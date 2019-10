Renzi, Conte e i cattolici: il centro è fin troppo affollato di protagonisti che sognano una Dc 4.0

C’è Matteo Renzi che vuole attrarre i delusi di Forza Italia in modo esplicito: “A chi crede – è stato il suo appello nella giornata di chiusura della Leopolda – che c’è spazio per un’area liberale e democratica dico: venite a darci una mano”, specie ai “dirigenti e militanti di Forza Italia che non si riconoscono in piazza San Giovanni”, cioè la piazza che ha consacrato Salvini come leader del centrodestra.

C’è il premier, Giuseppe Conte, che viene consacrato – e si auto-consacra – paladino ed erede degli antichi lombi democristiani commemorando il ministro della sinistra dc Fiorentino Sullo davanti a una platea di teste canute, tutti notabili dello Scudocrociato che fu, i quali – Ciriaco De Mita in testa (“Hai capito che la Dc è l’unico pensiero che sopravvive”) – lo incoronano a “uomo della solidarietà nazionale” e davanti ai quali Conte prende impegni solenni: “Farò la mia parte per federare il nuovo centrosinistra”.

E ci sono mille fermenti, mille scuole di politica e mille associazioni del mondo cattolico che non solo ‘studiano’, ma vogliono tornare a un impegno politico attivo e operoso, che, sotto l’egida della Cei, vogliono tornare a far politica. Il centro torna a essere ‘il’ luogo politico più affollato (ma, in realtà, lo è sempre stato) della politica italiana. Il che è curioso. Il bipolarismo all’italiana (centrodestra versus centrosinistra) lo aveva, di fatto, polverizzato, complici leggi elettorali che, sia di impianto maggioritario (il Mattarellum) sia di impianto proporzionale ma con forte correzione maggioritaria (il Porcellum), avevano fatto scomparire non solo il luogo politico e le velleità dei suoi leader o aspiranti tali ma anche i voti in natura del ‘centro’.

Uno spazio politico ridotto e i sistemi elettorali ‘nemici’

Le uniche due, corpose, manifestazioni di ‘centri’ elettorali – e non solo teorici – cioè visibili nelle urne erano stati l’alleanza tra il PPI di Martinazzoli e il Patto Segni nel 1994 (15% dei voti alla Camera, 5 milioni in voti assoluti) e la lista civica Con Monti per l’Italia (10% dei voti alla Camera, 3.5 milioni di voti assoluti) nel 2013. Nel mezzo, sia durante il ventennio berlusconiano (e prodiano), sia alle ultime elezioni politiche del 2018, il nulla. Tranne piccoli pulviscoli, schegge impazzite di centristi di scarso peso che si sono collocati con il centrodestra (l’Udc e Noi con l’Italia) o con il centrosinistra (Civica e Popolare e Insieme) e che hanno dovuto ricorrere ai voti degli alleati più grandi per riuscire a eleggere, nei listini e nei collegi, parlamentari. Insomma, il centro tanto invocato e tanto affollato sul piano politico, sul piano elettorale, praticamente, non esiste.

Certo, il tripolarismo di fatto, che regna sovrano da due tornate elettorali (2013 e 2018), polarizza i voti su questi tre schieramenti (centrodestra, centrosinistra, M5S) lasciando a tutti gli altri le briciole. Ma si tratta anche di fare i conti senza l’oste. Leader e pezzi di ceto politico ragionano ‘come se’, in Italia, ci fosse già un nuovo sistema elettorale di impianto rigidamente proporzionale, il che non è. Al di là del fatto che una soglia di sbarramento anche al 5% taglierebbe fuori, stando ai sondaggi, Italia Viva (data, dalle rilevazioni, intorno al 4%), il Pd, sul sistema elettorale, oggi propende per un sistema maggioritario a doppio turno nazionale o per un sistema ‘alla spagnola’ (collegi piccoli e sbarramento alto). Due sistemi elettorali che, con metodi diversi, una forza di centro la ucciderebbero nella culla. Anche i 5Stelle, teoricamente favorevoli al proporzionale, ci stanno seriamente ripensando e la trattativa, a gennaio, con il Pd, partirà dai due modelli citati, non certo dal proporzionale. Infine, la riduzione del numero dei parlamentari, allargando a dismisura i collegi elettorali (specialmente al Senato e specialmente nelle regioni medie e piccole) renderà ancora più arduo eleggere parlamentari, a prescindere dal sistema elettorale adottato, specie per forze ‘medie’ non radicate e non di massa. Insomma, sia il sistema elettorale sia i trend elettorali non aiutano a immaginare successi clamorosi per forze centriste nuove, ma di cui si parla molto. Vediamo allora chi lavora a cosa.

Renzi fa shopping dentro Forza Italia e promette loro: “Non dovete per forza votare la fiducia a Conte”…

Matteo Renzi ha tagliato ogni ponte con il Pd, anzi: se li è bruciati alle spalle. Il Pd dipinto come “partito delle tasse” (copyright Boschi) e descritto come un covo di “guerra per bande” (copyright Bellanova) è, ormai, il passato, per lui. Dopo l’infornata di parlamentari dem fuoriusciti, ossatura dei nuovi gruppi parlamentari di Italia Viva, ora l’attenzione è tutta rivolta verso mondi distanti anni luce dal Pd. Italia Viva vuole crescere ancora, dagli attuali 43 membri (27 deputati e 17 senatori) ma a danno di altri, specialmente di Forza Italia. Il mandato di Renzi ai suoi è di arrivare a 50 parlamentari, 30 consiglieri regionali, 100 sindaci. Il ‘ventre molle’ su cui lavorare, in Parlamento e nel Paese, è stato individuato nei 99 deputati e 57 senatori azzurri. I nomi fioccano come la neve nei fiordi norvegesi. Enrico Costa, ex ministro in quota Ncd nei governi Renzi e Gentiloni, ottimi rapporti con la Boschi, è dato in uscita, anche se lui a un amico confida: “Ci sto riflettendo, ma mi devono garantire che posso votare contro il governo. Per dire, sulla giustizia (tema molto caro a Costa, ndr.) io la fiducia al ministro Bonafede non la voterei oggi né mai”. E qui, però, scatterebbe una rassicurazione arrivata da Renzi: “vieni con noi – è stato il messaggio – anche se non voti la fiducia a Conte e ti caratterizzi nella battaglia su alcuni emendamenti va bene lo stesso, siamo un partito liberale”. Pur l’ex sindaco di Pavia, Alessandro Cattaneo, è dato in avvicinamento: era una delle giovani promesse azzurre, oggi è deputato di FI ma sempre più in imbarazzo per la svolta ‘salviniana’ di Berlusconi. Renata Polverini, ex leader dell’Ugl ed ex governatore del Lazio, una vita passata a destra più che al centro, si è autosospesa da FI ma a lei sarebbe stato chiesto di aspettare ancora un po’. Passando al Senato girano forti i nomi degli azzurri Dal Mas e Berardi come della senatrice Masini, del senatore eletto all’Estero Fantetti, ma soprattutto del veneto Andrea Causin che viene dalla Margherita come gli altri vengono dalla società civile: privi di vita di partito sarebbero perfetti. In Toscana, il ciellino Gabriele Toccafondi, che è già passato armi e bagagli in Iv, sta lavorando ai fianchi diversi ex e attuali amministratori locali azzurri per dare vita a una lista civica di ‘italovivi’ anche alle Regionali. Come pure sta facendo il senatore azzurro Massimo Mallegni. Certo, il bersaglio grosso, la perla più ambita, resta Mara Carfagna. La vicepresidente della Camera, sempre più a disagio dentro FI a causa della recente svolta ‘sovranista’ che vede Berlusconi intimare “Chi non la pensa come me, Giorgia e Matteo è fuori, se ne possono anche andare”, smentisce praticamente ogni giorno di volersene andare. “Non siamo in cerca di nuovi approdi né di nuovi padroni”, spiega secca, ma i renziani assicurano che ormai “gioca di sponda con noi, lo si vedrà nei prossimi mesi, per far rinascere i moderati”. Movimenti tellurici si registrano anche in Sicilia, nell’area del coordinatore azzurro dell’isola, Gianfranco Micciché, da sempre contrario all’abbraccio mortale con Salvini, e in altre regioni. Nei calcoli di Renzi, il gioco è già fatto: il 4% attuale di Italia Viva viene dagli elettori ex Pd, serve un altro 4% di voto moderato e liberale azzurro (FI è in caduta libera, tra il 6 e l’8%, rispetto al 14% delle Politiche) e Iv già vale l’8%. A quel punto, il 10% tondo arriverebbe da sé. Calcoli rischiosi e precipitosi.

Il ruolo di Conte, testimonial della “nuova voglia di Dc” e il tentativo di “federare un nuovo centrosinistra”

Poi c’è Conte e il suo nuovo ruolo. Di fronte a una crisi di governo che – sulla manovra economica, come ora, o su altro – si avvitasse su se stessa, aprendo scenari fino a oggi impensabili (da un nuovo governo senza Conte, cui sembra voler puntare Renzi, fino alle elezioni anticipate), cerca di stabilizzare la maggioranza alzando la voce sia contro Renzi che contro Di Maio, ma con qualche carta da giocare. La prima è un ‘gruppone’ di pentastellati (circa ottanta parlamentari) pronti, addirittura, a rompere con Di Maio e la sua linea di scontro con Conte per diventarne gli alfieri, sentinelle di un nuovo ‘partito’ del premier. Ma si parla anche di un gruppone di parlamentari azzurri (sempre gli stessi i nomi: Carfagna e i suoi, molti meridionali, ma anche Brunetta) che, staccandosi dal centrodestra a trazione Salvini, formerebbero un partito di nuovi ‘responsabili’ pro Conte. Uno dei ‘facilitatori’ di questa operazione è l’ex dc Gianfranco Rotondi, che ha organizzato l’incontro di Avellino per ricordare Sullo e che ha raccolto, quel giorno, il fior fiore della nomenklatura ex dc ancora in vita (De Mita, Mancino, Gerardo Bianco, Giuseppe Gargani, etc.) per inneggiare a Conte, attribuirgli la patente di ‘democristianità’ e inneggiare alla necessità della ‘stabilità’. Traduzione: frotte di parlamentari pronti a far nascere il ‘partito di Conte’ e sostenerlo al governo. Rotondi, che già nella crisi di agosto si è attivato, sarebbe il ‘facilitatore’, ma potrebbe contare anche sull’opera discreta di Gianni Letta. Immediata arriverebbe la benedizione di quelle gerarchie vaticane e di quei mondi cattolici di area democratica (i gesuiti di Civiltà cattolica, le associazioni cristiane come Mcl, Acli, Cl, gruppi di cattolici impegnati in politica come “Agire politicamente” e “Politica insieme”) che già da mesi vedono, in Conte, il “nuovo De Gasperi” o il “nuovo Prodi”. In prospettiva, l’idea sarebbe quella di una alleanza con il Pd, diventato oggi il più strenuo difensore di Conte, pur nella distinzione dei ruoli, per coprire proprio ‘il centro’ della scena politica, evitando che lo occupino altri (Renzi). Da questo punto di vista, l’affermazione di Conte (“Certo, farò la mia parte per federare il nuovo centrosinistra”) pronunciata ad Avellino indica bene la direzione di marcia. Con il Pd sì, con Renzi no, specie se facesse saltare Conte.

Renzi cita Moro, Conte Sturzo. Manca un De Gasperi…

Risultati concreti? Per ora, pochi. Va detto che i due progetti politici, quello di Renzi e quello di Conte, sono paralleli e conflittuali, quindi potrebbero elidersi a vicenda, e anche i comprimari dovrebbero scegliere: o con Renzi per far cadere Conte e mettere su un altro al posto suo (Di Maio? Lui stesso?) o con Conte, per farlo rimanere in sella, ma mettendo Renzi in minoranza o in condizione di non nuocere, quindi sconfiggendolo per puntellare Conte. E va bene che gli ex dc sanno farsi concavi e convessi a seconda delle occasioni, ma resta il punto: non si possono recitare due parti in commedia. I ruoli di Conte e di Renzi, per quanto incidano sullo stesso mercato politico ed elettorale (il centrismo, l’area moderata e liberale, i cattolici) sono speculari ma concorrenziali. O stai con lui o con l’altro.

Renzi, chiudendo ieri la Leopolda, cita Aldo Moro (“Se vogliamo essere presenti dobbiamo essere per le cose che nascono anche se hanno contorni incerti, e non per le cose che muoiono, anche se vistose e in apparenza utilissime”) così come Giuseppe Conte aveva citato, ad Avellino, don Luigi Sturzo (“Serve una rinnovata presenza dei cattolici, un potente risveglio dal torpore. Rimane attuale l’invito di Sturzo a essere ‘liberi e forti’ e a impegnarsi in politica. Più che di una rinnovata Dc parlerei di una rinnovata democrazia dei cristiani”), tanto per richiamare i numi tutelari di una galassia ormai dispersa e un po’ demodé, ma entrambi si vedono, o si sognano, come dei novelli Alcide De Gasperi. Il quale guidava, però, una Dc al 40% dei voti. Renzi li ha presi una sola volta, alle Europee del 2014, trasformando il tronco del Pd in “partito della Nazione”, ma oggi veleggia al 4%. Conte non ha mai avuto un partito suo e mai si è cimentato in una competizione elettorale. In un sistema politico così affollato e concorrenziale si dubita che possa avere grandi successi, anche con un partito suo. Ma le vie della politica, come quelle del Signore, sono infinite.