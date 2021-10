A Trieste ultima chance Russo contro il quarto mandato Dipiazza

Trieste, 16 ott. (askanews) - Continuità o rinnovamento? Questa la scelta che dovrà fare Trieste nel ballottaggio di domenica. Da una parte, Roberto Dipiazza, centrodestra, al quarto mandato se vincesse. Dall'altra, Francesco Russo, centrosinistra, consigliere regionale ma proiettato a conquistare lo scranno più alto di piazza Unità. Dipiazza al primo turno si è fermato al 46,92%, mentre sperava di non andare al ballottaggio. Russo si trova ad una distanza di 15 punti, precisamente al 31,65%. Ma l'esponente dem naturalmente spera ancora di farcela. Potrebbe mettere insieme gli 8 punti di Laterza, i circa 4 del Movimento 5 Stelle ed anche quelli di altri cespugli, per 6 punti circa.Dipiazza conta soprattutto sul ritorno alle urne degli astensionisti, per cui in questo scorcio di campagna elettorale ha girato per i quartieri, indicando che cosa gli resta da completare. E lo ha fatto accompagnato anche dal governatore Massimiliano Fedriga. Intanto i collaboratori di Dipiazza hanno lasciato trapelare come sarà composta la prossima giunta: tre o quattro assessori di Fdi, incluso il vicesindaco, due o tre alla Lega, due alla Lista Dipiazza e due a Forza Italia. Russo, dal canto suo, ha anticipato che in caso di vincita affiderà deleghe anche ai consiglieri di minoranza "su temi specifici"."Se diventerò sindaco - così ha detto - proporrò delle deleghe adalcuni consiglieri di opposizione, in modo che possano seguire temi specifici rapportandosi con gli assessori, pur essendo appunto sui banchi dell'opposizione". Il Centrodestra a livello nazionale dà per scontata la vittoria di Dipiazza, come ha sostenuto anche Silvio Berlusconi, che nel sindaco di Trieste ha da sempre un esponente vicino al suo partito, ancorchè l'inquilino di piazza Unità assuma spesso atteggiamenti civici, peraltro molto apprezzati dal suo elettorato.