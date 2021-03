Lo Sputnik V sbarca in Campania, si attende l’ok dell’Ema. La regione Lazio avvia la sperimentazione

La Campania ha firmato un accordo per l'acquisto del vaccino russo Sputnik V. La Regione ha siglato dei cosiddetti "accordi congelati", che cioè saranno attuati non appena l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) darà l'approvazione all'uso del farmaco. La notizia - riferita a da Repubblica Napoli e riportata dall'agenzia russa Tass - è stata confermata da fonti della Regione. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, riferendosi al "contratto per la fornitura del vaccino Sputnik" ringrazia "l'Ambasciata italiana a Mosca per il supporto fornito". La determina dirigenziale è stata firmata due giorni fa dal direttore generale di Soresa, Michele Ferrara, e chiude una procedura iniziata lo scorso 2 marzo, quando la Giunta regionale della Campania ha demandato a Soresa “ogni adempimento attuativo” per “la verifica della possibilità di acquisire sul mercato dosi vaccinali ulteriori rispetto a quelle disponibili per il territorio regionale della Campania”.

In attesa che il Governo si pronunci sul passo in avanti della Campania, la vice ministra degli Esteri, Marina Sereni, evidenzia che lo Sputnik V “non sarà necessario qualora venissero confermate le forniture sottoscritte sui vaccini dall’Agenzia europea dei medicinali”. Se così non fosse, si sbilancia, “la salute dei cittadini viene prima della geopolitica”.

E se la Campania ha fatto un balzo avanti la regione Lazio non sembra intenzionata a restare a guardare. Dopo Pasqua, infatti, verrà avviata all'Istituto Spallanzani, in collaborazione con l'Istituto Gamaleya, una doppia sperimentazione con il medesimo vaccino russo. Lo studio, nello specifico, riguarderà l'efficacia del siero russo sulle varianti brasiliana, sudafricana e inglese, e anche il suo uso come richiamo in soggetti che hanno ricevuto la prima dose di un vaccino affine per struttura, ovvero ad esempio Astrazeneca. Nella prima fase di sperimentazione l'Istituto russo metterà a disposizione 100 dosi.

E una apertura arriva anche dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a margine della presentazione di una collaborazione artistica con istituzioni culturali della Federazione Russa. Sul vaccino russo Sputnik "non credo sia una discussione politica. Politicamente la chiudiamo rapidissimamente: tutti i vaccini che funzionano, tutti i vaccini che possiamo acquistare per iniettare alla nostra popolazione e metterla in sicurezza ben vengano. Dopodiché non credo sia un presidente di Regione, ma neanche un presidente del Consiglio a decidere quali vaccini sono opportuni. Ma Ema, Aifa e tutte le agenzie di regolazione del farmaco che lavorano sui vaccini. Non appena sarà approvato dalle autorità europee, evidentemente, Sputnik vale qualsiasi altro vaccino sul mercato. Visto che mi pare che sul mercato qualche problema ce l'abbiamo, io guarderei con simpatia tutti i vaccini che possono arrivare".