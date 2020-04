[Il caso] Un secondo bazooka contro il virus: 150 miliardi dall'Ue. E altri due decreti per imprese e famiglie da oltre trenta miliardi

Citare Mao ogni tanto può essere utile: “Grande è la confusione sotto il cielo, quindi la situazione è eccellente”. Era nel pieno della Rivoluzione culturale. E citava a sua volta Confucio. A ciascuno, e ad ogni epoca, la sua guerra. O rivoluzione. Noi dobbiamo affrontare quella al Covid-19. Ieri sono successi nell’ordine una serie di fatti: mascherine protettive inviate seppure sbagliate, non sicure né omologate, ai medici che sono quelli ne hanno più bisogno; hakers e sabotatori digitali sotto accusa, da parte del premier e altri membri della maggioranza, quando invece è il sito dell’Inps che è andato in crash facendo tutto da solo; circolari interpretative del ministro dell’Interno sono state interpretate per tornare al punto di partenza che mai nessuno, meno che mai il ministro, ha voluto modificare ma solo specificare; i bambini sono stati ammessi all’ora d’aria fuori “per andare magari al supermercato con un genitore ma non è mai stata autorizzata la passeggiata genitori-figli” ha spiegato il premier nel mentre che il pediatra che siede nel Comitato tecnico scientifico che orienta il governo nelle scelte diceva: “Guai a portare fuori i bimbi anche col passeggino, devono stare in casa, in tv ci sono ottimi programmi per organizzare le giornate”; i governatori - Lombardia, Campania, Sicilia - si sono ribellati al ministro perchè le “loro” circolari regionali sono più restrittive e quindi a casa loro si fa come dicono loro. Verrebbe da pensare, visto che rivendicano l’autonomia, perchè, soprattutto in Lombardia il governatore non ha avuto la stessa lucidità e determinazione nel chiudere e sigillare quei comuni focolaio che poi hanno incendiato la regione.

Se ne riparla il 13 aprile. Occhio ai numeri

Mettiamola così: è molto difficile chiudere e regolamentare la vita delle persone in tempo di libertà, in democrazia, quando il nemico è invisibile, sfuggente e ancora poco conosciuto. Dunque, bisogna essere responsabili, tolleranti e comprensivi. Il Dpcm numero 9 firmato dal premier Conte ieri sera proroga le misure restrittive al 13 aprile: restano tutte, pari pari, nessuna concessione alla libertà. Anzi, se possibile, aumentano i divieti proprio per gli sportivi professionisti: vietati anche per loro gli allenamenti collettivi negli impianti sportivi. Via libera a quelli individuali. C’è quasi un’ossessione per chi fa sport.

I dati sono buoni. Parlano di una progressiva e costante riduzione nel numero dei contagi (ieri +2927), dei decessi (723, cento meno del giorno prima), aumentano i guariti (15729), calano i ricoverati e gli ingressi in terapia intensiva. Ma ancora non basta. “Un errore adesso, cedere a qualcosa, potrebbe essere fatale e produrre una nuova risalita del virus” ha spiegato Conte ieri sera in una conferenza stampa seguita a vari annunci da parte di vari ministri della proroga al 13 aprile. Pasqua e Pasquetta da cittadini liberi potrebbero essere un detonatore pazzesco al virus. Dunque tutti a casa, ancora. In attesa che i dati si possano consolidare. E passare “dalla Fase 1”, quella del lockdown, “alla Fase 2, quella della convivenza con il virus”. Non è possibile dire quando scatterà la fase 2, “il 14 aprile, ma non ci sono certezze”, sarà “graduale e scaglionata”. Prima di passare alla Fase 3, quella della ripartenza. Il ritorno ad una normalità seppure diversa.

La Ue libera soldi

Conviene allora concentrarsi sulle misure economiche, la cura per economie al collasso, crollo della produzione e Pil in caduta libera. Il governo ha molti fronti aperti: con la Ue; con le opposizioni; e anche con la maggioranza visto che le idee spesso configgono tra M5s e una parte del Pd, quasi sempre con Italia viva. Qualche spiraglio arriva da Bruxelles. Conte ha parlato nel pomeriggio con la presidente Ursula von Der Leyen sulle misure da mettere in campo per affrontare la crisi. E ci sono almeno un paio di novità importanti. La Presidente Ue ha annunciato “uno strumento dal valore pari a cento miliardi” per sostenere misure nazionali dirette a contrastare la disoccupazione e ad alimentare la cassa integrazione”. Accanto a questo, il via libera all’utilizzo dei fondi strutturali europei non ancora spesi, senza l’obbligo del cofinanziamento europeo e senza particolari destinazioni funzionali o territoriali. Dunque spendibili subito. Siamo a fine settennato (la durata del bilancio europeo, 2014-2020) e all’Italia restano ancora da spendere circa cinquanta miliardi. Se il pacchetto delle misure va in porto, si tratta di soldi spendibili subito perché con progetti credibili. “La Ue è qui per aiutare, questi soldi sono per il futuro dell’Europa” ha commentato Der Leyen. “Auspico che le misure annunciate siano ricomprese in una più ampia strategia europea (European ricoveri and Reinvestment Plan) da completare nei prossimi giorni” ha detto Conte.

“Il vento sta cambiando”

I prossimi giorni sono quelli che precedono il 7 aprile quando sarà di nuovo convocato l’Eurogruppo che dovrà deliberare le misure anti-Convid (ma le riunioni preparatorie sono in corso adesso). Per Olanda e Germania “il vento sta cambiando” e il dibattito ora è aperto anche sugli eurobond. La Germania, che nell’ultima riunione ha sbattuto la porta in faccia a questa ipotesi beffando l’Italia, sosterrà “la massima flessibilità sulla condizionalità per accedere ad una linea di credito del Mese e un meccanismo leggero di verifica su come gli Stati membri spendono i soldi. Così ieri sera anche Palazzo Chigi ha aperto alla possibilità di accettare l’utilizzo del Mes (410 miliardi) “nell’ambito però di un piano più complessivo e senza condizionalità. In sostanza un Mes che non sarebbe più il Mes. Qualcosa si muove, dunque.

“Serve una terapia d’urto per l’economia” oppure si rischia di trovare “il paziente morto” è stato l’appello di Conte in due diverse interviste uscite ieri mattina sul tedesco Die Zeit e sull’olandese De Telegraf. Con la precisazione che l’Italia non ha mai chiesto di condividere il suo debito (timore dei paesi rigoristi del nord) perché “ha sempre fatto da sola e non abbiano mai chiesto un euro a nessuno”. “Siamo la terra economia d’Europa - ha rivendicato Conte con la stampa di due paesi avversari - la seconda manifattura d’Europa, una potenza del G7 e sappiamo fare i compiti a casa. Il 2019 si è chiuso con un rapporto deficit/pil pari all’1,6% mentre l’obiettivo programmato era 2,2”. Gli eurobond, poi, non sono una fissazione di Conte, la sua linea del Piave, bensì “uno strumento utile a tutti”.

“Il primato della politica sulla scienza”

Fatto qualche passettino nella casa europea (è già stato deliberato il secondo bazooka da 750 miliardi), Conte deve concentrarsi anima e corpo sull’Italia. Ogni settimana di chiusura costa circa venti miliardi. Le associazioni di categoria fremono: la ripartenza è rinviata, il comitato tecnico-scientifico prende tempi lunghi, la politica (lo fa Zingaretti, il segretario dem) dice di “rimettersi al volere della scienza” e solo un pezzo della maggioranza (Italia Viva) pretende almeno l’idea, un progetto per il dopo. Conte rivendica con forza “il primato della politica sulla scienza”. Lo ha detto ieri sera in conferenza stampa “perché sono tanti gli interessi e i diritti da tenere insieme, tra questi anche il diritto d’impresa e il diritto al lavoro, ma prima di tutto c’è la diritto alla salute”. Ma la sensazione che il governo, alle prese con la sfida più grande di sempre, non faccia ancora i conti con il dopo, è forte e diffusa.

Cura Italia/2

Per smentire sensazioni e nervosismo anche dentro la maggioranza (soprattutto Italia Viva), Conte e Gualtieri hanno messo in lavorazione ben due decreti. Il primo dovrebbe essere licenziato domani ed è destinato alle imprese. Il decreto dovrà infatti garantire liquidità ad imprese, autonomi e partite Iva e liberare oltre 500 miliardi di euro per l’economia reale. Il ministro economico Gualtieri ha spiegato che conterrà misure per “rafforzare ulteriormente il sistema delle garanzie dello Stato ai prestiti alle imprese per arrivare a interventi analoghi, se non superiori, a quelli presi da altri paesi europei”. Nel dettaglio, il governo conta di erogare garanzie ulteriori, fino al 90% degli importi, per complessivi 200 miliardi di euro, per tutte le imprese, anche le grandi, sfruttando tutti i margini consentiti ora dalla modifica delle norme Ue sugli aiuti di Stato. In questo decreto potrebbe entrare la proposta di Italia viva dei prestiti solidali garantiti dalle banche. Un meccanismo adottato in queste ore in Svizzera. “Questi prestiti-ponte - spiegavano ieri gli onorevoli d’Alessandro, Del Barba, Fregolent e Ungaro che hanno illustrato la proposta in aula al ministro Gualtieri - coprono fino al 20% del fatturato 2019 di aziende, partite Iva e lavoratori autonomi, saranno erogati immediatamente dalle banche, attraverso la garanzia dello Stato al 100%, utilizzando le risorse del Fondo di garanzia per le PMI del Mise, la Cassa Depositi e prestiti o chiunque sia in grado di dare una linea di credito alle imprese a tasso zero, da restituire in 100 rate a partire dal 2022”.

Il Cura Italia/3

Ovverosia il decreto Aprile che arriverà a ridosso di Pasqua e sarà finanziato, fino a circa 30 miliardi, con l'extra deficit che dovrà essere autorizzato dal Parlamento. Per la seconda volta in poche settimane. Anche questo non era mai successo. In questo terzo decreto ci saranno soprattutto misure per le famiglie e i lavoratori: i famosi soldi in tasca agli italiani, direttamente nel conto corrente. Quelli che Trump e Johnson hanno già promesso di dare calmando subito ansie e depressioni dei propri concittadini.

Il Parlamento italiano dovrà votare il secondo scostamento di bilancio. Il ministro Gualtieri non ha dato cifre. Al Parlamento il governo si appresta a chiedere un nuovo sforamento del deficit tra l'1,1% e l'1,5% (tra i 20 e i 30 miliardi). E sul Def che a giorni il governo dovrà presentare è molto probabile che il pil 2020 arrivi a - 6. Tutto dipende da quando si potrà ripartire e come. E’ chiaro che un sostegno Ue aiuterebbe a tenere l'asticella più bassa, ad aumentare la liquidità di cui il Paese è a corto e ad evitare che il fardello del debito pesi troppo nei prossimi anni, con ricadute sui mercati e sui titoli italiani. Al contrario, dover fare “da soli” significherebbe un’impennata del nostro debito pubblico di assai difficile gestione nel futuro. Ma è quello che Conte ha promesso di fare, se necessario.

Il premier e le opposizioni

Ora, è chiaro che il Cura Italia/2 e il /3 dovrebbero essere scritti e approvati con l’aiuto anche delle opposizioni. Questo è stato il ripetuto auspicio del Capo dello Stato. E la condivisione, reale, è anche l’unico modo per portare avanti i provvedimenti subito e al riparo dell’inevitabile melina delle opposizioni. Ecco che dopo qualche promessa e un tentativo già andato a vuoto, iri mattina Conte ci ha riprovato con la voglia, pare, di fare sul serio. Nell’incontro durato tre ore non sono state date cifre ufficiali nè sul decreto di domani nè su quello della prossima settimana e meno che mai sullo scostamento di bilancio. Restano le indiscrezioni filtrate attraverso i giornali. Ma i leader dell'opposizione - Salvini, Tajani, Meloni, i rispettivi capigruppo - hanno notato un cambiamento di strategia da parte del premier, una consapevolezza maggiore sulla necessità di condividere il percorso dell’emergenza. “Noi - spiega un esponente del centrodestra presente all’incontro - gli abbiamo detto chiaramente che non basta accogliere un paio di emendamenti. Deve esserci un tavolo parallelo a quello del governo. Altrimenti Conte non può sopportare il peso di tuto questo, soprattutto quando bisognerà ricostruire”. La stessa fonte del centrodestra ha accompagnato tutto questo con un ragionamento semplice: “Se non c'è una vera apertura, superata la fase dell'emergenza verrà di sicuro Draghi. Lo scenario del voto anticipato è stato spazzato via dalla crisi e con lui anche i Responsabili del Senato. Quindi o Conte tratta sul serio oppure è destinato a cadere. “E deve anche dire ai suoi che non ci devono più attaccare come ha fatto l’altro giorno Perilli, capogruppo M5s al Senato”. Quindi clima nuovo intorno al famoso tavolo di unità nazionale (“che vuole dire che noi restiamo opposizione” ha subito ribadito Giorgia Meloni) ma il cliché è rimasto lo stesso: le opposizioni che rilanciano chiedendo l’impossibile (quasi). “Anche a me - ha spiegato Conte - piacerebbe mettere subito nelle tasche degli italiani duemila euro, ma dobbiamo pensare alla sostenibilità finanziaria. Io mi assumo le mie responsabilità, ma ciascuno deve assumersi le sue”.

Conte legge il post di Salvini davanti a Salvini

Chissà se il tavolo produrrà qualcosa di concreto (stamani ci sarà un nuovo round con Gualtieri e D’Incà). Certi meccanismi però sono difficili da superare. Così ieri mattina, mentre Conte e Salvini e Meloni e Tajani erano tutti insieme a ragionare su come fare per uscire da questo macello, succedeva che il sito dell’Inps è crollato sotto ile prime richieste del bonus di 600 euro. Non una bella premessa per i tanti italiani costretti a stare chiusi in casa e in cerca di soldi contanti. “Sono stati gli hacker, un attaco informatico in piena regola” ha attaccato subito il premier Conte informato in diretta del disastro.

Bene, mentre erano tutti lì, Conte è stato anche informato del post che Salvini aveva pubblicato dall’interno di palazzo Chigi, proprio dal tavolo della riunione per il famoso “lavorare insieme”. Conte ha voluto dare lettura in diretta agli astanti di quel post leggendo direttamente dal suo telefonino. Che diceva questo: “Migliaia di voi ci stanno segnalando che il sito dell’INPS è in tilt, che i mutui stanno andando all’incasso, che per molti lavoratori non c’è nessun aiuto, che i commercialisti stanno impazzendo, che sulla Cig non ci sono certezze. Avete ragione, l’ho appena fatto presente al governo ora in riunione. Speriamo si muovano o finisce male”. Si può immaginare il gelo calato sul Tavolo dell’unità nazionale. “Vedi Matteo - ha ripreso a parlare Conte - così facendo tu soffi sul malcontento, alimenti i disordini sociali, una cosa molto diversa dal confronto che stiamo facendo qui. Tutti in questo momento abbiano una grossa responsabilità. Io vi propongo un altro percorso, di collaborazione e confronto leali. Poi ognuno risponderò delle proprie azioni”. Salvini ha replicato a modo suo: “Ma Presidente, se il sito dell’INPS è in tilt, è in tilt…”.

E Meloni vuole mille euro in tasca agli italiani

Può essere che questo imbarazzo iniziale abbia sul serio sbloccato qualcosa. La Meloni, a cui Conte ieri chiedeva di sfumare la mole di emendamenti al decreto Cura Italia 1, ha chiuso mille euro nelle tasche di ogni italiano. E’ diventata virale la meme digital con Cetto la Qualunque che ascolta Meloni e dice: “…e io ne voglio due, duemila euro…”. Il sarcasmo non manca, nonostante il periodo. Meloni ha poi strappato a tutti una risata facendo come notare Italia Viva e 5 Stelle, che sono in maggioranza, avessero presentato pacchetti importanti di emendamenti, 105 e 95. “Appunto, ho già i miei problemi all’interno… ne eviterei altri” ha osservato Conte. Il siparietto più gustoso sarebbe andato in scena sulle scale, in uscita, con un faccia a faccia diretto e verace tra Salvini e Casalino. Della serie “tu mi ha fatto questo” e “tu ne hai fatta un’altra”.

Per essere l’incontro della pace, poteva senz’altro andare meglio. Anche perché per tutto il giorno Salvini ha continuato a chiedere e fare proposte dai propri social. Molte sono mission impossible. Come il taglio della plastic e sugar tax. Ancora loro. Sembra una storia di mille anni fa.