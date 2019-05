Sindacati in piazza tra polemiche sul ‘Concertone’ e mobilitazione anti-governo. Ma ‘pesano’ sempre meno.

Oggi, come si sa, è Primo Maggio, festa del Lavoro e dei lavoratori. Il sindacalismo confederale (Cgil-Cisl-Uil) lo festeggia con diversi comizi in tutte le piazze italiane e, come è ormai tradizione, con il ‘concertone’ del I maggio che si tiene a piazza San Giovanni, trasmesso in diretta sui canali Rai. Su quest’ultimo, peraltro, è nata una polemica. “Troppo poche le donne sul palco” dicono alcune cantanti: su 77 cantanti, solo quattro le artiste. “Sembra un evento organizzato nell’emirato del Qatar”, ammette un cantante. Partita da alcune cantautrici escluse dalla manifestazione (Angela Baraldi e Diana Tejera, cantautrice romana), la protesta è cresciuta a macchia d’olio, specie sui social e 25 cantautrici si sono date appuntamento all’Angelo Mai, locale di cultura alternativa, per un contro-concertone. “I problemi sono altri, il male è altrove”, ha replicato Ambra Angiolini, che condurrà il ‘Concertone’ con Lodo Guenzi. “Io non mi sento offesa – dice - mi incazzo. Perché non parliamo del diritto ad avere il salario degli uomini, della possibilità delle donne di lavorare e di fare figli?”.

Le critiche al Def: “E’ solo una presa in giro”

Ma se la ‘festa’ sarà lo stesso una festa, Cgil, Cisl e Uil, ovviamente, sono ormai da mesi concentrati sulle misure economiche del governo. Critici e polemici sulla Legge di Stabilità dell’anno scorso (compresi reddito di cittadinanza e quota 100) lo sono anche sui presupposti della prossima manovra contenuti nel Def presentato ad aprile dal governo. La presa di posizione è stata molto dura ed è stata espressa nel corso degli esecutivi unitari di Cgil, Cisl e Uil a Roma. “Una presa in giro”: è il giudizio drastico dei sindacati. “Nel Def – tuona il segretario della Cgil, Maurizio Landini - il governo boccia se stesso e certifica gli errori. Il governo continua a prendere in giro gli italiani con misure di propaganda elettorale come la flat tax”. Sulla stessa lunghezza d’onda i commenti dei leader di Cisl e Uil. Per Anna Maria Furlan, numero uno della Cisl, il Def è “un pannicello caldo con scelte sbagliate”. Negativo anche il giudizio di Carmelo Barbagallo, segretario Uil: “Noi abbiamo presentato una piattaforma. Vogliamo che il governo ci convochi per discutere sulle nostre richieste”.

Il calendario degli scioperi: la “mobilitazione continua”

Gli esecutivi unitari dei sindacati confederali hanno anche deciso un fitto calendario di manifestazioni unitarie e scioperi di categoria per le prossime settimane. Il primo appuntamento è la manifestazione nazionale del Primo Maggio a Bologna, (slogan “La nostra Europa: lavoro, diritti, stato sociale”); il 6 e 7 maggio, a Matera, iniziativa unitaria su lavoro e cultura; il 17 maggio sciopero generale dei lavoratori della scuola, il I giugno manifestazione unitaria dei pensionati. L’8 giugno, manifestazione dei lavoratori del pubblico impiego; il 14 giugno sciopero generale dei metalmeccanici e il 22 giugno, a Reggio Calabria, ci sarà la manifestazione unitaria per la crescita ed il lavoro nel Sud. Quanto al possibile sciopero generale “lo decideremo insieme in base alla risposte che il governo darà o non darà”. Morale, lo sciopero è alle porte.

Quante ‘divisioni’ ha il sindacato? Numeri di una crisi

Ma – come si chiedeva Giuseppe Stalin parlando del Papa – quante ‘divisioni’ hanno oggi i sindacati italiani e quanto pesano davvero nello scenario sociale e politico italiano?

Il numero degli iscritti, non è un segreto, è in caduta libera, ma è molto difficile quantificarlo perché i sindacati offrono le cifre con il contagocce e contestano i dati altrui. Le tre organizzazioni principali (dati del 2018 ma riferiti agli anni precedenti, 2015-2017) avrebbero perso circa 450 mila iscritti negli ultimi due anni, specie al Sud (-70%). Ma se è la Cgil a registrare il maggiore decremento, con un calo di 285 mila iscritti, seguita dalla Cisl (-188 mila), per la Uil l’andamento è in controtendenza. Dal 2015 al 2017, infatti, il sindacato guidato da Carmelo Barbagallo ha registrato un incremento degli iscritti, +26 mila (+1,4%).

Il report di Demoskopika sul biennio 2015-2017

I dati sono tratti da un report, “La mappatura regionale della rappresentanza sindacale”, realizzato dall’Istituto Demoskopika. La tendenza non riguarda solo gli iscritti, ma anche chi ha svolto attività gratuita nei sindacati: 60mila i volontari in meno nel 2016 rispetto al 2015. Stando all’indagine dell’istituto, nel 2013 i tesserati erano poco più di 11,5 milioni, nel 2016 erano 11,4 milioni mentre nel 2017 il numero è sceso a 11,1 milioni. Un andamento decrescente pari a una contrazione delle adesioni del -7,2% rispetto al 2012 quando gli iscritti avevano sfiorato la soglia dei 12 milioni di tesserati. Inoltre, con 293 mila iscritti, pari al 65,6% del calo complessivo, sono le regioni del Sud, nel 2017, a rinunciare all’appartenenza sindacale (-5,1 sul 2015). A seguire il Nord con una riduzione di 114 mila iscritti (-2,7%) e il Centro con una meno 40 mila persone (-2,5%).

La Cgil contesta, subito, quelle cifre…

Sarebbe la Cgil a subire, dunque, il maggiore decremento. Una contrazione che tocca principalmente le regioni rosse’, cioè le regioni ancora governate dal centrosinistra. Ma sul calcolo degli iscritti del report la Cgil contesta subito i dati. “Al contrario di altri – puntualizza – la Cgil non computa, nel totale degli iscritti, gli aderenti alle associazioni promosse come Auser, Federconsumatori, etc. (circa 400 mila associati). Pertanto, non risulta la flessione del 5,2% che ci viene attribuita nel raffronto tra il 2015 e il 2017”. Secondo la Cgil il dato reale è di sostanziale tenuta “con un’apprezzabile crescita tra i lavoratori attivi ed una leggera flessione tra i pensionati causa la legge Fornero”. Secondo la Cgil nel 2017 “si è chiuso il tesseramento con 5.518.774 iscritti (+1,04% rispetto al 2016 e +0,66% rispetto al 2015) con altrettante deleghe sottoscritte”. La Cisl, invece, tace e la Uil si gode il suo dato in crescita.

Un dato che impressiona: tanti pensionati, pochi giovani

L’altro dato che impressiona è la composizione degli iscritti ai sindacati e soprattutto la loro anzianità. Sono infatti oltre 7 milioni i pensionati con una tessera in tasca: in sostanza, il 45,2% del totale. Un numero che continua a lievitare con gli anni: i pensionati sindacalizzati erano 5,7 milioni 10 anni fa, e addirittura 2,8 milioni a metà anni ’80. In 30 anni, insomma, il numero è aumentato del 250%. Nello specifico, erano quasi 3 milioni, nel 2015, gli iscritti allo Spi-Cgil (il 52,7% del totale), quasi 1,9 milioni, nello stesso anno, i membri della Fnp-Cisl (45,5% del totale) e 577mila i pensionati della Uil (un quarto degli iscritti). Invece, è irrisoria la percentuale dei giovani che sembrano credere nell’importanza del ruolo del sindacato. In questo caso è difficile reperire dati complessivi: bisogna affidarsi alle statistiche fornite dagli stessi sindacati della Triplice. Ebbene, tra gli iscritti attivi (dunque escludendo i pensionati) a Cgil e Cisl, meno di un quinto ha un’età inferiore ai 35 anni: il 16% nella Cisl (dati 2016), il 19% nella Cgil (dati 2015). Hanno tra i 36 e i 50 anni il 43% dei tesserati alla Cisl, il 45% degli aderenti alla Cgil mentre gli ultrasessantenni costituiscono il 41% della Cisl e il 36% di della Cgil. Rispetto ai lavoratori attivi, la Uil fa sapere che “un terzo dei nostri iscritti ha meno di 45 anni, un terzo ha un’età intermedia, un altro terzo è ultrasessantacinquenne”.

Anche il rapporto con la politica è sempre più faticoso

Infine, anche il rapporto con la Politica si è fatto difficile. Nella ‘tripartizione’ classica, la Cgil – un tempo ‘cinghia di trasmissione’ con il Pci (e, anche, con il Psi) – ha sempre fiancheggiato le varie evoluzioni del Pds-Ds-Pd, ma l’era Renzi ha lasciato un segno e ferite non facilmente sanabili a partire dal ‘no’ al referendum costituzionale del 2016. La ex segretaria generale, Susanna Camusso, si era esposta per LeU, alle ultime Politiche, mentre l’attuale vice-segretario generale il ‘riformista’ Vincenzo Colla – molto osteggiato dalla Camusso nella sua corsa contro Landini – era e resta vicino al Pd. La vittoria di Nicola Zingaretti alle primarie è stata, ovviamente, vissuta ‘bene’ dalla Cgil, che spera molto che quella di Renzi sia stata solo “una parentesi” da archiviare. Ma il nuovo segretario – l’ex leader della Fiom, Landini – è e resta quello che è: barricadero, tuonante, di sinistra radicale e, casomai, sensibile ad alcune ‘sirene’ ed ami lanciati dai 5Stelle, come il reddito di cittadinanza e il salario minimo.

La Cisl, dopo l’era Pezzotta (vissuta in modo ‘sociale’, da cattolico impegnato in politica) e l’era Bonanni (tutto schiacciato prima sul centrodestra e poi sull’area Monti), ha inaugurato, con la Furlan, un sostanziale ‘distacco’ dai principali partiti presenti sulla scena, anche se i fermenti del mondo cattolico vengono sempre monitorati con attenzione, in casa Cisl. Invece, il leader delle ‘tute blu’ cisline, Marco Bentivogli, è vicino a posizioni riformiste e liberal che, oggi, si sostanziano nell’area di Carlo Calenda nel Pd. La Uil, infine, un tempo vicina al mondo repubblicano e laico, dopo qualche sbandata berlusconiana, oggi è più vicina al Pd di quanto, paradossalmente, non lo sia la stessa Cgil.

In ogni caso, il ‘peso’ del sindacalismo confederale sull’agone politico è, via via, sempre più scemato e si è vieppiù indebolito da quando governano i gialloverdi. Scontata l’opposizione del sindacato confederale alla Lega (il cui sindacato di riferimento è diventato l’Ugl, ex bacino della destra sociale italiana), i 5Stelle vengono vissuti male e, sostanzialmente, poco capiti da un mondo sindacale ancora prigioniero di miti e riti della Prima Repubblica. Una ‘svolta’ di legislatura, ad esempio sull’asse Pd-M5S, verrebbe forse salutata con favore, ma è presto per dirlo.