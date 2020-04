Ieri, sui giornali e in tv, come sui social, l’impressione era quella di un Paese non spaccato ‘in due’ (Nord contro Sud), e neppure in tre (Nord, Centro e Sud), ma andato, ormai, in mille pezzi, con governatori – sceriffi del Nord (Fontana, Zaia, Cirio) come del Sud (De Luca, Emiliano, Musumeci) che si mettono in aperta e totale ‘ribellione’ rispetto alle decisioni e le scelte del governo nazionale sulle riaperture mentre solo alcuni – e neppure tutti – governatori di fede democrat (Zingaretti, Bonaccini, Rossi) che cercano, disperatamente, di mediare tra le esigenze dei ‘loro’ cittadini e le direttive dello stato centrale (unitario?).

In vista del 4 maggio, infatti, gli italiani delle varie Regioni (Regioni, non ‘Nazioni’ autonome e manco ‘stati federali’!) non hanno ancora capito se, dove, come e quando i loro ‘governatori’ (come dice il giurista Sabino Cassese, “sono semplice presidenti di regione, anche se eletti in via diretta, non ‘sovrani’, sarebbe ora di tornare a chiamarli così…”) avranno il potere, il diritto, le capacità e l’intelligenza di ‘aprire’ i territori, facendo decadere di fatto il lockdown deciso dal governo, cioè – fino a prova contraria – una legge statale che ha la ‘preminenza’ su una legge regionale.

Il Nord vuole ripartire subito, il governo frena

Il giorno dopo la richiesta della Lombardia, che ha aperto la stalla da cui sono scappati quasi tutti i buoni, da Nord a Sud si allunga, infatti, la lista delle Regioni che chiede di accelerare l'uscita dal lockdown che sta sì – secondo loro - aiutando a contenere l'epidemia del coronavirus ma che rischia di paralizzare il Paese fino a uno stato irreversibile. Mentre l'Istituto superiore di sanità avverte che l'immunità di gregge “è ancora lontana” e predica cautela, dal Piemonte alla Sicilia i governatori propongono la loro ricetta e mettono in campo le loro task force, provocando più di qualche malumore sia nel governo sia tra gli esperti chiamati a Palazzo Chigi sotto la guida di Vittorio Colao – che si collega, graziosamente, da Londra, dove si trova… - per elaborare linee guida per l'uscita dalla fase più acuta dell'emergenza. Una delle ipotesi, spiega Fabrizio Starace, psichiatra del Consiglio superiore di sanità e componente della task force, è quella di aperture differenziate tenendo conto delle caratteristiche dei vari territori. Ma la sua è l'unica voce che si leva in una giornata in cui era attesa una nuova riunione degli esperti che non è sinora mai arrivata: la verità è che la task force, insediata da troppo poco, ancora non è pronta a fornire le prime indicazioni all'esecutivo - inizialmente si era ipotizzato entro questo fine settimana - e non si è nemmeno più riunita in plenaria, dopo la videoconferenza del giorno di Pasquetta. Certo, ci si è divisi in vari sottogruppi e alcuni compiti sarebbero stati assegnati anche a singoli componenti (17 membri, un po’ troppi, forse), ma una plenaria era attesa nel pomeriggio di ieri e invece è stata rinviata. Il manager bresciano avrebbe comunque intensificato i contatti con il comitato tecnico-scientifico e con il commissario Domenico Arcuri, oltre che col capo della Protezione civile, Angelo Borrelli.

Le task force iniziano a essere un po’ troppe

Ma se le task force iniziano ad essere troppe (c’è quella tecnico-scientifica, quella del ministro all’Innovazione Pisano contro le fake news, quella di palazzo Chigi sull’economia, ora quella di Colao…), è anche vero che i temi sul tavolo sono tantissimi, dagli approvvigionamenti di protezioni individuali al nuovo regime da imporre per rispondere alle necessità del sistema sanitario, necessità ma molto lontane dalle esigenze di mascherine quotidiane se tutti gli italiani dovessero rientrare tutti al lavoro. Insomma, se si decidesse di rendere la mascherina obbligatoria per tutti, prima di uscire di casa - come già sta accadendo in alcune Regioni - il fabbisogno crescerebbe a dismisura e di sicuro non si sarebbe pronti a inizio maggio.

App ‘anti-contagio’: si chiamerà ‘Immuni’…

Arcuri e Colao hanno discusso anche dei possibili metodi di tracciamento attraverso app anti-contagio che, ha detto poi Arcuri in tv, sarà volontaria e verrà sperimentata in “alcune regioni pilota” (l’ordinanza è stata firmata ieri sera: l’app si chiamerà “Immuni” e sarà operativa dal 4 maggio, quando inizieranno anche i test sierologici su un campione di 150mila persone, previsti sempre per inizio maggio. C'è poi, infine, il grande nodo degli spostamenti e delle regole con cui riorganizzare l'accesso agli esercizi commerciali, dai negozi a bar e ristoranti, per consentire un rientro in sicurezza dei cittadini alla ‘nuova’ normalità della fase due.

L’attivismo frenetico dei governatori di mezz’Italia

Ma la Task force di Colao – i pentastellati lo marcano a vista, con i loro uomini infilati nel comitato e non se ne fidano per nulla, ma anche Conte teme ‘l’ombra’ di Colao - al momento è in stand by, anche a causa dell'iperattivismo dei governatori: accanto al lombardo Attilio Fontana si schierano, seppur con accenti diversi, il Piemonte di Cirio e il Veneto di Zaia ma anche la Sicilia che, forte proprio del suo 'isolamento' naturale, chiede a sua volta di ripartire, come pure il piccolo Molise di Toma, il quale contrabbanda sui grandi giornali stile Corriere della Sera di avere ‘sconfitto’ il virus portando i contagi a zero grazie alle virtù dei molisani, ma è falso (i contagiati sono più 257, gli attualmente positivi 202, su soli 316 mila abitanti!).

Boccia vuole dialogare con Fontana, quest’ultimo meno

Il presidente della Lombardia si dice pronto a dialogare con il governo e annuncia che nel weekend inizieranno i lavori di una (ulteriore) cabina di regia con il ministro Francesco Boccia e i rappresentanti degli enti locali proprio per “discutere di quelle che possono essere le modalità di riapertura”. A quel tavolo Fontana porterà la sua proposta ad esempio di spalmare il lavoro non su 5 ma su 7 giorni settimanali per evitare congestionamenti dei mezzi pubblici in orari di punta. Invece, il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, prepara la distribuzione di 5 milioni di mascherine in tessuto multiuso ai suoi concittadini prima di introdurre l'obbligo. L'andamento in ordine sparso delle Regioni non preoccupa solo Boccia – finora unico, vero, ministro ‘argine’ alle follie secessioniste delle regioni leghiste del Nord come quelle dem del Sud – ma agita anche la maggioranza. Infatti, il viceministro M5S Stefano Buffagni torna in affondo contro la Lombardia e chiede a Fontana di “non seguire gli annunci di Salvini” ma di sedersi con il governo a “lavorare in modo serio”, mentre il Pd, con lo stesso governatore del Lazio-segretario, Zingaretti, si oppone a soluzioni a macchia di leopardo e chiede un intervento nazionale del governo, anche perché ha le orecchie dritte e messe ‘bene a terra’, come direbbe Bersani: “così può saltare l’unità nazionale”.

Sindacati preoccupati e Confindustria contro tutti

Preoccupatissimi anche i sindacati che hanno chiesto un nuovo incontro al premier per essere coinvolti nella preparazione della fase 2, invocando una “regia nazionale” sulla sicurezza dei lavoratori e il rispetto alla lettera del protocollo siglato a metà marzo, da accompagnare con “sostegni legislativi” che, per ora, non si vedono proprio. Intanto, la nuova Confindustria, con il neo presidente designato, il lombardo Carlo Bonomi, già numero uno della potente Assolombarda e che subentrerà a Vincenzo Boccia, bacchetta un po’ tutti. Tira bordate alla politica che “non sa dove andare” per sconfiggere il virus, attacca il governo per i ritardi e la proliferazione delle task force, ma non loda, a modello di riapertura, quello di Fontana.

5Stelle e i malumori contro Conte

La verità è che, se la fase emergenziale ha visto il “tutti con Conte”, la programmazione dell’uscita ha scavato solchi e creato crepe e sta mettendo in scena il “tutti contro Conte”. L’incertezza che avvolge quali attività produttive verranno sbloccate, il 4 maggio, diventa malmostosità polemica, spece dentro la pancia dei 5Stelle come racconta, da par suo, quando parla di M5S, il giornalista dell’Huffington Post Pietro Salvadori, la cui fonte pentastellata spiega: “Manca totalmente un progetto di riapertura. La paura del premier non è un nuovo contagio. Fa errori perché non ha un piano”. Dopo il Mes, un altro fronte di crepe, rancori e dissapori tra il ‘partito di riferimento della maggioranza’, come amava dire del suo M5S Di Maio, echeggiando la Dc, e un presidente del Consiglio sempre più solo e isolato. E in molti non hanno visto come casuali le parole di Luigi Di Maio che, ieri, in audizione, glissa sul Mes, ma spiega che “Con la fretta di ripartire si rischia di richiudere”.

Fonti di Palazzo Chigi fanno trapelare “stupore” rispetto all’offensiva leghista dei governatori, alla cui testa si è messo Salvini gridando “il 4 riapriamo tutto e subito”.

Certo, la Lega e i suoi governatori peccano di incoerenza, come fa notare anche il Pd, perché fino a ieri volevano ‘chiudere tutto’ e ora ‘aprire tutto’ ma sono tanti gli esponenti 5 Stelle d’accordo con l’offensiva leghista. E così la pressione sulla presidenza del Consiglio è fortissima.

“L’effetto Bonomi”

“L’effetto Bonomi”, lo chiamano in maggioranza. La designazione di Carlo Bonomi alla presidenza di Confindustria è sicuramente una palla di piombo per Conte perché l’attuale capo di Assolombarda, la potentissima filiale meneghina dell’associazione degli industriali, ha una linea molto più battagliera di Vincenzo Boccia. Del resto, nelle ore che hanno preceduto l’approvazione del dpcm del 3 maggio, al governo era definitivamente maturata la convinzione che il presidente uscente non tenesse più i suoi, causa la mole impressionante di richieste pressanti indirizzate al ministero dello Sviluppo economico, e tutte in ordine sparso, da parte degli imprenditori del Nord. E se linea di Boccia è stata sempre conciliante con le mosse del governo, Bonomi si presenta così: “Non abbiamo indagini a cluster sui contagi, non abbiamo mascherine distribuite in massa, non abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo test sierologici e tecnologie di contact tracing”. Un ko al volto contro l’impreparazione e l’improvvisazione con la quale il governo si sta avvicinando alla fase 2. Se non fosse chiaro,Bonomi rincara la dose: “I comitati di tecnici non possono essere uno scudo dietro cui nascondersi per rinviare le decisioni”. Ma se Bonomi non può essere tacciato di ‘filo-leghismo’ (ha criticato pure Fontana e il modello Lombardia che tanti imbarazzi crea a Salvini: è chiaro che è un modello che fa acqua da tutte le parti), gli industriali non possono accettare che, arrivati a oggi, non si sappia ancora se e quali filiere ripartiranno, con quelli gli nord in fortissimo pressing sui settori tessili e dell’acciaio.

Da “tutti con Conte” al “tutti contro Conte”. La fase 2?

In ogni caso, il cambio di clima, a Palazzo, lo si registra molto meglio scendendo ‘pe’ li rami’ e andando a cogliere gli umori e soprattutto i malumori di molti parlamentari. Non solo quelli dei 5 Stelle, ma di quasi tutti i partiti, dal Pd – sempre più insofferente verso il ‘suo’ premier – a Iv, che non vede l’ora di toglierlo da dove l’ha messo Renzi, con la sola eccezione di LeU che difende Conte allo stremo.

La verità è che si sta rapidamente passando, dentro i Palazzi come nel Paese, dalla ‘fase uno’, quella da ‘tutti con Conte’ – paragonato, tra gli imbarazzi delle povere salme citate, ora a Churchill e ora a De Gaulle, oppure a de Gasperi, al “tutti contro Conte”. Renzi, come si sa, non vede l’ora di disarcionarlo e dare vita a un governissimo a guida Draghi. Salvini gliel’ha giurata, come pure la Meloni, specie dopo che il premier li ha attaccati a muso duro, davanti a tutti gli italiani, sul Mes, dando loro, in pratica, dei ‘traditori’ della Patria. Lega - , in parte, FdI, ma non FI, dentro cui, anzi, Berlusconi spinge per un’apertura di credito al governo - annunciano un ostruzionismo “durissimo” sul Cura Italia (la prossima settimana c’è il voto finale alla Camera, il 21, cioè il giorno prima dell’informativa di Conte sul Mes), poi sul dl liquidità e infine, soprattutto, sul nuovo e necessario voto sullo scostamento dal pareggio di bilancio, il 24 aprile. Voto che, essendo previsto in Costituzione, reca obbligo di ottenere la maggioranza assoluta dei componenti di ognuna delle due Camere (316 su 630 e 161 su 320): non basterà la maggioranza semplice dei votanti. In un Parlamento dove vige il ‘distanziamento sociale’ e prevista, per Regolamento, la presenza della metà semplice di deputati e senatori in modo da ‘tenere’ il numero legale, se un partito (Lega, FdI) si mette a fare vero ostruzionismo, sia in commissione che in Aula, per il governo come per la sua maggioranza, sarebbero davvero guai molto grossi.

Altro motivo per cui l’ostilità dei 5Stelle e di parte del Pd a strumenti come voto a distanza o la commissione speciale avanzati da un pacchetto di mischia di deputati come Magi, Ceccanti, Baldino, Brescia, etc., trasversali a tutti i partiti, è il classico caso del Signore che acceca chi vuol perdere…