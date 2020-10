Salvini: “Voglio fare la rivoluzione liberale”, ma fra i leghisti non lo segue nessuno. Ruvido confronto con Giorgetti

L’annunciata “rivoluzione liberale” di Matteo Salvini, con tanto di intervista a tutta pagina al Corriere della Sera, si sostanzia, per ora, in un solo punto: l’elevazione di Marcello Pera – ex ideologo e libero pensatore del centrodestra, lato Forza Italia – a suo ‘consigliere politico’.

E’ Marcello Pera il nuovo consigliere politico di Salvini

“Ho incontrato più volte Pera insieme ad altre teste pensanti – rivela Salvini - Abbiamo bisogno di cervelli per ragionare sul futuro come fece Berlusconi. Le sue idee sono stimolanti”. L’obiettivo è, appunto, ambizioso: “Voglio fare la rivoluzione liberale”. L’ennesima, dentro il centrodestra e anche quella che, in vent’anni di governo, al Cavaliere non è mai riuscita. A Pera, però, l’etichetta di consigliere del leader leghista non piace: si definisce un semplice interlocutore, e pubblico. Ma Pera non è avaro di buoni consigli: “La Lega capisca che non deve prendere soltanto seggi e voti a Forza Italia ma anche un po’ delle sue idee” spiega all’Huffington Post - per federare finalmente il centrodestra, ormai orfano di leader, e togliersi la casacca da sovranista padano. Il punto, dunque, non è ingrossare le fila con i transfughi, ma proporre una “cultura politica”.

Il ‘franco’ confronto tra il Capitano e il moderato Giorgetti. Una nuova segreteria politica è in vista

Detto della cultura politica, resta la politica. Il confronto dell’altro giorno tra Salvini e Giancarlo Giorgetti, riferimento dell’ala moderata e non sovranista della Lega, è stato definito ‘franco’, il che vuol dire che non è filato liscio. “Le regionali le abbiamo perse e a livello di alleanze in Europa serve una svolta” gli ha rimproverato a brutto muso Giorgetti, convinto che il nuovo sistema elettorale proporzionale, che pure apprezza, rischi di isolare la Lega. Salvini è rimasto sul vago. L’abbandono dell’alleanza con la Le Pen non avverrà subito, la marcia di avvicinamento al PPE, se mai avverrà, sarà lunga, ma i primi segnali in questo senso potrebbero arrivare il 13 ottobre, quando Salvini ha convocato tutti gli eurodeputati leghisti, che già lamentano una defezione, quella di Andrea Caroppo, e dove potrebbe accennare alla possibilità di una Lega che, almeno in ambito dell’Europarlamento, cerca alleati più moderati. Ma Giorgetti insiste (“Dobbiamo rivolgerci a un elettorato più moderato e guardare al centro”) e Salvini recalcitra. Per ora, nascerà una nuova segreteria politica che affiancherà il leader e che verrà presentata la prossima settimana: una sorta di Politburo di trenta membri con dentro i tre vicesegretari, i tre capigruppo, una rappresentanza di governatori (tra cui Zaia) e di sindaci, non tutti fedelissimi, ma anche un modo per evitare che si parli di ‘congresso’, una parola che a Salvini fa venire soltanto l’orticaria: “È l'ultima delle cose che si aspettano gli italiani e i leghisti. Siamo responsabilmente il primo partito, sono gli altri ad avere qualche problemino” è la sfida ai suoi contestatori. E non solo quelli esterni, ma anche quelli interni visto che, ormai, sono diversi i governatori (Zaia, ma anche Fedriga) che vogliono ‘dialogare’ col governo e prendere anche i soldi del Mes, altro tasto sollevato da Giorgetti con Salvini, il quale però, da questo orecchio, proprio non ci sente.

La marcia di avvicinamento della Lega al PPE è iniziata, ma tra mille dubbi, freni e contraddizioni

Una prospettiva di centrodestra europeo che riposizioni la Lega e le faccia superare il 'cordone sanitario' che le è stato stretto intorno all'Europarlamento sarebbe, dunque, l’idea. Il cantiere dei lavori è aperto a Bruxelles dopo la proposta lanciata proprio da Giorgetti che ha auspicato un dialogo con il Partito Popolare europeo, qualora la Lega punti a Palazzo Chigi in modo da non entrare in rotta di collisione con le istituzioni europee. Il dibattito trova eco nei corridoi del Parlamento Ue e coinvolge in primo luogo i 28 eurodeputati della Lega che detengono una forte maggioranza nel loro gruppo, Identità e Democrazia (Id), presieduto non a caso dal leghista Marco Zanni. Una leadership che, per ora, il partito di Salvini non intende perdere e lasciare ai colleghi del Rassemblement National di Marine Le Pen. Ma la svolta europeista e l'abbandono delle forze sovraniste alleate e raccolte nel gruppo Id potrebbe prendere altre forme oltre alla strada verso il Ppe. Uno scenario futuribile potrebbe essere quello di formare un gruppo ex novo al Parlamento europeo che si situi sempre a destra, oppure ancora un sodalizio con l'Ecr dove siede Fratelli d'Italia. Ma si tratta allo stato attuale di ipotesi che sollevano non poche problematiche di collocazione.

E, per ora, di concreto non c’è nulla: in più occasioni lo stesso Zanni ha ribadito che non c'è da parte della Lega nessuna richiesta o ripensamento nel voler entrare nel gruppo dei popolari guidato dal tedesco Manfred Weber. Insomma, se mai se ne parlerà, sarà per i prossimi anni…

Il vertice Salvini-Meloni-Tajani sulle amministrative

In ogni caso, sul – per ora parziale - cambio di schema di gioco di Salvini ha di certo inciso il non esaltante voto regionale e il deludente risultato ai ballottaggi delle comunali. Convinto ormai che il governo Conte non andrà giù prima dell'elezione del nuovo capo dello Stato, il 'Capitano' si sarebbe reso conto dell'opportunità di ricalibrare la sua strategia a Bruxelles, smussandone i toni anti euro. “Le sconfitte bruciano”, dice non a caso Salvini.

L’altro corno del problema – come non perdere le prossime amministrative – è appunto stato affrontato nella riunione dei tre leader di centrodestra (Salvini, Meloni e Tajani) ieri mattina. La panacea salvifica è quella di aprire, per le comunali del 2021, ai candidati della società civile e individuare entro novembre i nomi da candidare nelle città. La ‘caccia’ ai nomi è appena iniziata e il nuovo mantra di Salvini, anche qui, è “allargare, coinvolgere, ascoltare”, coinvolgendo soprattutto “imprenditori e professionisti”.

Il metodo, dunque, almeno quello, è stato stabilito. I nomi arriveranno entro novembre, almeno quelli dei candidati per le grandi città. Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani si vedono di buon mattino per fare il punto sulle Amministrative 2021. Non c’è ancora nessuna candidatura “preconfezionata”, ammettono i leader del centrodestra, che intendono coinvolgere i territori per trovare candidati “di alto livello” e aprono anche a chi (ma “quando necessario”, è la sottolineatura di Meloni) non ha tessere di partito. Ogni partito sarà chiamato a sondare il terreno e selezionare i profili migliori che saranno portati al tavolo nazionale. Toccherà ai leader decidere sui capoluoghi di Regione (al voto vanno Roma, Milano, Bologna, Torino, Napoli) e di Provincia e sulle presidenze dei Municipi delle grandi città. Nel corso della riunione Salvini, Meloni e Tajani prendono in considerazione anche l'ipotesi delle primarie, sia pure questo strumento di scelta dei candidati non abbia mai avuto cittadinanza nel centrodestra e sia sempre stato inviso a Silvio Berlusconi. La possibilità viene poi subito esclusa, però, dato il costante aumento dei contagi e i tempi ‘stretti’ in cui gli alleati sono convinti di muoversi. “Secondo me se partiamo a fine ottobre è meglio per tutti”, azzarda Salvini con gli alleati. Il leader della Lega è convinto della possibilità che le amministrative si svolgano ad aprile: “Se è così abbiamo davanti 5 mesi di tempo. Se devi costruire candidati per città da un milione e mezzo di abitanti in cinque mesi non sono molti, anche perché mi sembra che candidati preconfezionati non ce ne siano in nessuna città. Bisogna partire da zero”, ammette. “Spero che entro novembre avremo i nomi dei candidati delle grandi città. Vogliamo lavorare presto e bene”, assicura Meloni.

I due leader si chiamano fuori dal toto nomi, il segretario del Carroccio per Milano, la leader FdI per Roma: “Le nostre candidature non sono in campo”, si dicono nel faccia a faccia. Il segretario della Lega intende aprire le porte. “Vinciamo dove allarghiamo”, è il nuovo refrain di Salvini.

Toti e Carfagna puntano a un nuovo contenitore di moderati e, presto, a costituire gruppi autonomi

All'interno del centrodestra, in ogni caso, i movimenti interni rimangono più attivi che mai. La cena dell’altra sera tra Mara Carfagna e Giovanni Toti, insieme a una ventina di parlamentari, è servita a stilare una road map di massima. La prima deadline, viene riferito, è fissata per dicembre, gennaio al massimo. Il progetto - dopo aver valutato in questi mesi se davvero esistono le risorse fisiche, intellettuali ed economiche - è quello di unire i parlamentari di ‘Voce libera’, associazione culturale che fa capo alla vicepresidente della Camera (circa trenta parlamentari, portavoce il senatore Andrea Cangini), e ‘Cambiamo’, componente del Misto (otto deputati e tre senatori) e punto di riferimento del governatore della Liguria nelle Camere. Questo percorso, però, porterebbe Carfagna ad uscire da FI anche se il suo orizzonte di riferimento - ribadisce - rimane comunque il centrodestra. L'idea è quello di creare un gruppo moderato liberale (“che non vuole essere un'arca di Noè, non imbarchiamo tutti. Chi entra deve lasciare il suo simbolo o la sua sigla”, viene assicurato) e poi fare una sorta di stati generali per aprire a chi ci vuole stare. Osvaldo Napoli, che era alla cena, spiega: “L’idea è quella di avviare un percorso di dialogo per capire gli spazi di una futura forza di centro perché la forza propulsiva di Forza Italia si è esaurita” mentre Andrea Cangini non crede per nulla alla ‘svolta liberale’ di Salvini che definisce, a sfottò, “un enigma avvolto in un mistero” come Churchill definiva l’Unione sovietica di Stalin. Più che la ‘terza gamba’ del centrodestra, insomma, i liberal-moderati di Toti e Carfagna sembrano voler puntare alla creazione di una forza centrista autonoma e dai connotati liberal. Anche in questo caso, una legge elettorale di tipo proporzionale ne aiuterebbe il sogno.