A.Adige,appello per vaccinazione da tutte le forze politiche

(ANSA) - BOLZANO, 19 NOV - Un appello unitario a tutti coloro che ancora non si sono fatti vaccinare è stato rivolto oggi da tutte le forze politiche dell'Alto Adige, i cui rappresentanti si sono ritrovati a Bolzano dinnanzi al Consiglio provinciale. "Ero presente ieri in Austria - ha detto il Governatore altoatesino Arno Kompatscher - alla riunione durante la quale è stato deciso il prossimo lockdown, oltre all'obbligo vaccinale, e ho sentito il cancelliere Schallenberg esprimere grande rammarico per il fatto che gli austriaci, ora travolti dalla quarta ondata, non hanno colto l'importanza del messaggio a favore del vaccino, anche perché in passato in Austria non tutti i partiti erano uniti nel dare questo messaggio. Penso che per questo motivo questa inziativa sia molto importante. Siamo qui tutti uniti per dire che questo è l'unico modo per avere un inverno più sereno e uscire defintivamente da questa situazione", ha detto Kompatscher. (ANSA).