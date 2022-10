Salvini detta agenda e ministeri, i nient di Meloni e i Tik Tok di Berlusconi

Salvini riunisce lo stato maggiore della Lega alla Camera e detta la lista dei ministeri in quota Lega e delle priorità di programma. A pochi metri e due rampe di scale Giorgia Meloni ha organizzato, ormai dal 26 settembre, il suo quartier generale in attesa di incarico. Ieri è stato qui il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani che ha spiegato alla premier in pectore “le linee guida dell’Italia contro il caro energia”. Le proposte del governo italiano che saranno discusse a Praga tra domani e venerdì e poi a Bruxelles il 20-21 ottobre per far fronte al caro energia ed aiutare subito famiglie ed imprese. Sono quelle di Mario Draghi che Giorgia Meloni fa proprie e sottoscrive parola per parola: “Riduzione dei costi per famiglie e imprese; limitare i guadagni eccezionali fatti da produttori e importatori; evitare pericolose e ingiustificate distorsioni del mercato interno; tenere unita l’Europa di fronte all’emergenza”. Guai dividersi “a seconda dello spazio dei nostri bilanci nazionali”. L’ennesimo schiaffo alla decisione del cancelliere Sholtz di fare debito per 200 miliardi fregandosene di far saltare il mercato e le regole europee.

Draghi chiuderà a Bruxelles

E’ il gas il problema più grave. Meloni lo sa bene. Salvini e Berlusconi anche. L’Italia aspetta una risposta e non intende pagare le bollette anche dieci volte più alte a parità di consumi. Si sta organizzando un Comitato nazionale in varie città (al momento le 14 dove ci sono state manifestazioni lunedì) il cui motto è #iononpago. Al di là della disobbedienza civile, Assoutenti dà cifre da capogiro e prevede una stangata di 2900 euro su base annua solo per il gas. Faremo qualunque cose contro la speculazione” promette a sua volta Meloni. Sarà il primo vero banco di prova del suo governo. Intanto però sarà Draghi a completare un percorso che idealmente è iniziato a gennaio 2022 - prima dell’inizio della guerra per le bollette sono aumentate in modo vistoso da settembre 2021 - e che ha sempre puntato sul tetto al prezzo del gas o in alternativa al disaccoppiamento delle tariffe gas e luce. Nel fine settimana c’era stata, così era sembrata, un’accelerazione rispetto al timing per la nascita del governo in modo di arrivare al giuramento già il 18 e il 19 ottobre. Tutto per far sì che Meloni potesse esordire come premier al vertice di Bruxelles del 20-21 ottobre. Nessuna accelerazione. In ogni caso sarà il premier in carica e i dossier da lui istruiti finora a rappresentare l’Italia in quel vertice. Due chiavi di lettura: giusta cautela di Meloni che non ha alcun interesse ad accelerare su un dossier così scottante; rispetto del suo predecessore che gestisce e segue il dossier da mesi e dunque la maneggia che maggior sicurezza e competenza. Gli indizi della vigilia ancora una volta non sono positivi. L’Europa che era stata unita contro la pandemia sembra una maionese impazzita rispetto a questa emergenza grave tanto quanto il Covid. La proposta dei due commissari Breton e Gentiloni (quindi Francia e Italia) di assicurare un fondo sul modello Sure (contro la disoccupazione) per l’energia è stata bocciata con tanto di lettera dai soliti paesi del nord Europa. Fratture e distanze che nel tempo si allargano anziché colmarsi proprio per l’intensificarsi della crisi. Vedremo fino a che punto Draghi riuscirà ad impugnare un altro bazooka. Sarà Bruxelles in ogni caso l’ultimo suo appuntamento istituzionale come Presidente del Consiglio italiano.

Salvini all’attacco per difendersi

Due piani e qualche scalino sotto il quartier generale della candidata premier, Salvini decide di riunire il Consiglio federale della Lega che in genere si riunisce a Milano. C’è bisogno di occupare anche mediatamente la scena che Meloni ha fatto sua dal 25 sera. C’è bisogno di dare tanti messaggi, all’interno e agli elettori. A questo serve il Federale convocato Roma. L’esito è scontato: “pieno mandato” al segretario e "idee chiare" sulla squadra dei ministri. Matteo Salvini compatta il partito al federale. E per la prima volta non esclude un passo di lato nella sua corsa per il Viminale: “A disposizione per fare quello che serve”.

Durante la riunione prende atto sornione dei tanti interventi di chi gli chiede di tornare alla guida del ministero dell'Interno. Il suo obiettivo primario resta quello di “difendere i confini”, ma il suo commento a questo pressing è sibillino. Secondo fonti parlamentari avrebbe infatti replicato con una frase dal sapore draghiano, più da civil servant che da segretario di partito: “Farò quello che serve al Paese”. Stiamo scoprendo molti ammiratori dell’agenda e dello stile Draghi in questi primi giorni post voto. vedremo. “Fare quello che serve” non vuol dire rinunciare alla poltrona dell'Interno ma aprire a opzioni diverse. Detto questo - una versione questa fatta filtrare solo in serata dopo titoli di segno opposto durante il pomeriggio - Salvini ha dettato dicasteri e linee del programma. Alla Lega dovrebbe andare anche il dicastero delle Riforme e autonomia, quello dell'Agricoltura e delle Infrastrutture e il Lavoro. Sono cinque. E tutti molto pesanti. La divisone al momento prevede quattro ministeri a Lega e quattro a Forza Italia. Al netto di viceministri e sottosegretari. Dunque Salvini non potrà avere tutto quello che chiede.

Non molla sul programma

Al contempo non molla un centimetro sul programma, a partire dalla flat tax e Quota 41. Insomma, detta la linea e riscopre l'orgoglio del partito, soprattutto sulle priorità del futuro esecutivo. Al riguardo respinge al mittente i dubbi di Confindustria sulla flat tax: sul fisco, come sulle pensioni, la parola d'ordine di Via Bellerio è “avanti tutta”. Una riunione piuttosto breve che è servita al segretario per fare chiarezza: nessun dibattito sulla vita interna, nessun intervento sulle regole con cui gestire i futuri congressi, ma una discussione, secondo diverse fonti, pacata e tranquilla, centrata sui prossimi passaggi nel nuovo esecutivo. Il primo punto resta la richiesta netta da parte di tutte le anime del partito che al Viminale vada proprio Matteo Salvini. Giancarlo Giorgetti, lasciando la riunione acciaccato da un vistoso mal di schiena, definisce il segretario leghista “il candidato naturale”per guidare il ministero dell'Interno. Lo stesso sostiene il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari: “Riteniamo Salvini la figura più idonea a ricoprire quell’incarico”.

La regola ormai è quella di non fare dichiarazioni a margine con i giornalisti. Affidarsi piuttosto ai social che, come è noto, non fanno domande. In un video diffuso al termine della riunione il leader della Lega non parla di ministeri ma basta tradurre le sue priorità programmatiche per capire a quali caselle punta il suo partito: quando chiede di “sbloccare i cantieri fermi” immagina le Infrastrutture; quando dice che la Lega vuole “riportare sicurezza nelle città” fa riferimento all'Interno. Infine, chiede il ministro per gli Affari regionali, per “applicare l’autonomia” definita “fondamentale” e il ministro del Lavoro per mettere mano al Reddito di cittadinanza e a Quota 41.

Anche Zaia d’accordo

Linea condivisa, secondo alcuni presenti, da Luca Zaia, convinto soprattutto sul fatto che Lega debba chiedere per sè il ministero degli Affari regionali, perché l'autonomia resta la madre di tutte le battaglie, ma anche dell'Agricoltura, e delle Infrastrutture. Il governatore veneto sarebbe andato anche oltre sostenendo che la Lega non dovrebbe rinunciare ai dicasteri ricoperti nel precedente governo, cioè Sviluppo economico, Turismo e Disabilità. Se abbiamo lavorato bene, perché cederli ad altri, sarebbe stato il succo del suo ragionamento.

Evitare umiliazioni. E Regionali

Insomma, il Consiglio federale della Lega convocato a Montecitorio ha il sapore amaro della manifestazione di forza e unità che sono anche l’altra faccia della debolezza, in questo momento, della Lega e del suo segretario. Salvini non si sentirà forse “assediato” come ha sintetizzato ieri la prima pagina di un importante quotidiano ma certo è in grossa difficoltà. Nel partito. E nella coalizione dove ha trascinato anche Forza Italia il cui stato maggiore è legato mani e piedi al leader leghista.

Per quanto fonti leghiste si sforzino di spiegare che “la corrente del Nord” lanciata da Bossi e Maroni (prima riunione operativa convocata dal dissidente Gianni Fava il 15 ottobre a Biassone) è “un modo per tornare a parlare con i delusi del nord” – quindi non qualcosa contro ma in aiuto alla Lega – i malumori restano tanti e per la prima volta difficili da risolvere. Molto dipende da quanto Meloni intenderà concedere ai due alleati sconfitti, ma necessari, per far partire il governo e farlo andare avanti. In questo momento, soprattutto la Lega, è un animale ferito e tutto sommato non conviene a nessuno umiliare l’alleato sconfitto. Quindi la composizione della squadra di governo, degli uffici di presidenza parlamentari, i dossier dei primi cento giorni (flat tax e pensioni) saranno tutti passaggi decisivi per capire la stabilità del governo che verrà. Analogo discorso può essere fatto per il rinnovo dei governi regionali. Nel 2023 andranno in scadenza Lombardia, Lazio (marzo) e Friuli Venezia Giulia (ottobre). Il centodestra ne governa due e tenta il colpaccio sul Lazio dove il centrosinistra dovrà decidere se allearsi con i 5 Stelle o il Terzo Polo (un’altra decisione che è un bivio nella tormentata storia del Pd). Il problema però sono Lombardia e Friuli. Salvini ha già blindato Fontana e Fedriga, non si toccano e guai a chi ci prova. Non siamo però così sicuri che Fratelli d’Italia voglia rinunciare al consenso crescente anche in quelle regioni. E in Lombardia l’autocandidatura di Letizia Moratti, assessore nella giunta Fontana, politica che gode di consenso trasversale, potrebbe complicare parecchio le cose.

Salvini ha iniziato la riunione stigmatizzando chi lo rappresenta “sotto assedio alimentando così un clima di odio e violenza politica” per cui in un paese in grave crisi e in crescente tensione, quando “si individuano bersagli precisi poi basta una testa calda…”. Sotto assedio è la parola sbagliata. Che il leader sia in difficoltà non c’è dubbio.

I niet di Giorgia, i Tik tok del Cavaliere

Giorgia Meloni lo sa bene e non è neppure troppo dispiaciuta. “Salvini disposto a fare un passo di lato? Fa quello che questa maggioranza compatta sta facendo dal momento della vittoria” ha commentato con voce roca e molto soddisfatta. I suoi niet sono arrivati forti e chiari: nomi e caselle della squadra di governo devono avere il suo via libera. Sarà lei il premier. E la lista dovrà essere concordata con il Capo dello Stato. Due sembrano essere le certezze: no Salvini al Viminale e no Ronzulli alla Sanità. Il primo perché Mattarella non darebbe l’assenso visto i precedenti e il processo in corso. Sulla seconda pesa invece la linea “rigorosa” vista da destra e “saggia” vista dal resto del mondo che ha tenuto durante la pandemia. E siccome non c’è dubbio che no vax e no pass abbiamo votato in buona parte Lega e Fratelli d’Italia che in campagna elettorale hanno evitato accuratamente di parlare di pandemia, ecco che la senatrice Ronzulli diventa unfit per la Sanità. Berlusconi però al momento non sembra voler reagire agli aut aut di Meloni. Usa un’altra tecnica: aspetta e diversifica. Ieri sera, ad esempio, verso le 23, ha postato la prima puntata di una nuova serie su Instagram: Berlusconi e Ibrahimovic, uno accanto all’altro ad Arcore, dove il Cavaliere, che prepara il ritorno trionfale al Senato, vuole “insegnare a Ibra come si guida un’azienda”. E Ibra vuole insegnare a Berlusconi “come si gioca a calcio”. Migliaia di visualizzazioni. La dicitura finale “to be continued” assicura numerose altre puntate.

La telefonata con Zelensky

Per il resto la più votata nelle urne del 25 settembre prosegue nello stile della regola benedettina “ora et labora” applicata al rito meloniano. Fa incontri, studia i dossier e cerca di comporre il puzzle del governo. A Zelesnky ha ribadito l’appoggio totale dell’Italia. Il Copasir ha appena esaminato il quinto decreto per un nuovo invio di armi. Tra i due c’era già stato un esplicito scambio di messaggi via social. Ieri la lunga telefonata. Che c’è stata anche con l’ex premier israeliano Benjamin Netanyahu, leader del Likud e nuovamente candidato alle politiche. Intensi contatti anche con la Farnesina per riportare a casa il prima possibile Alessia Piperno, la travel blogger italiana di trent’anni arrestata dalla polizia iraniana.