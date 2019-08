[il retroscena] Salvini annusa il trappolone europeo e gioca d’azzardo con la Commissione. Mentre è subito intesa tra Conte e Von der Leyen

Ha visto la scena e non gli è piaciuta per niente. Lui, cioè Matteo Salvini, al Papeete beach, la war room leghista a Milano Marittima dove si è trasferito lo stato maggiore del partito in costume, ciabatte e creme solari. L’altro, Giuseppe Conte, in diretta da palazzo Chigi, in doppio petto blu chiaro con relativa pochette dalla sala dei Galeoni mentre ammiccava, sorrideva, si compiaceva e annuiva, occhi negli occhi, sorriso nel sorriso, alla Presidente Ursula von der Leyen. “Ecco qua il nuovo corso, il governo del cambiamento, quelli che dovevano dare lo scossone all’Europa: finiamo mani e piedi in braccio all’allieva della Merkel e al nuovo asse con Macron a cui Ursula è molto vicina” spiegava ieri un membro del governo in quota Lega.

Elogio di De Gasperi

Lo foto condivisa su twitter dalla von der Leyen di lei e Conte sorridenti di fianco al busto di Alcide de Gasperi (“L’Europa ha bisogno di un’Italia forte e prospera, ad entrambe serve lo spirito di De Gasperi”), subito rilanciata da Conte, è stata il colpo di grazia. Quasi una visione, chiara e definita, del “trappolone” che Salvini ha iniziato ad immaginare almeno dal 16 luglio quando i 5 Stelle all’improvviso hanno, senza avvisare, cambiato copione: Fabio Massimo Castaldo, l’anfitrione dello sciagurato incontro con i gilet gialli a febbraio scorso, è diventato vicepresidente del Parlamento europeo e Ursula von der Leyen è diventata Presidente con i voti dei 5 Stelle. E poi lui, il premier Conte, con fare da statista e gran maestro di cerimonie, garante di un accordo con Bruxelles che nella miglior delle ipotesi vede la Lega ridotta a riserva di una partita che non vuole giocare.

La leadership di Conte

Potrebbe essere lui, il nuovo leader che sta prendendo sempre di più il posto di Luigi di Maio che, tanto, si fa male da solo con questa scelta di cavalcare le battaglie identitarie dei 5 Stelle. Ieri il vicepremier pentastellato ha lanciato una nuova crociata per ritirare le concessioni a Autostrade. “Incredibile - spiegava Edoardo Rixi, deputato della Lega, ex sottosegretario e, dopo la condanna in primo grado, nominato da Salvini responsabile delle Infrastrutture - chiediamo ad Atlantia il grande favore di salvare Alitalia e al tempo stesso pensiamo di levare alla società le concessioni autostradali. Tutto ciò non ha senso”.

Lo stallo

Messo a fuoco il trappolone - il cui esito in caso di crisi sarebbe un nuovo incarico a Conte che andrebbe a cercare i numeri per una nuova maggioranza in Parlamento - la giornata non poteva che produrre un imbarazzante stallo. Obiettivo del bilaterale tra la Presidente Ue e Conte era quello di avere il nome del candidato italiano alla Commissione. Salvini, in effetti, ha fornito a Conte dopo varie insistenze e in zona Cesarini - mezz’ora prima che la Presidente salutasse il picchetto d’onore nel cortile di palazzo Chigi - una rosa di nomi. Durante la colazione di lavoro, riservata e senza neppure le delegazioni, il dossier Commissario è stato certamente affrontato. Ma l’esito della discussione è top secret. Secondo fonti di palazzo Chigi senza entrare nello specifico dei singoli profili. Secondo fonti parlamentari i candidai sarebbero stati tutti bocciati dalla von der Leyen.

Il profilo tecnico

Si sa che la Presidente aveva chiesto “un solo nome”, con un profilo “possibilmente tecnico” e con un occhio di riguardo alla questione di genere. Al momento sarebbero già troppo poche le donne candidate. Ammesso che Conte abbia scoperto tutte le carte, Ursula von der Leyen si sarebbe invece ritrovata sul tavolo una rosa di circa quattro candidati e tutti rigorosamente politici doc. Si fanno i nomi, ma sono indiscrezioni, del viceministro Massimo Garavaglia, del ministro Gian Marco Centinaio, del ministro Fontana e di Giulia Bongiorno, ministro della Pubblica amministrazione con la delega-ombra a trattare delle cose di giustizia.

Quello che è certo è che Conte ha tenuto il punto sul fatto che “l’Italia debba avere un portafoglio economico” (Concorrenza, Industria, Commercio) che non può in alcun modo essere ridimensionato nelle deleghe.

La war room al Papeete beach

A questo punto conviene tornare nella war room del Papeete beach, tra un aperitivo, un selfie, uno sputino e un tuffo in mare. “Calare le carte non per chiudere ma per iniziare la partita” aveva avvisato l’altro giorno una fonte di governo quota Lega. Cioè Salvini ha iniziato a giocare l’ennesima partita politica. La posta in gioco non è solo il Commissario che sia Conte che i 5 Stelle ripetono essere “una questione esclusiva della Lega che ha vinto le Europee ma non ha avuto sinora neppure una vicepresidenza di commissione”. Se Salvini avesse già ieri accettato le condizioni della Presidente, vuol dire che anche la Lega accetta la governance europea - che nulla ha a che vedere con anni di propaganda antieuropeista - e che rinuncia per sempre ad uno dossier che ha reso di più in termini di consenso politico: la battaglia contro l’Europa, nel tempo comodo alibi su cui scaricare i mali del Paese. Privarsi di questa arma non sarebbe cosa semplice.

Se invece, come è più probabile, Salvini gioca con qualche nome per farselo bruciare in sede di valutazione europea (era successo a Rocco Buttiglione, nel 2004, perchè tra le altre cose disse che “l’omosessualità è un peccato ma non un crimine), vuol dire che il segretario della Lega non vuole partecipare al governo dell’Europa, vuole restare opposizione, rinunciare all’arma dell’antieuropeismo e tenere il proprio arsenale integro per una campagna elettorale non immediata ma molto più vicina di quello che si possa immaginare.

Ursula e Betty, amiche pr la pelle

Se questo dovesse essere il piano di Salvini (entro il 26 agosto serve la decisione), il leader della Lega potrebbe a quel punto trovarsi nell’arco un’altra freccia. Von der Leyen non ha mai fatto mistero della profonda amicizia che ha stretto nell’ultimo anno con la sua omologa italiana Elisabetta Trenta e quella francese Florence Parly. Non è un mistero che siano tuttora in contatto e che lo siano state nei giorni delle votazioni per eleggere il Presidente. Potrebbe essere stata la ministra Trenta la regista della sua elezione grazie ai voti 5 Stelle. Ed è significativo che proprio ieri mattina, in coincidenza con il bilaterale, il vicepresidente Castaldo abbia fatto un’intervista per sostenere “la strada di una figura tecnica e non politica”. Destinata magari ad una delega così importante per l’Italia come l’Immigrazione. Quanto ne potrebbe sapere Conte di tutto ciò? Difficile dirlo. Certo, la Trenta commissaria all’Immigrazione farebbe andare su tutte le furie Salvini. Sarebbe uno smacco troppo grosso. Ma anche un jolly straordinario per una campagna elettorale.

Ramoscello d’olivo

Lontani dal tatticismo di Salvini, von dr Leyen è arrivata a Roma con un ramoscello d’olivo e grandi progetti. Per la gioia immensa di Conte. Da qui probabilmente la perfetta intesa tra i due. Hanno parlato di “crescita, lavoro, mezzogiorno e ambiente”, gli “obiettivi” della nuova Europa. Interessante apertura anche sul nodo migranti e sbarchi. Conte le ha chiesto di “rivedere Dublino” perchè “non è pensabile che il problema rimanga sulle spalle del Paese di primo arrivo”. La Presidente ha promesso che i Paesi “geograficamente esposti”, cioè Italia, Spagna e Grecia, non saranno lasciati soli, annunciando “un nuovo patto per le migrazioni e asilo, una nuova soluzione”. Tante parole, tanti progetti. Un vizio comune. Soprattutto, “vista la partenza - ha detto il ministro Fontana - temo che anche questa Commissione non porterà alcun cambiamento rispetto al passato”. Se questo è quello che ha in testa Matteo Salvini, di cui Fontana è molto amico, la Lega sbatterà la porta in faccia a Bruxelle