Gli Schuetzen si divertono con quiz online irridenti l'Italia, ecco che fine fanno salcicce e speck

C’erano già stati manifesti inneggianti alla figura di terroristi, Sepp Kerschbaumer in primis. “Ossia coloro che scatenarono la tempesta di fuoco e di bombe sull’Alto Adige nella notte dei fuochi in cui morì lo stradino Giovanni Postal e che aprì la strada alla ancora più cruenta stagione successiva. Ma la firma inaccettabile in calce a questi manifesti (a fianco a quella dello Heimatbund, organizzazione che nacque per raccogliere gli ex terroristi in una sorta di macabro sindacato) è quella degli Schuetzen, organizzazione a struttura paramilitare (già di per sé elemento di aperto conflitto con le regole costituzionali) beneficiaria di corpose elargizioni pubbliche da parte di Provincia e Comuni. Non per questa campagna ma per la sua struttura ed attività di carattere generale “. È questo il j'accuse del consigliere provinciale alto adesino Alessandro Urzì contro gli Schuetzen.

E ancora: "L’ultima insolenza degli Schuetzen arriva dall’Italia svillaneggiata attraverso un “gioco a premi”, una sorta di lotteria fra coloro che insulteranno di più il nostro Paese. La campagna è sul sito internet della federazione delle compagnie dei tiratori e sui social. Tre premi, da trecento, duecento e cento euro in speck, salumi e formaggi, prodotti locali. Ma comunque andrà con la lotteria, avvisano gli Schuetzen, partecipando ogni buon Suedtiroler avrà già vinto Libertà, Sicurezza e indipendenza.

Il gioco consiste nel rispondere a tre domande ovviamente irridenti l’Italia: quale è il debito a carico dello Stato italiano? E le domande sono ironiche: 2583 miliardi, 2097 euro o “l’Italia non ha alcun debito”. Ovviamente è la cifra maggiore. Secondo quesito: Quale paese europeo ha avuto la minore crescita economica nel 2019 e nel 2020? E si citano Grecia, Macedonia del Nord e Italia. Ovviamente è l’Italia.

La terza domanda: quanto ha pagato ogni altoatesino a Roma (intendendosi le ovvie quote di partecipazione alle spese nazionali, ndr) nel 2017? Le tre risposte: Zero euro, 2209 euro e la risposta ridicola per cui “Roma” avrebbe regalato oltre 4000 euro ad altoatesino. Insomma domande ridicole utili solo a irridere l’Italia a fini propagandistici e con la richiesta finale di secessione.

Fra le sorprese della lettura sul sito degli Schuetzen della iniziativa finalizzata a svillaneggiare l’Italia gli sponsor della Federazione che compare sotto la promozione del gioco a premi per chi insulta di più il nostro paese: la Fondazione della Cassa di Risparmio e la Cassa Rurale di Renon. I correntisti italiani di queste realtà bancarie sono avvertiti. Se a loro va bene, fra dieci giorni chiederemo alla Provincia di sospendere ogni finanziamento alla federazione degli Schuetzen".