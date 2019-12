[Il caso] Sorpresa, funziona l’accordo europeo sui migranti. E Salvini deve cambiare le parole-chiave

Salvini deve cambiare adagio e cercare nuove parole chiave. “Governo di tasse e di sbarchi” non è più attuale. E’ controproducente visto che il mix slogan+propaganda ha generato il fenomeno “sardine”. E’ falso: gli aumenti sulla filiera della plastica e su quella dello zucchero, bibite e dolci, contro cui le opposizioni e parte della maggioranza hanno dichiarato guerra, sono stati rinviati a metà anno per dare alle aziende il tempo necessario ad avviare la riconversione della produzione. Gli sbarchi sono sotto controllo nonostante sia tornata la piena operatività delle navi delle ong nel canale di Sicilia e nel Mediterraneo del sud. Ma lo sono soprattutto i ricollocamenti, l’altra parte del fenomeno migratorio cui l’ex ministro dell’Interno non ha mai messo mano. Forse perchè un problema risolto, o avviato verso la soluzione, non è più un problema e non è più moneta utile a pagare “paura”.

I numeri

Gli ultimi dati aggiornati del Viminale sono significativi. A ieri i migranti sbarcati sono 11.088 rispetto ai 23.011 del 6 dicembre 2018 (governo giallo-verde insediato il primo giugno 2018). Gli espulsi in tutto il 2018 sono 14.566 di cui 6.020 gli stranieri effettivamente rimpatriati. Nel 2019, fino ad oggi, dopo tre mesi di governo giallorosso, sono 16.160 gli espulsi di cui 6.154 quelli effettivamente rimpatriati, una media di circa 550 al mese contro i circa 500 del 2018. Piccoli numeri che rispondono però ad un trend costante e graduale di miglioramento. Resta, ancora ingovernato il fenomeno degli sbarchi autonomi, barchini di legno come gusci di noce in grado di sfuggire ai radar e di affrontare brevi traversate, come quella tra la Tunisia e la Sicilia o le coste calabresi: sono stati 5.668 in tutto nel 2018 e sono 7926 fino ad oggi nel 2019. Ora, non c’è dubbio che il confronto da settembre (insediamento governo giallo-rosso) ad ora registri un aumento di circa mille persone (settembre ’18/’19: 947-2456; ottobre ’18/’19: 1007/2017; novembre ’18/’19: 580/1292) con una prima, leggera inversione di tendenza nella prima settimana del mese di dicembre (359 nel 2018; 200 quest’anno).

Un filone che non rende più

Ma sono numeri in generale che non reggono una narrazione fatta di invasioni, assalti, paura e l’armamentario lessicale che ci ha accompagnato fino ad un mesetto fa circa, una data che coincide più o meno con l’avvento delle sardine. Da allora il filone migranti è assai meno presente nella propaganda leghista. Sostituito in un batter di ciglio con l’altra colonna su cui Salvini ha costruito il suo consenso: banche, soldi, Europa matrigna ed egoista. In una parola, il Mes, quel fondo salva-stati su cui la Lega ha montato polemiche definite “marziane” e “comiche” dallo stesso ministro economico Roberto Gualtieri che è riuscito ad ottenere un rinvio tattico di qualche mese durante l’Ecofin della scorsa settimana. Il dossier Mes ha molto stressato la maggioranza (i 5 Stelle si sono messi a inseguire la Lega) e nonostante il rinvio mercoledì ci sarà comunque un voto molto delicato al Senato.

Nei fatti, oltre il trattato di Dublino

C’è un altro dato che più di altri ha convinto Salvini a cambiare cavallo e a buttarsi su soldi e banche lasciando perdere i migranti: 8 su dieci tra quelli arrivati sono e saranno redistribuiti. Non solo: a fine novembre, quando tra Italia e Libia stavano operando tre navi delle ong, per la prima volta Bruxelles ha accettato la richiesta di ricollocazione diretta e congiunta dei naufraghi salvati da parte dei quattro paesi che il 23 settembre scorso hanno sottoscritto il pre accordo di Malta. Qualche numero, ancora una volta, può essere d’aiuto: nel 2019 sono stati trasferiti con ricollocamenti in altri paesi europei 262 migranti. Di questi, ben 172 sono stati ricollocati dopo il 5 settembre. In quindici mesi (giugno ’18-agosto ’19) i migranti trasferiti con ricollocamento sono stati 238, 16 al mese. Tra settembre e novembre 2019 (ministro Lamorgese) i migranti trasferiti in base a piani di ricollocamento sono stati 172, ben 57 al mese (alcune richieste sono antecedenti alla presa d’incarico del nuovo ministro). Il Viminale fa sapere che “grazie ad uno snellimento delle procedure i tempi di ricollocamento saranno più rapidi e quindi anche i trasferimenti”.

La vera svolta

E’ stata il prevertice di Malta del 23 settembre scorso. Quel giorno quattro paesi, Germania, Italia, Francia e Malta hanno stretto il patto per cui qualunque sbarco di naufraghi in Italia diventa “faccenda” di tutti e quattro i Paesi a prescindere dai paesi di origine dei migranti”, se siano quindi di tipo economico o profughi di guerra. Una ridistribuzione quindi “automatica e preventiva” in base all’articolo 80 del Trattato di Fondazione dell’Unione che sancisce il “principio di solidarietà e di equa ripartiizone delle responsabilità tra gli Stati membri”. Principio che è stato puntualmente disatteso in questi ultimi sei anni di grandi flussi migratori. Li per lì il pre accordo di Malta è stato accolto con molto scetticismo. Troppe volte l’Europa ha annunciato svolte e redistribuzioni rimaste poi solo sulla carta. Alla fine spuntava puntuale un cavillo per cui i migranti sono sempre rimasti in carico all’Italia.

La diplomazia

Da quel 23 settembre è iniziato il lavoro di diplomazia silenziosa del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, il prefetto alla guida del Viminale, figura tecnica e del tutto antitetica rispetto allo stile dell’ex ministro Salvini. Lamorgese, forte di una nuova centralità e credibilità dell’Italia in Europa (dove era stata isolata) e del fatto che l’Italia può e deve costituire un argine al sovranismo antieuropeo delle destre, ha cercato di spiegare, convincere, parlare, andare oltre i quattro. Il risultato è arrivato a fine novembre in occasione degli ultimi salvataggi da parte di tre navi delle ong: la richiesta di ricollocazione alla Commissione europea è stata congiunta e da parte di tutti e quattro i paesi.

Sembrano dettagli. Ma sono dettagli di una potenziale rivoluzione. Qualcosa che assomiglia, seppur ancora molto alla lontana, al permesso di soggiorno europeo. Ad oggi hanno fatto richiesta di partecipare alla ridistribuzione dei naufraghi/profughi anche Portogallo, Lussemburgo, Grecia, Spagna, Cipro. Negli ultimi giorni, grazie ad accordi bilaterali promossi dall’Italia, anche la Romania ha mostrato “interesse” a partecipare al piano. Così si forma il numero di 172 ricollocamenti a partire dal 5 settembre. Piccoli numeri per grandi cambiamenti. Sufficienti per sconsigliare l’uso, almeno per un po’, della propaganda contro lo straniero.