto che molte regioni speravano di aprire già oggi. O entro venerdì. Ora però se per il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini “si riparte con un atteggiamento responsabile”, per Luca Zaia (Veneto) “è una sorta di anticipazione dell’autonomia delle regioni”. Un tema che è stata caldissimo prima del Covid. Fuori dal tavolo, anche questa volta, il tema dei viaggi interregionali. Ogni governatore pensa ai propri residenti. E sembra non fidarsi troppo di quelli degli altri.