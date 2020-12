Il 20 per cento dei medici rifiuta il vaccino anti-Covid, scoppia la polemica

In Italia due operatori sanitari su dieci hanno deciso al momento di non vaccinarsi contro il Covid. Alla vigilia dell'arrivo del secondo carico di dosi - quasi 470mila - non tutti i medici e infermieri hanno aderito alla prima fase della campagna vaccinale, in cui la loro categoria sarà protagonista. La percentuale, con una media nazionale dell'80 per cento, resta comunque molto alta e raggiunge punte oltre il 90 per cento in regioni come la Toscana. Resta tuttavia il fatto che tanti non vogliano esser costretti a vaccinarsi. E allora che cosa fare? Rendere obbligatorio il vaccino per tutti, o proporlo solo su base volontaria, o ancora imporlo al solo personale sanitario, "è una scelta politica, che compie la maggioranza di governo, e che la Costituzione autorizza, in presenza però di alcune cautele". Con questa premessa Michele Ainis, giurista e costituzionalista, interviene nel dibattito sull'obbligatorietà o meno del vaccino contro il Covid spiegando che "vale per medici e infermieri quello che vale per tutti gli altri cittadini, dato che c'è una norma costituzionale, per loro però c'è una condizione ulteriore", sulla quale tornerà dopo. "L'articolo 32 della Costituzione - ricorda Ainis - autorizza i trattamenti sanitari obbligatori, e un vaccino lo è, con due cautele: la vaccinazione deve essere prevista dalla legge e non deve infrangere il rispetto della persona umana".

"La scelta di proporre il vaccino su base volontaria - ragiona Ainis - è una scelta politica, anche perché poi c'è una legge che codifica questa scelta e la legge la scrive la maggioranza parlamentare, quindi si tratta di una scelta politica però autorizzata dalla Costituzione, con ovviamente una responsabilità politica di chi la compie". "Se poi nelle prossime settimane o mesi ci si accorgesse che gli italiani non si vaccinano e non ci pensano proprio, allora lì sì che si giustificherebbe ancora di più la scelta di rendere obbligatorio vaccinarsi. D'altronde - prosegue il costituzionalista - ci sono già diversi vaccini obbligatori, la differenza in questo caso è che viene fatto agli adulti e non ai bambini".

"Per medici e personale sanitario, la peculiarità è che loro vengono a contatto con i malati: quando vado in ospedale a farmi curare - spiega Ainis - sono in una condizione di fragilità e sono comunque nelle mani dei medici, sotto tutela sanitaria, e allora oltre a proteggere se stessi, devono anche tutelare la salute altrui perché se non si vaccinano c'è un problema di minaccia alla salute altrui". Anche a fronte di queste considerazioni, Ainis ritiene che "la scelta dell'obbligatorietà della vaccinazione rimane comunque una scelta politica, ma si giustifica ancora di più" di fronte ai 'doveri' dei camici bianchi verso la 'comunità dei pazienti disarmati’”. Nei loro confronti, "si può ipotizzare l'obbligo della vaccinazione, non c'è infatti un divieto costituzionale ma una norma permissiva". Certamente poi possono "fare ricorsi e arrivare fino alla Consulta".

"Nel 1996 la Corte costituzionale - ricorda Ainis - giustificò la scelta del vaccino obbligatorio contro la poliomelite parlando delle 'scelte tragiche del diritto' perché la salvezza di molti può comportare il sacrificio di pochi, rispondendo così alle obiezioni sui rari casi di effetti avversi provocati dal vaccino". "C'è un interesse pubblico che prevale sull'eventuale sacrificio individuale, - prosegue Ainis - e la decisione politica che introduce l'obbligo di vaccinazione deve essere ragionevole, senza dimenticare che anche la scelta di mettere il personale sanitario in cima alla lista delle persone da vaccinare volontariamente con priorità è un altro elemento a supporto della eventuale scelta dell'obbligatorietà del vaccino per medici e infermieri".

Nel frattempo una moltitudine di operatori sanitari italiani, si stima circa il 20 per cento del totale, avrebbe espresso la volontà di non esser vaccinato. Secondo la Fnomceo sarebbero poco più di cento, ma il dato potrebbe non esser realistico. La notizia ha diviso il mondo politico, che non sembra sapere cosa fare. Con i "ribelli" si schiera la ministra Fabiana Dadone che preferirebbe per i dipendenti della pubblica amministrazione una forte raccomandazione. Per l'obbligatorietà scendono invece in campo esponenti di punta come Matteo Renzi e Silvio Berlusconi e la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, che sottolinea però come cominciare a parlare esplicitamente di obbligo sarebbe un danno, auspicando che il rifiuto si superi spiegando.

Filippo Anelli, presidente della Fnomceo, ribadisce tuttavia si tratta di "un centinaio circa i medici contrari alle vaccinazioni. E per noi, chi sta con i no vax è incompatibile con la professione, perché mette in discussione le evidenze scientifiche. Ci sono poi medici che non vogliono essere vaccinati, e possono avere diverse motivazioni, a volte coincidono con i no vax, ma non tutti sono incanalabili in questo filone". Un esempio sono i 13 medici, tra no vax e negazionisti, su cui l'Ordine dei medici di Roma ha aperto un procedimento disciplinare, per le loro convinzioni sui social media e in tv. "Si tratta di 10 colleghi che hanno espresso posizioni contro il vaccino antinfluenzale e 3 invece negazionisti sul Covid - precisa Antonio Magi, presidente dell'Ordine -. La procedura disciplinare è partita dopo che abbiamo ricevuto da cittadini e colleghi degli esposti, corredati da documentazione". Al momento l'adesione dei medici al vaccino è stata alta (circa l'80 per cento).

Amedeo Santosuosso professore di diritto, scienza e nuove tecnologie presso l'Università degli studi di Pavia, ribadisce a tutti che il principio di base "è che ognuno è libero di fare ciò che vuole, a patto di non arrecare danno agli altri. I medici che non vogliono essere vaccinati contro il Covid, possono rimanere liberi di non vaccinarsi ma non possono esporre gli altri a rischio, lavorando a contatto con persone deboli". Da qui può scattare l'obbligatorietà. Diversamente "il loro datore di lavoro può non essere obbligato a farli lavorare".