Lo Smart Working fa tremare Palazzo Chigi, i dipendenti fanno ricorso contro Conte

Molti lavoratori di Palazzo Chigi hanno presentato ricorso contro la Presidenza del Consiglio, responsabile, a loro avviso, di non aver negoziato le modalità di smart working adottate durante l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19. I dipendenti si sono visti sospendere la possibilità di fare straordinari, potevano andare in ufficio un solo giorno a settimana, mentre lavoravano da casa i restanti sei. Stando a quanto riportato sulle pagine de Il Corridere della Sera, i lavoratori avrebbero accusato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte di comportamento antisindacale. Il ricorso, che sarà esaminato il 7 luglio dal tribunale di Roma, riguarda una vera e propria violazione del contratto collettivo. Ma da Palazzo Chigi liquidano la faccenda come “azione temeraria” e “completamente infondata”, e per questo non verrà mai accolta.

Il braccio di ferro vede contrapposti da una parte i dipendenti e dall’altra il ​capo dipartimento degli Affari giuridici e legislativi, Ermanno De Francisco. Sarebbe lui il responsabile della decisione diventata immediatamente impopolare tra i lavoratori. Per contenere il contagio da Covid-19 aveva deciso di mandare tutti a casa, rifiutandosi di autorizzare "la presenza in ufficio per una durata eccedente quella contrattualmente prevista": in poche parole niente più straordinari. Il personale dei ruoli Presidenza del Consiglio poteva trattenersi per non oltre le 7 ore e 36 minuti mentre il personale distaccato, proveniente da altre amministrazioni poteva lavorare in sede per non più di 7 ore e 12 minuti.

Il decreto legge del 25 marzo 2020, ricorda De Francisco negli appunti per la memoria difensiva (già inviati al giudice del lavoro), stabilisce "una limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche". L’unico modo per farlo rispettare era dunque quello di impedire ai lavoratori di restare in ufficio oltre l'orario di lavoro. Per i lavoratori di Palazzo Chigi si tratta comunque di un ordine illegittimo, che viola il contratto collettivo. Spetterà ora ai giudici pronunciarsi sulla spinosa questione.