A festa M5S bagno folla e selfie per Di Maio, insulti a stampa

Napoli, 12 ott. (askanews) - Dopo il pranzo in albergo con Beppe Grillo e Davide Casaleggio, il capo politico del Movimento 5 stelle ha fatto il suo ingresso a Italia 5 stelle, la kermesse del Movimento in corso alla Mostra d'Oltremare.Attorniato dalla folla degli attivisti e dei fans e dalle telecamere delle testate tv web, il ministro degli Esteri si è concesso ai selfie dei suoi sostenitori. Tra quanti non sono riusciti a conquistare l'agognato trofeo digitale, è cresciuta rapidamente un po' di frustrazione, sfogata, come da tradizione, contro i giornalisti. Qualcuno lo ha accusati di essere "venduti", altri li hanno invitati più o meno urbanamente ad andarsene per non rovinare la festa.Inizialmente previsto dall'ingresso principale di viale Kennedy, dove però stazionano i picchetti dei lavoratori Whirlpool e quelli delle attività di pubblica utilità, l'arrivo di Di Maio si è poi concretizzato da un ingresso secondario.Bar