[Il retroscena] I leghisti: “La Tav si farà”. Rivolte, tagli e indecisioni. Tutti gli ostacoli del patto di ferro tra Salvini e Di Maio

Ci mancava anche il verdetto dell’Istat, quello zero tondo che dice che l’Italia nel terzo trimestre ha smesso di crescere dopo anni col segno +. Il “Capitano” Salvini, in missione in Qatar, ha chiesto ai suoi di non dichiarare su manovra, grandi opere, Tap, Tav, Gronda e pedemontane, entrambe, la lombarda e la veneta, decreto sicurezza, il condono di Ischia, il taglio degli sgravi all’editoria, i tagli al comparto Difesa decisi dalla ministra Trenta (m5s) , persino la campagna plastic free decisa “in modo unilaterale” dal ministro dell’Ambiente Costa (M5s). La lista del dissenso è lunga. E misura esattamente e all’apposto quanto sia forte il patto di potere che salda due entità politiche così diverse come Lega e 5 Stelle. “Tacete, altrimenti viene giù tutto” si era raccomandato Salvini mentre Luigi Di Maio offriva al socio di governo l’immagine del “suo” Movimento che si muove “a testuggine” cioè unito e compatto.

Ma quando i fatti incalzano in modo così serrato, le raccomandazioni valgono poco. E difatti in casa Lega non si tace. E i 5 Stelle non si muovono a testuggine.

In Piemonte è scontro Lega-M5s

A Torino, per restare sulla Tav, la Lega addirittura scrive temendo che le parole dette non siano abbastanza forti. Così, dopo il lunedì di fuoco in consiglio comunale dove i No Tav hanno nei fatti zittito la sindaca 5 Stelle e approvato un ordine del giorno che dice no alla linea ferroviaria che avrà a Torino il suo snodo più importante, ieri il presidente della Regione Chiamparino ha coinvolto il consiglio regionale. “Non potevo non farlo – ha spiegato - perché quello che è accaduto in consiglio comunale è troppo importante”. Il dibattito a livello regionale è finito, al contrario, con la vittoria dei Si Tav. Con tanto di nota scritta della capogruppo della Lega Gianna Gancia. “La scelta è tra realizzare la Tav o mantenere così come sono i collegamenti ferroviari con la Francia. Alternative, oggi, non ve ne sono anche perché potenziare le linee esistenti, come sostengono i No Tav vorrebbe dire la distruzione di gran parte del paesaggio circostante, molto più di quanto prevedano oggi i progetti dell'alta velocità”. Una presa di posizione nel merito, pacata nei modi e che cristallizza la Lega su posizioni opposte ai 5 Stelle locali. Ma anche a quelli nazionali visto che il ministro Toninelli sta prendendo tempo sul dà farsi chiamando in causa la Francia “con cui sarà rivalutato tutto il progetto”. Della serie “Macron salvaci tu” dopo che Salvini e la Lega cannoneggiano sul presidente francese un giorno sì e l’altro pure.

“Che giornata…”

Di tutto questo in Parlamento si cerca di parlare il meno possibile. A Montecitorio si vota il decreto Genova, anche detto emergenze, meglio noto come “il condono edilizio a Ischia per decreto e con l’alibi del terremoto”. Si vuole chiudere oggi e ieri sera la seduta è andata avanti in notturna fino a mezzanotte. Se c’è un testo che misura più di tutti in patto di potere tra Lega e 5 Stelle è proprio questo: Salvini “subisce” il condono a Ischia (sanate e pagate con i soldi dello Stato le case danneggiate dal sisma del 2017 se già in lista per il condono) in cambio, si dice, di un articolo che risolve alla Regione Lombardia il problema dello smaltimento dei fanghi. Ma tra i deputati della Lega i malumori sono tanti. “Che giornata, ci mancava anche la crescita zero del trimestre” scrollano la testa mentre escono in cortile a prendere una boccata d’aria tra una votazione e l’altra. “Il nostro elettorato non ne può più di questa incertezza e noi quando torniamo sui territori cominciamo ad avere imbarazzo a spiegare cosa sta succedendo” concede un deputato di prima nomina. Lo spread è tornato a 310 e la borsa è andata in territorio negativo. Andamenti negativi che vanno avanti da troppo tempo. “La Tav si farà, inimmaginabile il contrario – dice un membro del governo quota Lega - sono oltre 20 miliardi tra penali e risarcimenti, non ce li possiamo permettere. E poi il collegamento così non regge più. Succederà, magari, che ci sarà la revisione della parte fuori galleria, quella necessita di modifiche e ritocchi. Poi starà alla narrazione 5 Stelle far passare quelle modifiche come la vittoria, o almeno il pareggio del No. Prendiamo tempo”. E pazienza se anche in Val di Susa ci sarà qualcuno che inizia a fare i falò con le bandiere 5 Stelle. Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli annuncia un percorso decisionale con la Francia “per non fare la Tav”. “E’ vero” sorride sornione il sottosegretario Edoardo Rixi “ogni passaggio deve essere concordato con loro. Vedrete: è un vincolo ma anche un’opportunità”. Trovare le parole giuste è un’arte che s’impara governando. Un capannello di deputati con le spillette d’oro di Alberto da Giussano che luccicano sulle giacche intanto ragiona: “Altro che zitti, qui se non stanziano i soldi per completare il tratto mancante della Pedemontana lombarda la gente va a marciare in piazza…”. Come andranno a Torino. E in Veneto, dove aspettano l’altra Pedemontana. E in Liguria, la Liguria martoriata dal maltempo, dove aspettano da anni la variante detta “la Gronda” per alleggerire il traffico su Genova.

La campagna acquisti

Che giornata, appunto. “Ma va tutto bene, tiriamo avanti, c’è un patto…” è la versione ufficiale dei leghisti. Che non possono non notare i capannelli dei dissidenti grillini che s’incontrano nel Transatlantico della Camera. Dal Senato è arrivato Elio Lannutti che s’intrattiene a lungo con una preoccupata Carla Ruocco. New entry il primo; ortodossa radicale molto vicina al presidente Fico la presidente della Commissione Finanze, entrambi da giorni criticano apertamente il decreto fiscale. “Dovrà essere modificato – dicono - rispettando i principi ispiratori del Movimento 5 Stelle. Molte delle disposizioni del provvedimento all'esame del Senato sono contrarie ai nostri valori che sono invece duri ed intransigenti nel contrasto dei soggetti che frodano l'erario”. Capannelli che non promettono nulla di buono per Salvini. Come la fronda al Senato sul decreto sicurezza che ormai ha 4 alfieri intransigenti: Fattori, Nugnes, De Falco, Mantero. Chiedono di mantenere il promesso umanitario e di ridurre i tempi di permanenza nei Centri per l’espulsione. In pratica, di stravolgere il decreto. “Non se ne parla” ha spiegato Di Maio. Al vertice del Movimento si torna a parlare di espulsioni ma sarebbe un autogol clamoroso. La pausa in Commissione Affari costituzionali al Senato per le valutazioni del Bilancio circa le coperture è un tempo prezioso per vedere di portare a più miti consigli i contrari che sono disposti persino a votare contro qualora dovesse essere messa la fiducia. Non c’è un problema di numeri, il decreto passerebbe lo stesso. Ma con i voti del centrodestra e una maggioranza diversa da quella che ha ottenuto la fiducia.

Nella Lega, e non da oggi, c’è chi sta contando e contattando chi tra i 5 Stelle sarebbe stufo dell’“inconcludenza grillina” per passare ad un fronte governativo di centrodestra. “La parte sinistra dei 5 Stelle è di una sinistra antica, quella che blocca tutto, che dice no a tutto…” analizza un senatore leghista. Ora, la conta al Senato avrebbe già i numeri di una nuova maggiorana. Alla Camera, invece, mancherebbero ancora “una ventina di voti”. Altrettanti sarebbero stati già recuperati.

“I problemi li hanno loro, i 5 Stelle. Noi siamo ok”

La divisione nel gruppo 5 Stelle è un fardello che tutto il Movimento rischia di pagare di fronte alla solida compattezza della Lega che pure, a stento come abbiamo visto, contiene l’irritazione su Tav, grandi opere, decreto sicurezza, decreto fiscale, decreto sicurezza per non dire degli indicatori economici che già parlano di stagnazione e crisi. Altro che manovra del cambiamento. Salvini, in missione in Qatar, obbedisce a se stesso e alla consegna del silenzio. Ma il capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari, faccia preoccupata e ombrosa, riconosce che “può essere difficile spiegare ai 5 Stelle che alcune posizioni prese in passato non reggono alla prova della realpolitik del governo. Ma questo è un problema loro, solo loro”. Nel frattempo in Campidoglio il consigliere Politi, Lega, ha iniziato una sorta di conto alla rovescia per la sindaca Raggi. E se il 10 novembre dovesse arrivare la condanna per falso e quindi le dimissioni, si aprirebbe una nuova campagna elettorale nella Capitale dove gli alleati a palazzo Chigi sarebbero avversari appena un chilometro più in là, in Campidoglio.

I tagli alla Difesa, un nuovo fronte

Ogni giorno ha la sua pena, quando si governa con qualcuno che non è alleato ma ha firmato un contratto. Nei prossimi giorni la pena sarà distillata giorno dopo giorno dal testo della manovra che arriva oggi alla Commissione Bilancio della Camera. Si aprirà – tra gli altri – anche il fronte Difesa. Il ministero più massacrato dai tagli, in pratica l’unico, è quello affidato alla ministra Elisabetta Trenta (M5s), 600 milioni in meno di progetti che significano commesse, prestigio oltre che posti di lavoro e Pil. A questo va aggiunto il congelamento di 2 miliardi e 300 milioni bloccati al Mise, il ministero di Di Maio. Si tratta di programmi già firmati e fermi da mesi. Si tratta di aziende al nord come al sud, la Iveco che produce i Lince (stabilimenti di Brescia, Piacenza e Bolzano) e la MBDA (il colosso del settore missilistico al 25 % di Leonardo) che non possono lavorare pur avendo commesse. I 1300 lavoratori della MBDA a Fusaro, in provincia di Napoli, sono già scesi in piazza. Per non parlare di quelli di Piaggio Aerospazio: gli Emirati, proprietari dell’azienda specializzata nella costruzione di droni, stanno lasciando il progetto. Sono stufi di aspettare decisioni che non arrivano. Sono altre 1700 persone che rischiano il posto di lavoro. Anche questo sta diventando insopportabile per la Lega. Ieri sera nessuno di loro si è presentato al vertice, l’ennesimo, sulla manovra convocato dal premier Conte appena rientrato dall’India. Per Salvini quel testo è chiuso. Non più modificabile. E magari, di questi tempi, è meglio limitare gli incontri.