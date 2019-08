Faccia a faccia Di Maio-Zingaretti, ma non c'è l'intesa: scontro sul nome di Conte. E il M5s tratta anche con Salvini

Dopo il confronto pomeridiano tra le delegazioni dem e grillina, il segretario del Pd Nicola Zingaretti e il capo politico del Movimento Cinque Stelle si sono visti ieri sera a cena in un faccia a faccia per tentare di sciogliere alcuni dei nodi per formare un governo di legislatura. Primo tra tutti quello del nome del presidente del Consiglio. Ed è qui che la trattativa sembra arenarsi. Di Maio propone un Conte bis, ma il leader dem invece sottolinea la necessità di "discontinuità". Un governo di svolta, per intenderci, senza il premier dimissionario.

Nessuna rottura fra i Dem e il Movimento

I toni tra le due forze politiche, comunque, sono concilianti e in serata una nota diffusa da fonti dem si chiude con la conferma che i due leader torneranno a sentirsi nelle prossime ore. L'avvio della trattativa, insomma, sembra in discesa e il clima viene definito "positivo" da entrambe le parti. Sui 10 punti di Di Maio, compreso il taglio dei parlamentari, sul quale il capo grillino è irremovibile (o il Pd fa come diciamo noi oppure salta tutto, il ragionamento che Di Maio avrebbe condiviso con gli uomini a lui più vicini), i dem si dicono d'accordo purché sia accompagnato "da garanzie costituzionali e da regole sul funzionamento parlamentare".

Dubbi su un tavolo parallelo in corso con la Lega

"Nessun veto" e "noi ci crediamo" è il grido di battaglia del Nazareno. Anche se la prudenza resta d'obbligo. Per i dem è fondamentale che il Movimento smentisca ogni dubbio sulla politica dei due forni, rendendo ufficiale la chiusura dei rapporti con Salvini, che spera ancora in un ritorno di fiamma con l'ex partner di governo. In queste ore, alzare la posta per vedere chi offre di più, insomma, sarebbe visto come fumo negli occhi dai dem. Il capogruppo pentastellato Francesco D'Uva smentisce che i 5 Stelle abbiano aperto un tavolo 'parallelo' con la Lega. Ma il vicesegretario dem, Andrea Orlando, chiede che venga detto "in modo chiaro" al Presidente della Repubblica. Ma c'è chi sostiene che la Lega abbia fatto un'offerta interessante ai Pentastellati: il capo 5S a Palazzo Chigi, quello leghista al Viminale e Giorgetti all'Economia.

Nel mezzo restano i dissapori interni

Nei dem, la giornata di ieri si è aperta tra accuse e veleni dopo la pubblicazione dell'audio di Matteo Renzi che attacca Paolo Gentiloni. In casa Cinquestelle non sono stati da meno. Su Fb Di Battista ha ribadito la necessità di alzare la posta non solo il taglio dei parlamentari ma anche il taglio delle concessioni autostradali ai Benetton. E avrebbe espresso un consiglio: non chiudere a Salvini. Ma il fondatore del Movimento, Beppe Grillo, ha pubblicato un intervento lodando l'operato di Conte e definendolo "l'elevato". La confusione è tanta, il tempo, però, stringe. Domenica si riuniranno al Nazareno sei tavoli di lavoro del Pd per il programma del 'governo di svolta' e lunedì dovrebbero trovare la quadra anche i pentastellati. Entro martedì, comunque la partita dovrà essere chiusa. Lo chiede il Capo dello Stato, lo chiedono gli italiani.