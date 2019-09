[Retroscena] Ecco chi sono i parlamentari decisivi per il Conte bis

Paradossalmente alla Camera, dove pure gli schemi sono più incasinati, è tutto più facile. I numeri di Pd, Cinque Stelle (e eventualmente Leu) sono più ampi e allora gli schieramenti del Misto presieduto dal sudtirolese Manfred Schullian sono quasi una ciliegina sulla torta, un fiocco sul pacco dono del Conte bis che, alla fine, potrebbe arruolare anche Gianfranco Rotondi, azzurro e democristiano, autoproclamatosi leader del "Partito della poltrona".

Quindi, partiamo proprio da Montecitorio, dove tutto è più facile, si fa per dire.

Nel Misto ci sono sei componenti ufficiali più sei apolidi, quattro ex pentastellati, l'ex piddina Daniela Cardinale, figlia dell'ex ministro mastelliano Totò, e Vittorio Sgarbi, che fa sempre storia a sè.



Le componenti ufficiali sono invece +Europa-Centro democratico, con i due radicali tendenzialmente contro il governo e Bruno Tabacci tendenzialmente a favore; Civica Popolare-AP (Area Popolare)-Psi-Area Civica con i quattro uomini di Beatrice Lorenzin tutti governisti, in quanto espressione degli ex alfaniani di sinistra e dei prodiani; il MAIE-Movimento Associativo Italiani all'estero con un eletto oltreoceano e due ex grillini che erano in maggioranza e potrebbero andare all'opposizione o astenersi se non fosse confermato loro il ruolo nell'esecutivo con un sottosegretario; le Minoranze linguistiche con tre sudtirolesi tendenzialmente astenuti e una trentina più vicina alla sensibilità del Pd e quindi al sì; i quattro lupiani di Noi con l'Italia_USEI, il secondo partito di italiani all'estero dopo il MAIE, granitici sul no, e infine due ex pentastellati e un ex azzurro di Sogno Italia-Dieci Volte Meglio che per ora sono più per il no, ma forse potrebbero diventare anche per il sì.

Nota metodologica: tutto questo potrebbe anche cambiare perchè il fixing di questi gruppetti è in costante mutamento e, come detto, soprattutto non è decisivo per le sorti dell'esecutivo.

Tutto è molto più difficile a Palazzo Madama



Dove il Pd potrebbe avere la defezione di Matteo Richetti (mentre Carlo Calenda è eurodeputato e quindi ininfluente sul quorum della fiducia) e i Cinque Stelle quella certa di Gianluigi Paragone, a cui potrebbero seguirne almeno altre quattro a sorpresa, presumibilmente fra gli eletti nel Nord, in Emilia-Romagna e nel Lazio o fra i dimaiani-casaleggiani di stretta osservanza.

Ed è a questo punto che Giuseppe Conte andrebbe a cercare i voti nell'aula di Palazzo Madama, soluzione peraltro sgradita a Sergio Mattarella, che ha chiesto numeri certi: quindi i senatori a vita - tendenzialmente tutti "governisti" - non andrebbero conteggiati nella maggioranza: due di loro, Renzo Piano e Carlo Rubbia, hanno addirittura scelto, approfittando della possibilità concessa per la prima volta in questa legislatura, di non iscriversi a nessun gruppo; due, Giorgio Napolitano ed Elena Cattaneo, stanno con sudtirolesi e valdostani nel Gruppo delle Autonomie, e gli ultimi due, Liliana Segre e Mario Monti, nel Misto.

Veniamo poi proprio alle Autonomie, dove - emeriti e laticlaviati a parte, per l'appunto - in tre sudtirolesi sembrerebbero andare verso l'astensione, due di area piddina, Gianclaudio Bressa, espressione dei Popolari Trentini Tirolesi, e l'ex presidente della Camera Pierferdinando Casini, sarebbero per il sì, così come l'unico esponente sopravvissuto in Parlamento in rappresentanza dell'Union Valdotaine, Albert Laniece.

Il Gruppo Misto, decisivo, decisivissimo



E anche qui, sempre al netto dei due senatori a vita, ci sono i quattro di Leu - tutte figure forti, la capogruppo Loredana De Petris, l'ex presidente del Senato Piero Grasso, l'ex presidente dell'Emilia-Romagna Vasco Errani e Francesco Laforgia - che voteranno sì, ma non sono stati coinvolti ancora nè nel programma, nè nell'organigramma e, senza l'abolizione dei decreti sicurezza, potrebbero negare la fiducia a Conte, anzi quasi certamente la negheranno.

Poi c'è Emma Bonino, capogruppo di se stessa e di +Europa con Emma Bonino, che sembra orientata al no: "A scatola chiusa non compro nemmeno nei saldi, figuriamoci da Conte".

Poi c'è Riccardo Nencini, capogruppo di se stesso e del Psi, di cui è segretario e factotum, che sembra orientato al sì.

E poi ci sono cinque ex pentastellati, usciti in momenti diversi: i primi due, espulsi fra le elezioni e l'inizio della legislatura per vicende di rendicontazioni e varie ed eventuali, Carlo Martelli e soprattutto Maurizio Bucarella, hanno quasi sempre votato con il MoVimento; i secondi due, Saverio De Bonis e soprattutto Gregorio De Falco, pur essendo ferocemente antidimaiani, sono ancor più nettamente antiSalvini e governisti; l'ultima, Paola Nugnes, è una fedele di Roberto Fico anche fuori dal MoVimento, detto tutto.

Infine ci sono i due eletti in Sud America: Ricardo Antonio Merlo, sottosegretario agli Esteri e leader del MAIE, e Adriano Cario, che era uno dei capi dell'USEI, partito contrapposto al MAIE, che però poi è andato nel MAIE e ha votato la fiducia a Conte.

Per la cronaca Cario, che nella vita fa il giornalista, dal 27 marzo 2018 al 5 aprile 2018 è stato membro del gruppo PSI-MAIE-USEI; poi, per un mesetto, dal 6 aprile 2018 al 2 maggio 2018, si è fondato la sua componente personale USEI; quindi, per un altro mese, dal 3 maggio 2018 al 3 giugno 2018 è stato membro della componente PSI-MAIE e infine, dal 4 giugno 2018, appartiene alla componente MAIE.

Potrebbe essere l'uomo decisivo per far nascere il governo Conte bis.