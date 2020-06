Rissa fra Pd nazionale e Pd ligure sul candidato Sansa. E Toti non ha nemmeno l'avversario

Eppure, a un certo punto dell’emergenza Covid è quasi parso che la poltrona di governatore della Regione Liguria fosse contendibile. I dati epidemiologici relativi alla Liguria erano comunque alti, fra i primi cinque in Italia per il combinato disposto di due fattori: l’età media molto alta della popolazione ligure e la presenza massiccia di lombardi in vacanza nelle ultime settimane di febbraio e nella prima di marzo, le ultime prima del lockdown.

E poi, ogni giorno una polemica nuova da parte delle opposizioni – che facevano il loro mestiere, quello dell’oppositore – che in qualche modo incrinava il monopolio mediatico dell’onnipresente Toti che una ne faceva e cento ne pensava: nave per le degenze più leggere, mascherine donate dai cinesi e consegnate sotto la sede della Regione, mascherine consegnate nelle cassette delle lettere dalle Poste e dalla Regione a tutte le famiglie liguri, conferenza stampa quotidiana che prosegue ancor oggi, a distanza di mesi dall’interruzione di quella della Protezione Civile.

Insomma, il governatore ligure è diventato un po’ alla volta una star, anche grazie al grande lavoro del suo staff della comunicazione, guidato da “Blondie”, Jessica Nicolini.

Nella sua bulimia mediatica, Toti in questi mesi ha fatto il governo (e il governatore) e pure l’opposizione, con il primato della Regione più prudente – l’unica a chiudere le scuole già il 24 febbraio di sua iniziativa senza avere focolai come Lombardia e Veneto - e ad avere un infettivologo di fiducia, il professor Matteo Bassetti, che invece nella prima fase del virus ha paragonato a lungo il Covid a un’influenza stagionale, gettandosi però poi anima e corpo in corsia a salvare vite di malati di quella che non era un’influenza stagionale.

Insomma, anche se oggi sembra incredibile, c’è stato un momento in cui il successo di Giovanni Toti alle regionali liguri era tutt’altro che scontato. Tanto che il governatore si è buttato a testa bassa in una battaglia per il voto a luglio (e poi a inizio settembre), convincendo anche tutti gli altri presidenti di Regione coinvolti nella prossima tornata regionale, ad eccezione del Toscano Enrico Rossi e della Val d’Aosta senza governatore. Insomma, le ultime lettere di Toti per non fare slittare troppo le elezioni in Liguria – e contestualmente nelle altre Regioni – avevano un carnet di firme e di destinatari illustri: fra gli indirizzi quelli di Sergio Mattarella al Quirinale e di Luciana Lamorgese al Viminale; fra i mittenti Toti, Vincenzo De Luca da Napoli, Michele Emiliano da Bari, Luca Zaia da Venezia e Luca Ceriscioli da Ancona, cioè cinque su sei, trasversalissimi.

E una delle letture di questa richiesta di voto a luglio è stato il fatto che tutti i governatori volevano capitalizzare la grande popolarità di tutti coloro che amministravano nel momento più duro, a Roma o sul territorio.

E, invece, con l’andare avanti della pandemia e con l’arrivo della prevista crisi economica gli stessi governatori sarebbero stati meno “blindati”.

Insomma, tutto questo per dire che forse c’è stato un momento in cui Giovanni Toti non sarebbe stato certissimo di essere rieletto: anche perché si mettevano insieme tutti gli eredi di ben tre candidature diverse alle scorse regionali contro Toti: quella del centrosinistra (che allora candidava Raffaella Paita, oggi deputata di Italia Viva), quella dei Cinque Stelle (che allora candidavano Alice Salvatore, a lungo leader ligure e oggi fondatrice di un nuovo partito “Il Buonsenso” insieme al suo compagno di consiglio regionale Marco De Ferrari) e quella della sinistra-sinistra, che allora candidava l’attuale segretario di presidenza di Montecitorio, eletto in Liberi e Uguali, Luca Pastorino.

Ecco, Toti allora prese il 34,44 per cento, la Paita 27,84, la Salvatore 24,84 e Pastorino il 9,41.

Chiaro che sommando tutti gli altri, comunque un minimo di partita avrebbe potuto esserci. E forse anche più che un minimo.

Il punto è che poi il centrosinistra e il MoVimento Cinque Stelle, che in Liguria avrebbero sperimentato l’unica alleanza organica modellata sul modello giallorosso di governo, hanno iniziato a discutere di programma e non di presidente. E arrivati al nodo del candidato governatore è stato il caos. Nel frattempo, quella larghissima coalizione ha iniziato a sfarinarsi e, per l’appunto, la scissione del “Buonsenso” nei Cinque Stelle ha lasciato il MoVimento orfano della sua storica leader ligure. E sui nomi è andata ancora peggio.

Tanto che oggi Giovanni Toti è un presidente uscente, apprezzato dai liguri, anche grazie all’ottimo tandem con il sindaco di Genova Marco Bucci – il primo cittadino più amato fra tutti quelli che guidano le città metropolitane – praticamente senza avversari, certamente senza avversario.

E così, uno alla volta si sono bruciati nomi su nomi: dalla sindaca di Sestri Levante Valentina Ghio, che ha vinto nel suo Comune due volte, l’ultima in era totiana, al primario del Pronto Soccorso dell’ospedale Galliera Paolo Cremonesi; dal presidente di Assiterminal Luca Becce al rettore dell’Università di Genova Paolo Comanducci, a tanti altri nomi, alcuni peraltro mai veramente consultati.

Per una settimana, a essere in pole position è stato il conduttore di “Linea Notte” del Tg3 Maurizio Mannoni, spezzino, che ha raccolto molte simpatie, ma poi si è chiamato fuori: “Correrò come sindaco della Spezia fra tre anni perché per la prima volta ha vinto un sindaco di centrodestra e questo non mi piace”.

Alla fine sono rimasti in tre: l’ex presidente della facolta di Ingegneria dell’Università Aristide Massardo, il primo a lanciare la sua corsa, ma mai realmente supportato dai partiti del centrosinistra, tanto che il maggiore sponsor di Massardo candidato presidente è se stesso. E poi l’avvocato, storico leader della comunità ebraica genovese ed ex presidente della Porto Antico, società pubblica di gestione dell’area Expo trasformata in un gioiello da Renzo Piano, Ariel Dello Strologo a cui però i pentastellati imputano un eccessivo burlandismo di fondo nella sua storia personale, peraltro fatta di ottima conoscenza tecnica e con una fama riconosciuta da galantuomo. E infine il giornalista del “Fatto quotidiano” Ferruccio Sansa, da sempre impegnato in prima linea con inchieste contro la cementificazione della Liguria, figlio del primo sindaco di centrosinistra di Genova eletto con la nuova legge elettorale per i primi cittadini, l’allora magistrato Adriano Sansa.

Sansa senior fu bloccato nella corsa al secondo mandato – nonostante il sostegno di Beppe Grillo, di Fabrizio De Andrè, anche una solida stima con Renzo Piano – proprio dall’apparato dell’allora Pds.

E oggi in qualche modo si ripete la storia: il tavolo romano fra Vito Crimi, Andrea Orlando e i rappresentanti della sinistra ha scelto Sansa, dopo che a Genova non erano stati in grado di trovare la quadra sui nomi.

Ma poi, una volta tornato in Liguria il nome di Sansa, il Pd ligure capitanato da Simone Farello l’ha bocciato a stragrande maggioranza. Due le accuse prinicipali al giornalista del “Fatto”: aver sempre attaccato il Pd e Burlando, di cui è sempre stato uno dei più duri censori, e la grande probabilità che se il candidato fosse lui Italia Viva correrebbe da sola, con l’ex assessore alla Cultura della giunta Bucci Elisa Serafini, affermata opinionista televisiva e paladina del liberalismo hard indigesto al resto della coalizione.

Morale della favola: ora il Pd si è preso due giorni per riflettere.

Da Roma il vicesegretario nazionale, spezzino, Andrea Orlando insiste sul valore della coalizione con i Cinque Stelle e la sinistra e quindi su Sansa.

Il nome in campo rimane il suo, ma al momento è fumata nera, massimo grigia.

E intanto Giovanni Toti se la ride.

Tanto che Mauro Boccaccio, storico ex portavoce della Regione, sia col centrodestra sia proprio con Burlando, motteggia nella sua rubrica social: “Pare che Pd e Cinque Stelle abbiano finalmente trovato l'accordo sul candidato in Liguria: Giovanni Toti”. Classico caso di “castigat ridendo mores”. Toti era già quasi certo di rinvincere. Senza avversario cade anche il “quasi”.