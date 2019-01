Tav, la Lega prova a ricucire coi sindaci e punta sul referendum

È scesa in piazza a favore della Tav, ma è il socio di minoranza in un’alleanza di governo di cui l’azionista più forte è un partito fieramente e manifestamente No Tav. Dice di voler aprire i cantieri, ma vota - senza fare nemmeno troppe storie - i provvedimenti di un ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dichiaratamente contrario all’alta velocità. Allora la Lega, per uscire dal cul de sac dove si è infilata, possibilmente senza rompere la coalizione con i Cinquestelle, sceglie di puntare sul referendum. Per riuscire a vincerlo, però, ha bisogno di non rompere i rapporti con gli amministratori locali, che sono stati i veri protagonisti della manifestazione di ieri a Torino. “La nostra presenza qui in piazza non è contraddittoria”, prova a spiegare il capogruppo del Carroccio alla Camera, Riccardo Molinari. Dopo il segretario-ministro dell’Interno è il più alto in grado. “Sapevamo sin dal primo giorno che uno dei temi divisivi con il M5s era quello della Torino-Lione, ma per quanto ci riguarda un conto è fare una valutazione attenta su come realizzare l'opera, un conto è mettere in discussione la realizzazione stessa”. Di avviso opposto è il fondatore del Movimento. Beppe Grillo si fa sentire sempre meno, ma ieri è stato tranchant, scomodando addirittura Alfieri: “Volli, sempre volli, fortissimamente volli. NOTAV”, ha scritto su Facebook.

Linea-Toninelli non piace

I leghisti non si sono però ancora arresi alla linea-Toninelli e provano ad aggirarla chiamando alla raccolta la gente del Nord schierata al fianco dei propri rappresentanti locali. Rispetto al primo raduno dei Sì Tav, quello del 10 novembre, dietro alle sette “madamin” e a Mino Gioachino i primi promotori - la novità è che ieri ha risposto all’appello l'intero Nord degli amministratori. Dal Veneto di Luca Zaia, dalla Lombardia di Attilio Fontana, ma anche dal Piemonte di Sergio Chiamparino. E c’erano anche molti sindaci della Val di Susa, ciascuno con la fascia tricolore. Sono arrivati a Torino persino alcuni amministratori del Sud, come, per esempio, il primo cittadino di Ascoli Piceno, Guido Castelli. Poi c’erano i governatori: ovviamente Sergio Chiamparino, il “padrone di casa”, del Pd, accanto a Giovanni Toti, Forza Italia, presidente della Regione Liguria. È a loro, come alle forze produttive che già avevano aderito al primo corteo, che guardava l’adesione del Carroccio. Senza di loro, non c’è la possibilità di vincere un eventuale referendum consultivo, che è poi l’unica carta rimasta saldamente nelle mani della Lega per ribaltare un finale di partita già scritto. L’impressione è che gli uomini del Carroccio non abbiano, per il momento, nessuna intenzione di rovesciare l’attuale quadro politico preoccupandosi invece di apparire come la forza che, all’interno della maggioranza, è in grado di interpretare le istanze di forze produttive ed enti locali, a differenza degli alleati riottosi. Lo si comprende dalle parole di Riccardo Molinari: “Si è trovato un compromesso su altri temi, credo che alla fine lo troveremo anche sulla Tav, come sul Terzo Valico, sulla Pedemontana sulla Tap”, butta lì. L’elenco dei problemi con il timbro “risolto” può suonare malizioso: in tutti i casi citati, infatti, il M5S, nonostante gli annunci e dopo proclami di fuoco, ha ceduto sposando la linea del Carroccio.

La pressione sul Di Maio e compagni è forte

Se il buon senso non dovesse bastare, resta appunto l'arma del referendum, proposto da Sergio Chiamparino e subito sposato dal leader leghista. “Se non troviamo una mediazione, la parola deve passare ai cittadini”, conferma Molinari. Difficile rifiutarlo per chi, come il M5S, dice di avere la democrazia diretta nel Dna. “Se non c’è una sintesi all'interno del governo decidono gli italiani come è giusto che sia. Nel contratto di governo ci sono i referendum propositivi come in Svizzera, giustamente. Quindi se sulla tav non c'è un accordo politico; la parola passa agli italiani”, rilancia il vicepremier. Se Luigi Di Maio prova a ridimensionare “il caso” assicurando di non essere “scandalizzato che la Lega vada in piazza a dire che era per il sì alla Tav”, Danilo Toninelli, ministro competente per le Infrastrutture e i Trasporti, prova invece a mettere sulla Tav quella che dovrebbe assomigliare ad una pietra tombale, arrivando addirittura a ridimensionare la riuscita della manifestazione: “Bella e civile la piazza di Torino per la Tav. Erano 10 mila, 20 mila persone? Bene, noi, come Governo, dobbiamo stare attenti ai numeri perché poi quell'opera dovrebbero pagarla in 60 milioni, Lampedusa compresa”. Per l’esponente pentastellato, “il Governo ha il dovere di usare al meglio i soldi di tutti gli italiani”. Una spiegazione simile a quella che ha provato a dare il vicepremier penrastellato: “Per il mandato che ho avuto dal 4 marzo, dal 33% degli elettori, penso che non si debbano spendere miliardi per opere che non stanno in piedi economicamente ma si debbano spendere in in trasporti pubblici locali e in opere che servono".

Pentastellati non hanno i numeri per vincere

E’ proprio per superare queste resistenze che la Lega punta dritta sul referendum e chiede una mano a chi sta sul territorio. Al Nord, infatti, i pentastellati non hanno i numeri per vincere. Giovanni Toti, il pasdaran dell’alleanza tra Forza Italia e Lega, intervistato da Maria Latella su SkyTg24, incalza proponendo una sorta di sillogismo: “La modernizzazione del Paese è nel Dna del centrodestra. Lo sviluppo è nel Dna della Lega e credo debba averlo anche nel futuro”. Quella di riscoprire una convergenza tra il suo partito e i vecchi alleati è un’occasione che Toti non si lascia sfuggire: “La Lega oggi dà un segnale e Salvini ha messo le cose in chiaro: la politica di Salvini non è morbida con i grillini”, dice lui, amico personale del leader leghista e critico feroce del ministro delle Infrastrutture. Paradossalmente, però, contro il Movimento 5 Stelle, in un referendum a favore della Tav potrebbero ritrovarsi dalla stessa parte, insieme, tutto il centrodestra ma anche il Pd. Non è un caso che Maurizio Martina, presente pure lui con la capogruppo di Forza Italia alla Camera Mariastella Gelmini, si sia fatto - ben volentieri - immortalare dietro allo striscione “Sì TAV, sì referendum”, che era stato preparato ed esposto dai militanti radicali e di +Europa di Torino.