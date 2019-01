Via libera alle trivelle sul mar Ionio: il governo sotto attacco respinge le accuse

Il Ministero dello Sviluppo Economico di Luigi Di Maio ha dato il via libera alle trivelle per la ricerca del petrolio nel mar Ionio. Il 31 dicembre 2018 è stata pubblicata sul BUIG l’autorizzazione a tre nuovi permessi di ricerca petrolifera su una superficie complessiva di 2200 km/q a favore della società americana Global MED LLC, con sede legale in Colorado, Usa.

Emiliano: impugneremo le autorizzazioni

La notizia ha scatenato un mare di polemiche contro l’esecutivo. In prima fila Michele Emiliano. "È insopportabile la bieca ipocrisia di chi, dopo aver finto di lottare al nostro fianco, appena giunto al Governo del Paese anche grazie ai tanti elettori sensibili a questo argomento, ora assume le medesime condotte dei governi precedenti che si volevano contrastare con la richiesta di referendum antitrivelle" ha affermato il governatore della Puglia. Impugneremo le nuove autorizzazioni rilasciate dal Mise a cercare idrocarburi nel Mar Ionio. Ci siamo sempre battuti in difesa del nostro mare, e continueremo a farlo" ha aggiunto Emiliano.

Michele Emiliano

Il ministro Costa: non ho firmato nuove autorizzazioni

Ma il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, ha respinto le accuse e in un post sui social ha spiegato la sua versione dei fatti. "Da quando sono Ministro non ho mai firmato autorizzazioni a trivellare il nostro Paese e i nostri mari e mai lo farò. Non sono diventato ministro per riportare l'Italia al Medioevo economico e ambientale. Anche se arrivasse un parere positivo della Commissione Via, non sarebbe automaticamente una autorizzazione".

“La colpa è del precedente governo”

"I permessi in questi giorni dal Mise – ha proseguito - sono purtroppo il compimento amministrativo obbligato di un sì dato dal ministero dell'Ambiente del precedente governo, cioè di quella cosiddetta sinistra amica dell'ambiente. Noi siamo il governo del cambiamento e siamo uniti nei nostri obiettivi. Siamo e resteremo contro le trivelle. Quello che potevamo bloccare lo abbiamo bloccato. Siamo per un'economia differente, per la tutela dei territori e per il loro ascolto. Anche per questo incontrerò personalmente i comitati Notriv di tutta Italia. Per lavorare insieme a norme partecipate, inclusive e che portino la soluzione che tutti aspettiamo da anni". Costa sempre sui social ha poi annunciato di essere al lavoro assieme al Mise per inserire nel dl Semplificazioni una norma per lo stop a 40 permessi pendenti.

Sergio Costa

Bonelli: Di Maio avrebbe potuto porre rimedio

Il leader dei Verdi, Angelo Bonelli, ha però contestato questa versione dei fatti. "Con la legge di Bilancio Luigi Di Maio – ha spiegato - avrebbe potuto abrogare l'art. 38 della legge Sblocca Italia, voluta da Renzi che consente di unificare l'autorizzazione di ricerca con la concessione ad estrarre idrocarburi, ma come ha fatto con Ilva ha confermato per intero quello che ha fatto il precedente governo”. "La ricerca - ha proseguito Bonelli - autorizza l'uso dell'air gun, le bombe d'aria e sonore, che provocano danni ai fondali e alla fauna ittica: è il regalo di Luigi Di Maio alla Puglia e alla Basilicata dopo Ilva e le autorizzazioni alla Shell rilasciate dal Ministero dell'Ambiente”.