Ecco cosa può nascere dalla cena Toti-Carfagna

Il progetto era già nella mente di Giovanni Toti da mesi, ma è stato il risultato delle regionali ad aprire la diga politica del presidente della Regione Liguria. Se ne parla su un terreno carissimo a Toti, come al sottoscritto del resto: la tavola. E la vicepresidente della Camera Mara Carfagna è la seconda protagonista di questa storia che nasce la sera di mercoledì 7 ottobre 2020 a cena. Non è solo per il risultato della Liguria, che pure ha visto la lista arancione del governatore ligure attestarsi al 22,6 per cento, primo partito della regione, e soprattutto cinque punti percentuali e mezzo sopra la Lega, secondo partito del centrodestra, che avrebbe considerato “discreto”, niente di più, un risultato opposto, con le posizioni invertite fra lista Toti e Carroccio.

Insomma, per la Lega peggio di così non poteva andare, soprattutto a Genova città.

Ma, per l’appunto, per leggere questa storia occorre uscire dalla Liguria e vedere il trionfo dei governatori e delle loro liste in tutta Italia: Luca Zaia su tutti, ma anche nel centrosinistra Michele Emiliano e Vincenzo De Luca e prima di loro Stefano Bonaccini in Emilia-Romagna, che ha un saldissimo rapporto con Toti, tanto da non far ritenere fantascienza l’ipotesi che presidente (Bonaccini) e vicepresidente (Toti) della Conferenza Stato-Regioni – snodo sempre più importante della politica italiana, come abbiamo raccontato proprio su Tiscali.it – possano ritrovarsi insieme in un governo di “neo-pentapartito” che potrebbe nascere dalle prossime elezioni con una legge elettorale proporzionale.

Il risultato certamente insoddisfacente del centrodestra alle regionali – Salvini vagheggiava un 7-0 ed è finita 3-3, con la Valle d’Aosta probabilmente persa ai rigori – e anche e soprattutto nei ballottaggi nelle città principali, a partire da Reggio Calabria, ha convinto Toti a rompere definitivamente gli indugi, a lasciare i sovranisti alla loro battaglia e a buttarsi nell’avventura del polo moderato con Mara Carfagna.

Progetto che, fra l’altro, non dispiace troppo nemmeno agli stessi sovranisti: Salvini e Meloni, infatti, presiederebbero saldamente la fascia destra dell’alleanza e il fallimento di Raffaele Fitto in Puglia consolida la primazia di Giorgia, anziché indebolirla.

Non è un caso che – dopo le prime schermaglie dialettiche post elezioni, con un’intervista immediatamente dopo la chiusura delle urne in cui Giovanni Toti si divertiva a stuzzicare Matteo Salvini – il capo del Carroccio è stato lunedì a Genova per il Salone Nautico l’altro giorno e poi ha fatto un’iniziativa pubblica proprio insieme a Toti, pare accordandosi sulla presenza di tre assessori del Carroccio in giunta.

E non è un caso che ha iniziato a muoversi tutta la galassia leghista che ha spiegato di non voler morire sovranista: Luca Zaia, la cui lista ha addirittura triplicato i voti di quella “ufficiale” del Carroccio in Veneto; Massimo Garavaglia e tutto l’universo dei tecnici di economia che non pensano di uscire dall’euro; soprattutto Giancarlo Giorgetti che ha consigliato l’approdo nel Ppe, spiegando che, se la legge elettorale sarà proporzionale, non c’è alternativa allo spostamento della Lega verso il centro.

Soprattutto, tutti i sovranisti e gli antieuropeisti sembrano schienati e senza più particolari prospettive di futuro dopo la vicenda del Recovery Found e poi toccherà al Mes.

Insomma, per il sovranismo è una disfatta su tutta la linea e restano posizioni di pura testimonianza come quella del senatore ex pentastellato Gianluigi Paragone o del leghista Claudio Borghi.

In compenso Salvini penserebbe invece di rinchiudersi in una dimensione ancora più identitaria, dura e pura.

Insomma, due strade completamente diverse.

Ed è in questo quadro che si inserisce la svolta di Toti, che ha capito che l’unico spazio di agibilità e di mercato politico sta al centro dello scenario politico e che le sue prospettive di futuro nazionale sono proprio quelle di occuparlo.

Senza più gli indugi che l’avevano portato a sbagliare lo scorso anno, con la convention di luglio fuori tempo.

Nell’intervista al “Corriere della sera” dove Toti attaccava Salvini, infatti la vera “ciccia” politica era nel passaggio su Forza Italia (non su Berlusconi, si badi bene), paragonata a un’auto d’epoca, un tempo bellissima, ma oggi parcheggiata davanti a un passo carrabile dove impedisce o rallenta l’ingresso di tutti gli altri, cioè il traffico del centro del centrodestra.

E in questa direzione andrebbe anche l’idea di lasciare i rappresentanti azzurri fuori dalla giunta Toti bis, proprio per marcare – anche con un piccolo segno da manuale Cencelli – che la vera garanzia e assicurazione sulla vita moderata della coalizione e della sua squadra di governo è la stessa lista che porta il nome del presidente della Liguria.

Senza bisogno di ulteriori lasciapassare azzurri.

Anzi, con i suoi, il presidente della Liguria fa notare come uniformemente su tutto il territorio nazionale Forza Italia sembra aver esaurito la sua forza propulsiva, fermandosi a percentuali ovunque sotto il 10 per cento e qualche volta addirittura sotto il 5.

E il ragionamento immediatamente successivo è la logica conseguenza: “Esiste uno spazio politico grande, non è che quegli elettori non ci sono più. E tocca a noi occuparlo”.

Toti pensa al mondo cattolico moderato, all’elettorato di provenienza socialista, a quelli che erano laici, liberali, repubblicani, socialdemocratici.

E anche a un mondo di sinistra orfano dei suoi riferimenti: abbiamo già raccontato su Tiscali.it il caso di Certosa, il quartiere sotto il Ponte di Genova, che era il più rosso ed è diventato il più totiano; abbiamo raccontato della sindaca ex comunista di Vado che ha consigliato di votare per un candidato totiano; e poi ci sono antichi quadri del Pci-Pds-Ds che si trovano benissimo con Toti e i suoi, scegliendo le persone e non l’ideologia: penso al presidente dell’Accademia della Marina Mercantile, vera eccellenza italiana, Eugenio Massolo, che era assessore col Pci; penso all’ex sindaco di Cogoleto ed ex presidente del consiglio provinciale di Genova, saldamente di centrosinistra ma con una storia di socialista libertario, Mauro Cavelli; penso ad alcuni ex Pd ed ex Italia dei Valori oggi totiani e della seconda squadra fa parte un consigliere regionale eletto nella lista del presidente come Stefano Anzalone; penso all’ex segretario amministrativo regionale del Pd Giovanni Battista Raggi, che è uno dei migliori commercialisti della Regione e ragiona con il buonsenso e non con senso di schieramento, ma per il bene pubblico, come un civil servant, e oggi è un ottimo collaboratore di Pietro Piciocchi, fuoriclasse della giunta di Marco Bucci e vicesindaco di Genova, molto vicino a Giovanni Toti; penso allo stesso mondo del porto di Genova, da sempre legato a Claudio Burlando, e ai camalli, gli scaricatori di porto della Compagnia Unica, che guardano con simpatia o comunque non ostilità a Toti.

E proprio con Piciocchi (e Marco Scajola) Toti ha lanciato un progetto di rigenerazione e di riqualificazione urbana, che ha permesso di ricollocare centinaia di famiglie, e di iniziare a demolire la Diga di Begato, che è l’immagine genovese dell’architettura ideologica da dimenticare ed archiviare.

E non c’è niente più di sinistra di un’operazione come questa su Begato.

E in più andrà valutata la tenuta di Italia Viva, con Nicola Carè che è il primo deputato ex Pd che era andato con Matteo Renzi a tornare alla casa madre, facendo l’autodafè: “Ho sbagliato”.

E pure Azione di Carlo Calenda ormai vota apertamente contro il Conte bis in Senato con il suo unico senatore Matteo Richetti.

Insomma, a tutti questi mondi rimasti senza voce Toti si propone di dare voce.

E con la manovra studiata nella cena di questa sera con Mara Carfagna e i parlamentari di Forza Italia è proprio questo che proporrà Toti.

Che parte da uno zoccolo duro di fedelissimi liguri, a partire dagli assessori regionali liguri Ilaria Cavo e Marco Scajola, recordman di preferenze, oltre 15mila in due, che hanno staccato tutti i diretti competitor; dall’altro ex assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone; dal segretario generale di Regione Liguria PierPaolo Giampellegrini, dottor sottile che lo consiglia su questioni tecnico-procedurali; dalla deputata Manuela Gagliardi, dello stesso Pietro Piciocchi, che è come la Cassazione su ogni partita di Bilancio o di diritto amministrativo; dal capo di gabinetto e coordinatore della campagna elettorale, oltre che sindaco di Porto Venere Matteo Cozzani, e da Jessica Nicolini, che è una sorta di wonder woman della comunicazione totiana e non potrebbe essere altrimenti, visto che Toti mangia pane e comunicazione e serviva una del suo calibro per restargli al passo. Oltre che da Emanuele Guy che è il suo alter ego in macchina e lo adora, con un’immedesimazione assoluta fra guidatore e trasportato.

In più c’è una pattuglia di bergamaschi e lombardi, da Alessandro Sorte a Stefano Benigni, da Paolo Romani a Giorgio Silli, che ha partecipato anche ad alcuni vertici in quota “Cambiamo!”, dal tortonese Massimo Berutti a Claudio Pedrazzini.

Oltre ovviamente a Siria Magri, che di Giovanni è la moglie, che non fa assolutamente politica, ma che è uno dei segreti del successo di Toti, proprio per la capacità di restare un passo indietro, esattamente come la sua famiglia: mamma Francesca, papà Renzo e la sorella Cristiana.

In tutto questo, il governatore ligure è attentissimo a mandare messaggi forti: in questi giorni si è fatto portavoce, ancor più di De Luca, della protesta dei presidenti delle Regioni per il depotenziamento dei poteri locali previsto dal prossimo Dpcm; ha gestito in prima persona le operazioni per l’uragano che ha colpito il Nord Ovest; si è fatto sentire per primo in tutta Italia per contestare l’obbligo di mascherine all’aperto sempre (e il viceministro della Salute PierPaolo Sileri ha fatto proprie le osservazioni di buonsenso totiano).

E anche il successo del Salone Nautico di Genova - venduto come una vittoria del buonsenso e della capacità di convivere con il Covid da Toti e dal sindaco di Genova Marco Bucci che l’hanno fortemente voluto insieme a Confindustria Nautica – è un tassello di questa strategia vincente. Che i diretti interessati, certo esagerando un po’, mettono sullo stesso piano del Ponte ricostruito.

Certo, un po’ di eccesso nei petti in fuori c’è.

Ma è anche vero che, dopo l’annullamento di Cannes e di Montecarlo causa Covid, la vittoria di Genova è stata notevole e notata nel mondo, della nautica e non solo.

E la scelta di rischiare (in modo calcolato, visto che sia per il Ponte che per il Salone Nautico i protocolli erano severissimi) da parte di Toti, è quasi da giocatore di poker.

In entrambi i casi si è portato a casa l’intero tavolo.

E la strategia nazionale, un po’ come lo slogan di Legambiente di un tempo “Pensare globalmente, agire localmente”, di Toti è quella di portare in tavola scelte vincenti a livello regionale, proponendole come modelli nazionali.

Certamente non è una cena ipocalorica quella con la Carfagna e gli azzurri.

E non solo per la golosità del presidente ligure.