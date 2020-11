Meloni: non votiamo scostamento alla cieca, governo si impegni

Roma, 25 nov. (askanews) - Fratelli d'Italia non è disposta a votare "alla cieca" lo scostamento di bilancio, Giorgia Meloni chiederà al centrodestra di definire una serie di proposte sulle quali chiedere un "impegno preciso" del governo e solo dopo si potrà decidere l'atteggiamento da tenere. La presidente di Fdi lo ha detto durante "L'intervista" a Skytg24."Abbiamo già votato due scostamenti, noi del centrodestra. In tutto sono sono stati messi già oltre 80 miliardi a disposizione del governo, e in gran parte sono stati dilapidati". Per la Meloni "non è responsabilità dare soldi alla cieca, che non si sa come verranno spesi".Dunque, "penso che dovremo chiedere al governo come intende spendere quei soldi e chiedere un impegno preciso su quelle proposte. Se il governo e la maggioranza si impegnano su quei provvedimenti, allora siamo disposti a mettere a disposizione quelle risorse. Un'interlocuzione che va fatta nelle prossime 24 ore".