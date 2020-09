Dopo Bettini e Orlando, ecco Zingaretti: "Il Pd è stanco di "cantare la messa e portare la croce"

Il Pd, specie se riuscirà a trasformare, con un po’ di fortuna, un pareggio (il 3 a 3 alle Regionali) in una vittoria (la ‘tenuta’, oltre che della Toscana ‘rossa’, anche della Puglia, oltre alla Campania), dal 22 settembre si prepara a chiedere un rimpasto di governo, di quelli stile Prima Repubblica, ovviamente tutto a suo favore. Più posti e posti più di peso. Infatti, se tre indizi fanno una prova, come diceva Agatha Christie, e se, soprattutto, le parole hanno un senso, le uscite prima, giorni fa, di Goffredo Bettini, ideologo del segretario, ieri mattina del vicesegretario, Andrea Orlando, e, a sera, anche se in modo più generico, direttamente del segretario del partito, Nicola Zingaretti, a quello puntano. “Va bene essere leali, e cantare la messa, ma siamo il partito che regge le sorti del governo, abbiamo diritto a più spazio, altrimenti non possiamo essere i soli a portare la croce” è l’unanime messaggio, neppure cifrato, dei tre big dem. Vediamo Bettini, che, come al solito, fa da apripista con un’intervista rilasciata giorni fa al Corriere della Sera: “Dall’emergenza si deve passare alla ricostruzione. Serve un salto di qualità. Conte deciderà in autonomia. Finché, e sottolineo finché, riteniamo ci siano spazi per fare del bene, proveremo ad andare avanti. Se invece dovessimo verificare che la nostra funzione non è più utile, ne trarremo le conseguenze”. Chiaro, diretto, secco, l’avvertimento (‘così non si va avanti’), sia a Conte che ai 5Stelle, della cui alleanza ‘strategica’ Bettini è pure sempre stato un grande teorico e sostenitore. Ieri mattina, poi, il vicesegretario Orlando mette ancora di più i piedi nel piatto. Parla apertamente di rimpasto, pur fingendo di non puntare ai ‘posti’: “Non si tratti tanto di cambiare questo o quel ministro ma di aprire una fase nuova. Ci troviamo nella situazione di spendere 209 miliardi in un Paese che da molto tempo fa tagli e c’è una difficoltà a mettere in campo progettualità”. “Con chi (fare il rimpasto, ndr.) – continua - lo deciderà Conte ma che si tratti di disporre la squadra in assetto diverso è un’esigenza che deriva da questa fase”. Il Pd vorrà più peso? “Non escludo che possa esserci un effetto sull’assetto del governo” è la risposta dell’ex comunista che, per l’occasione, usa un frasario da neo-dc.

Zingaretti chiude la Festa dell’Unità e tira le fila

Il là del vicesegretario al rimpasto precede solo di qualche ora quello del leader. Zingaretti chiude la Festa nazionale dell’Unità a Modena con un comizio che è un indubbio successo di affluenza come tutta la Festa (100 mila presenze in 20 giorni, 600 volontari di media a sera), segno che la ‘Ditta’ ancora funziona, e pure a pieno regime. Bene, premesso che il Pd “è l’unica alternativa all’avanzata della destra, altre non ne ho visto” (oggetto: le Regioni, soggetti polemici non citati sia l’M5s che Italia viva), il leader dem mette subito i piedi nel piatto. “Chiederemo – quasi urla, e non solo perché è un comizio - rigore assoluto al governo che sentiamo nostro e sosteniamo ma ora dovremo dire basta ai troppi se, alle attese e ai ritardi”. Il warning è forte. Ma non basta. Zingaretti aggiunge: “ai nostri alleati mi permetto di dire: basta con l'ipocrisia di essere alleati ma in tv fare la parte degli avversari perché questo logora. Serve progettualità: non si fugge da questo. Se la posta in gioco è questa, occorre un passo in avanti. Siamo uniti non per occupare poltrone ma realizzare un programma di rinascita e giustizia italiana. Non abbiamo molto tempo”. Il messaggio è chiaro: la pazienza del Pd non è infinita, non tirate troppo la corda, perché poi si spezza. Ovviamente, Zingaretti non chiede, apertamente, un rimpasto, ci hanno pensato Orlando (e Bettini) a farlo in pubblico, prima di lui. Ma se il Pd vince (cioè ‘pareggia’, ma al Nazareno la vivono già come una vittoria) le Regionali, i candidati dei 5Stelle restano intorno al 10% e quelli di Iv fermi al palo, allora i dem alzeranno la voce e faranno la parte del leone. Poi, come sempre, spetterà a Conte trovare forme e modi. A partire da chi mandare a casa per fare posto a innesti dem.

Anche dentro i 5Stelle se ne parla apertamente

“Ne parleremo ovviamente dopo le elezioni: noi siamo concentrati su referendum e Recovery fund”, taglia corto Luigi Di Maio. Anche se nel M5s c'è chi, a taccuini chiusi, osserva: “Se il Pd chiederà il rimpasto per stabilizzare il governo non potremo dire di no”. Conte finora ha sempre cercato di allontanare una formula che definisce ‘vecchia’. Ma il pressing dei partiti sul premier per avere più peso sembra intensificarsi, anche se i giochi potranno farsi solo dopo che Pd, M5s, Iv e Leu si saranno pesati alle regionali. Di sicuro non sarà indifferente che le regionali finiscano 3 a 3, 4 a 2 o 6 a 1. Elemento di garanzia di tenuta potrebbe essere il referendum costituzionale: se vincesse il Sì, tra le fila dei partiti scenderebbe a zero la voglia di tornare al voto per eleggere un Parlamento quasi dimezzato. Pochi scommettono, a meno di un esito del voto con durissimi contraccolpi sui partiti, sulle larghe intese e dunque su un cambio di governo che porti a Palazzo Chigi una figura istituzionale come Mario Draghi. Ecco perché lo scenario su cui più si ragiona in queste ore - alla luce della richiesta Pd di cambiare passo al governo - è quello di un ‘Conte ter’, un rimpasto che coinvolga ministeri di peso come la scuola, i trasporti, il lavoro (e che dovrebbe passare probabilmente da un voto di fiducia del Parlamento).

I nomi del prossimo rimpasto già girano…

Da mesi si fanno i nomi di Lucia Azzolina (al suo posto si parla di Anna Ascani per il Pd o di Elena Bonetti per Iv), Nunzia Catalfo, Paola De Micheli, tant'è che qualcuno ha lamentato un accanimento contro le donne al governo. Per puntellare il governo e dare più peso ai partiti c'è chi ipotizza l'ingresso (i suoi hanno sempre negato) dello stesso Zingaretti per il Pd e di Maria Elena Boschi per Iv. Si rincorrono anche voci di un incarico da vicepremier per Zingaretti e Di Maio, che farebbero come i due Dioscuri Di Maio e Salvini nel governo gialloverde: circondare Conte. Di sicuro a pesare sarà la pressione dei gruppi parlamentari, perché sia tra i Dem che nel M5s da mesi si denuncia uno scollamento tra il lavoro del governo e delle Camere. Si citano i nomi di Graziano Delrio e Giuseppe Brescia tra quelli che potrebbero passare all'esecutivo. Ma uno dei fattori che rendono lo spostamento delle caselle difficile è la concomitanza con il congresso M5s: il timore è che il rimpasto, soprattutto se darà più peso al Pd, aumenti lo scontento anziché placarlo. Se rimpasto non sarà (o se cambieranno solo caselle marginali), resta comunque la richiesta di Orlando di un ‘diverso assetto’ di gioco della squadra in campo, per non rischiare di perdere l'occasione del Recovery fund. “Bisogna garantire l'efficienza del governo”, dicono da Iv. Ecco il messaggio a Conte: qualcosa dal 22 settembre dovrà cambiare, rimpasto o no.

Poi c’è la partita interna di casa Pd…

Poi, però, c’è la partita tutta interna che si gioca in casa Pd. ‘Svolta’ nell’azione del governo, cui chiede “rigore assoluto” e che – come ha detto suo vice, Orlando - si traduce con una parola: ‘rimpasto’. Basta con gli attacchi degli ‘alleati’ (M5s e Iv). Appello, mai così netto e aperto, al voto disgiunto rivolto “agli elettori dei partiti alleati” (sempre M5s e Pd) per le Regionali. Infine, ciliegina sulla torta: “altro che subalterni, combatteremo per il Mes”. Il segretario dem, Nicola Zingaretti, ha dunque chiuso la Festa dell’Unità di Modena – davanti a un folto pubblico e al gotha dem - con un discorso forte, imperioso e che ad alcuni è apparso persino “un po’ disperato”. Come quell’autocritica sulla mancata innovazione e quell’invito ai giovani a “entrare nelle sezioni e a prendersi il partito”.

Il Pd è a un bivio e la leadership di ‘Zinga’ pure: se il risultato delle Regionali sarà un pareggio (3 a 3), che per il Nazareno equivale a una vittoria (la ‘tenuta’, oltre che della Toscana ‘rossa’, della Puglia, oltre la Campania), il Pd alzerà la voce e chiederà, a Conte, di imprimere la sua di ‘linea’ a un governo che, evidentemente, non decolla. Se, invece, la sconfitta sarà di 4 a 2 o, peggio ancora, di 5 a 1 (con la rovinosa perdita della Toscana), lo stesso primato di Zingaretti dentro il partito potrebbe vacillare, messo a dura prova dai contestatori interni (Bonaccini, Gori, etc.) ed esterni (Saviano, le Sardine). Un congresso anticipato, a quel punto, diventerebbe inevitabile. Zingaretti lascerebbe, restando governatore del Lazio, e Orlando ne prenderebbe il testimone candidandosi in sua voce e sfidando sicuramente le minoranze interne ribelli e, forse, lo stesso Bonaccini. Il governo, ovviamente, ne risentirebbe, forse in modo grave, ma il terremoto avrebbe più l’epicentro nel Pd che a Chigi.

I primi possibili effetti in casa dem di una sconfitta

Il primo effetto di una eventuale sconfitta alle Regionali, specie se si perde la Toscana, si avrebbe dunque nel Pd, dove nella minoranza c'è chi già ipotizza in caso di catastrofe (“Ma non succederà”, assicura un parlamentare toscano) le dimissioni del segretario. Anche se Zingaretti da Modena indica un obiettivo Paese più grande della “tenuta del governo o del destino di un leader” è già venuta allo scoperto l'area (Gori, Marcucci, Nardella) che sostiene l'approdo al Nazareno di Stefano Bonaccini (Base riformista è più attendista, ma pronta a lanciarsi se serve).

Al Nazareno sono davvero furibondi con Bonaccini

E, questa volta, al Nazareno, sono davvero furibondi con il governatore emiliano Stefano Bonaccini. Prima le – per il gotha dem – troppe interviste e interventi del ‘Bonaccia’ su temi nazionali. Poi la partecipazione, in qualità di ospite d’onore, alla scuola di politica dell’arci-nemico Matteo Renzi. L’altro ieri, infine, parole che hanno messo a rumore tutto il partito. “Se mi chiedi se devono rientrare Renzi e Bersani io dico ‘rientrino pure’ – le scudisciate, sotto forma di parole (e di ragionamento), del governatore emiliano, pronunciate per giunta alla festa nazionale dell’Unità a Modena, venerdì sera. Spiegazione più chiara dell’attacco: “Noi dobbiamo riportare quelli che sono usciti e non ci votano più, non Renzi e Bersani in quanto tali. Perché il Pd non può rimanere al 20% e se rimane al 20% nei prossimi anni vuol dire che, quando si voterà per le politiche, noi non vinceremo le elezioni”. Parole che fanno male per due ordini di motivi: al netto dell’aver messo sullo stesso piano Renzi e Bersani, il primo è e resta il ‘bau-bau’ del Nazareno. Inoltre, dire che il Pd, “se resta al 20%” (la percentuale cui, con grande fatica, Zingaretti è arrivato, ma che da lì non si schioda) “perde” viene letta come una doppia sconfessione di linea: sia perché sottende l’assunto che Zingaretti non sa fare di meglio sia perché nega, alla radice, proprio come già fa la minoranza interna, che basti e avanzi l’alleanza ‘strategica’ coi 5Stelle per vincere le elezioni. Le bordate, dunque, partono subito e inviperite. Parlano due fedelissimi del segretario. Il pugliese Michele Bordo, vicecapogruppo alla Camera, dice sprezzante che “Forse dimentica che Renzi ha fondato Iv con l’obiettivo dichiarato di distruggere il Pd e i candidati contro i nostri” e parla di “sindrome di Tafazzi”, per Bonaccini. La senatrice ligure Roberta Pinotti chiede di non ricominciare con i “tormentoni sui nomi”. La verità è che al Nazareno sono furibondi e marcano a uomo Bonaccini a ogni suo passo. Eppure, lo stesso governatore liquida la sua – da molte parti paventata – corsa alla segreteria per un post-Zingaretti così: “Non me ne frega nulla. Faccio il presidente delle Regioni. Ho già dato una bella mano al Pd vincendo in Emilia”. Ma poi, il giorno dice, rispondendo alla domanda “ci saranno conseguenze nella leadership del Pd dopo il voto?” con un enigmatico “si vedrà”. Paradossalmente, la sconfitta del Pd sarebbe la sua vittoria, o almeno l’inizio della sua cavalcata verso la segreteria, anche se del Pd raccoglierebbe i pezzi.