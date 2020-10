Sardegna al voto in 156 Comuni, ma Covid fa paura. Solinas pubblica un bando per l'assunzione di medici

Dopo il record di ieri, con 349 casi di positività al Covid-19, nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 20 casi in meno, ma resta comunque alto per la Sardegna il numero dei contagi. E domenica e lunedì nell'isola si vota per le comunali in 156 centri, con forte preoccupazione tra scrutinatori ed elettori per l'emergenza in corso. Tra i positivi c'è anche un candidato sindaco a Sestu, uno dei quattro Comuni con oltre i 15mila abitanti, dove è previsto il turno di ballottaggio. Gli altri sono Quartu Sant'Elena, Porto Torres e Nuoro, unico capoluogo di provincia presente in questa tornata elettorale.

Comuni al voto nella paura

Sono 444.219 i sardi chiamati al voto. Nel 97% dei casi si tratta di piccoli Comuni al di sotto dei 5mila abitanti, ma ci sono anche importanti centri come Tempio Pausania e La Maddalena. Si prevede una bassa affluenza, un problema che riguarda soprattutto i 48 Comuni nei quali è stata presentata un'unica lista: l'avversario da battere è il quorum del 50% più uno degli aventi diritto. E tra il rischio di astensione a causa della paura di contagi e le quarantene c'è l'eventualità che dal risultato degli scrutini venga fuori qualche commissariamento.

Tre vittime, sale il numero dei tamponi

Si registrano anche tre nuove vittime: due donne, di 93 e 82 anni, e un uomo, di 88, tutti residenti nell'area della Città Metropolitana di Cagliari, con il numero dei morti che sale così a 184. Alto anche il numero di tamponi eseguiti, con un incremento di 3.721 test nelle ultime 24 ore. Sono invece 287 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+12 rispetto al dato di ieri), mentre resta invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva, 36.

Intanto a Sassari davanti agli ospedali al collasso per l'ondata di ricoveri covid e per la carenza di personale, i sindacati proclamano lo stato di agitazione di tutto il comparto sanità e chiedono un incontro urgente al prefetto per denunciare i punti critici nella gestione dell'emergenza Coronavirus. Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fp, che hanno firmato un duro documento inviato alla prefetta di Sassari, Maria Luisa D'Alessandro, all'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu e ai direttori dell'Aou e dell'Assl.

Bando per l'assunzione di medici e infermieri

La Regione intanto avvia la selezione per l'assunzione a tempo determinato di medici e sanitari da impiegare nelle strutture ospedaliere di tutta l'Isola, senza specificare il numero. Una parte consistente degli assunti - ha detto il governatore Solinas - verranno impiegati nelle strutture di Igiene pubblica per rinorzare il servizio di tracciamento dei contagi. Le Candidature potranno essere presentate fino al 2 novembre.

Ed è di nuovo allarme nelle case di riposo per anziani. Dopo la prima ondata che ha colpito duramente le case di riposo, a Padru, su 107 ospiti della Rsa Smeralda, 30 sono risultati positivi. La maggior parte è asintomatica.