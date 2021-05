Sbranata da una famiglia di orsi mentre passeggiava con i cani

Aggredita e uccisa dagli orsi, mentre era impegnata a fare una passeggiata con i suoi amati cani. E’ la drammatica storia di Laney Malavolta, una 39enne residente a Durango, in Colorado. Stando alla ricostruzione fatta dalle autorità locali, la donna ha incrociato la via di una famiglia di orsi, che l’hanno sbranata. Laney conosceva la zona, le capitava spesso di uscire per fare due passi con i suoi amici a quattro zampe.

Lo scorso 30 aprile, tuttavia, ha malauguratamente incontrato un gruppo di orsi lungo il suo percorso. Quando il fidanzato ha visto tornare i cani e non lei è uscito per cercarla. L’ha trovata riversa in una pozza di sangue, ormai senza vita. I segni dell’aggressione non hanno lasciato dubbi sull’identità dei responsabili. L'autopsia effettuata dal medico legale ha rivelato che la causa della morte è "una ferita perforante al collo". Tre degli orsi sono stati individuati e soppressi, come prevede la legge locale, i cani invece sono riusciti a salvarsi dall’attacco e hanno riportato solo lievi ferite.

Incidenti del genere non sono rari. La 39enne risulta essere la quarta vittima di attacchi da parte di orsi. I casi sono costantemente in aumento. “Era la luce splendente in tutte le nostre vite e abbiamo il cuore spezzato - hanno scritto i familiari nel necrologio -. Ci mancheranno il suo grande sorriso, il suo eterno ottimismo e il suo spirito premuroso. La sua gioia più grande era stare nel bosco con i nostri amici, la nostra famiglia e i nostri cani”.