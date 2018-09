Perché il grillino Simone Valente ha fatto saltare le Olimpiadi invernali in Italia? Le sue ragioni e il suo curriculum

Il nostro Paese è ormai paralizzato dalla paura di fare. “Meglio niente, signorina, meglio niente”, così il grande Vittorio De Sica declinava l’ordinazione al tavolo del ristorante di un’acqua minerale di etichetta ignota. “Meglio niente, meglio niente” dice oggi la nostra politica ogniqualvolta c’è da fare (“chi non fa non sbaglia”). Probabilmente è proprio questa paura di sbagliare che sta tarpando le ali al sogno (e ai tanti posti di lavoro) che le Olimpiadi invernali previste per il 2026 avrebbero potuto realizzare. Nelle Olimpiadi delle chance perdute il Governo del Cambiamento rischia ancora una volta di approdare ultimo. Se le cose rimarranno così, si profila un'altra sconfitta per la politica e lo sport italiano, che dopo aver perso la possibilità di organizzare le Olimpiadi di Roma 2024, perde anche l’occasione di organizzare uno dei più grandi eventi sportivi al mondo.

Tutto è cominciato quando Simone Valente, sottosegretario della presidenza del Consiglio per i rapporti con il Parlamento e responsabile sport per il M5S, interviene con una forte dichiarazione all'Ansa nel dibattito sulla candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026. "Le parole di Sala – ha detto Valente - non sono allineate con quanto emerso nel recente incontro a Palazzo Chigi. Mettiamo un punto fermo a questo paradosso: non è possibile procedere quando le condizioni proposte da Coni e Governo non sono sostenute da una città importante come Milano”. E ancora: "Sala, richiedendo che il brand olimpico ricada esclusivamente o in maniera più visibile su Milano, formalizza di fatto una pretesa insostenibile per tutti coloro che fino ad oggi avevano lavorato con grande impegno a un progetto unitario. E' arrivato il momento – ha proseguito Valente - di mettere un punto fermo su questa situazione paradossale: non è possibile procedere quando determinate condizioni proposte da Coni e Governo non sono sostenute da una città così importante come Milano a causa delle dichiarazioni del suo sindaco".

Che cosa aveva detto di tanto grave il sindaco di Milano Giuseppe Sala per indurre Valente a reagire in questo modo? “Milano – ha sostenuto il primo cittadino - non si tira indietro dalla candidatura italiana a tre, con Torino e Cortina, per ospitare i giochi olimpici invernali del 2026 ma la città, che è quella più conosciuta a livello internazionale, deve essere la più visibile o perlomeno la prima nel brand olimpico, che dovrà riportare solo i nomi delle città”. È questa in sintesi la richiesta che il sindaco della città lombarda aveva formalizzato nella lettera inviata al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti.

Sala aveva espresso l'esigenza di fare al più presto chiarezza sulla candidatura italiana e aveva ribadito quanto già detto nelle scorse settimane: le Olimpiadi si fanno per rafforzare il brand di una città e Milano ritiene di avere le capacità organizzative per gestire direttamente il progetto, come ha dimostrato con Expo 2015. “Una organizzazione troppo complessa, ha spiegato ancora il sindaco, è destinata a subire una impasse. Quindi la posizione di Milano è che se il governo farà una scelta politica, per non creare tensioni al proprio interno, poi dovrà essere lui stesso a prendersi in toto la responsabilità amministrativa dell'evento”. Ed è tutto.

Ora è necessario capire perché la Appendino ha lasciato. Alla sindaca di Torino non è piaciuta l’idea di Sala di chiedere che la scritta 'Milano' campeggi al di sopra delle altre due o in prima posizione in un eventuale 'Milano-Torino-Cortina 2026'. Una richiesta che contrasta con le velleità di Torino, la cui sindaca aveva chiesto "pari dignità per tutte le tre città candidate. Ed è proprio questa affermazione che ha destato la reazione di Simone Valente. Insomma, si rischia perdere un evento di tale levatura perché in due dicono che “il mio campanile è più alto del tuo”. Forse ci sono ancora margini di trattativa, ma al momento, il Coni porterà a Losanna la proposta (debole) del cartello Milano-Cortina. Il Cio, comunque, attende una bozza definitiva in vista della sessione di Buenos Aires che a ottobre ufficializzerà le candidature.

Nulla è ancora perduto per il presidente del Coni Giovanni Malagò: “Torino può ripensarci, c'è tempo”. C’è un appello in tal senso alla sindaca piemontese anche da Zaia e Chiamparino. La prima cittadina sta cercando appigli, "senza il pieno sostegno e l'impegno del Governo non ci sono condizioni per organizzare i Giochi". Intanto, si mette mano ai dossier. Milano e Cortina, e relativi territori, si divideranno quanto Torino dovrà lasciare, in realtà non molto. Progetti, sogni e speranze si intrecciano.

Tanti quotidiani oggi si chiedono: chi è Simone Valente? Non c’è molto da dire: è nato a Savona il 12 gennaio 1987, è stato eletto deputato nella XVII legislatura, entrando a far parte della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione. Si occupa in particolare di beni culturali, spettacolo e sport. Valente prima che diventasse deputato del M5S era uno studente in scienze Motorie all'Università di Genova (ha abbandonato gli studi), nel 2010 si è iscritto a un meetup di Savona e nella sua città ha iniziata la folgorante carriera politica. Perché il Movimento lo ritiene un esperto di sport? A Genova faceva l'istruttore di fitness in una palestra Virgin, è stato aiuto allenatore per una squadra di basket, un tirocinio alla Juventus soccer school di Torino ed è stato commesso della Decathlon a Vado Ligure. Va spesso in bicicletta.