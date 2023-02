Regionali. Centrodestra a valanga in Lombardia come in Lazio. Opposizioni divise e sconfitte. Ma il vero vincitore, questa volta, è l’astensione

Una vittoria netta, quella del centrodestra

La vittoria del centrodestra in Lazio come in Lombardia è chiara, netta, indubitabile. Al netto della dilagante astensione (su cui torneremo) le cifre e i numeri parlano il linguaggio della verità ed è inutile girarci. La doppia affermazione dell’uscente Attilio Fontana (Lega) in Lombardia e dell’esordiente Francesco Rocca (FdI) in Lazio è senz’appello e doppia, di fatto, gli sfidanti. Neppure la somma – puramente aritmetica – dei giallorossi più la Moratti in Lombardia e quella dei 5 stelle all’alleanza intorno a D’Amato di Pd e Terzo Polo in Lazio avrebbe permesso la vittoria a tre opposizione che, oggi, sono divisi su tutto. Il Pd si consola con il secondo posto dietro FdI, ma perde la guida di una regione nevralgica come il Lazio e, ormai, le regioni in mano al centrosinistra in Italia restano solo quattro, due al centro (Emilia e Toscana) e due al Sud (Puglia e Campania) mentre ben 14 sono governate dal centrodestra. M5s e Terzo Polo falliscono la loro Opa sul Pd e si devono accontentare di ben poco, con candidati che non sfondano il muro del 10%. I numeri, non ancora definitivi, sono questi.

Tutti i dati delle elezioni in Lombardia

Secondo la V proiezione 'Consorzio Opinio Italia per la Rai' alle regionali per la Lombardia la coalizione in sostegno del candidato presidente di centrodestra Attilio Fontana è al 55,4% mentre il candidato è al 53,9%. Il candidato di centrosinistra Pierfrancesco Majorino è al 34,9% mentre la sua coalizione ha totalizzato un dato al di sotto, ovvero il 33,8%. La candidata sostenuta dal Terzo Polo Letizia Moratti è al 9,8% e la sua coalizione al 9,5% mentre la candidata di Unione Popolare Mara Ghidorzi è all'1,4% e il partito all'1,3%. La copertura del campione è del 72%.

Una vittoria decisamente schiacciante che il candidato sconfitto del centrosinistra, Majorino, ha il buon gusto e la cavalleria di riconoscere subito. Sempre in base alle proiezioni del Consorzio Opinio Italia, in Lombardia, Fratelli d'Italia è primo partito con il 26,3%, seguono il Partito Democratico con il 22,3%, la Lega con il 16%, Forza Italia con il 6,5%, la lista civica Fontana Presidente con il 5,4%, la lista civica Moratti Presidente con il 5,2%. Al 4,3% sia Azione-Italia Viva sia il Movimento Cinque Stelle, al 4,1% lista civica Majorino presidente. Alleanza Verdi e Sinistra è, invece, al 3,1%, Unione Popolare all'1,3% e Noi moderati-Rinascimento 1,2%. Qui, però, si può subito notare che la somma di Lega (che tiene molto bene) e di FI (che perde consensi) supera i consensi di FdI. Il partito della Meloni si conferma primo partito ma non con un distacco abissale dai suoi partner di governo in una terra, la Lombardia, che è stata la culla del leghismo. Il che mette di buon umore Salvini, che infatti canta subito vittoria, e allontana lo spettro di una FdI che cannibalizza, come sembrava alle Politiche, gli alleati di governo. Il Pd, nonostante la bruciante sconfitta, che Majorino riconosce subito senza infingimenti, tranne una puntura di spillo per il congresso del Pd che ha lasciato il partito senza guida durante il periodo elettorale più clou, non tiene neanche male (22,3%), migliorando il dato delle Politiche. I 5stelle confermano di essere, in terra lombarda, davvero residuali (4,1%) ma il Terzo Polo va male sia a livello di candidata presidente (la Moratti è sotto il 10%) che di liste (4,3% in due, tra Azione e Iv come il M5s) dimostrando che la loro proposta politica non ha minimamente attratto gli elettori lombardi.

L’analisi del voto in Lombardia

E' una vittoria che riporta il centrodestra ai tempi di Roberto Formigoni che vinse tre delle sue quattro elezioni con la maggioranza assoluta lasciando le briciole ai suoi avversari. Attilio Fontana ci arrivò vicino nel 2018, quando si fermò al 49,7% con quasi due milioni e 800mila voti mentre questa volta, complice un'astensione mai vista inLombardia, con l'affluenza al 41,6%, con un numero di voti inferiori supera abbondantemente la soglia del 50%. Con una differenza non da poco, però: non è più il suo partito, cioè la Lega, la prima forza della Regione, anche se Matteo Salvini può essere soddisfatto del 17% alla Lega, risultato in netto calo rispetto al 29,6% di cinque anni fa ma in crescita rispetto al 13% preso alle politiche del 2022. Per la prima volta è infatti Fratelli d'Italia "la forza trainante della coalizione", come l'ha definita Daniela Santanchè, dopo un enorme salto in avanti che porta il partito di Giorgia Meloni dal 3,6% del 2018 al 26% di oggi, dando vita a inediti equilibri nel centrodestra in una giunta prima saldamente nelle mani di Forza Italia, dimezzata in cinque anni dal 14% al 7%, e poi della Lega. Partito che però esprime sempre il presidente, forte anche di un risultato eccellente anche nelle zone colpite dal covid come Brescia e Bergamo, dove ha superato il 60%, e forte anche della sua lista personale che supera il 6%. Solo il risultato di Milano è l'unica magra consolazione per Pierfrancesco Majorino, che alla luce dei risultati non sarebbe riuscito a vincere neanche con l'intero campo largo. Tiene il Pd, che migliora seppur di poco i risultati del 2018 e del 2022 superando il 20% ma gli alleati del Movimento 5 stelle non arrivano neanche al 5%, crollando rispetto al 17% delle scorse regionali quando si presentarono da soli. Non va per niente meglio a Letizia Moratti, che sperava di drenare voti sia a destra che a sinistra e invece, a metà scrutinio, non è riuscita a superare neanche la soglia del 10%. E se la sua lista civica ha ottenuto un discreto 5%, si è invece fermata al 4% l'alleanza tra Azione e Italia Viva che qui, alle politiche, era andata meglio rispetto al dato nazionale. Moratti non entrerà quindi in consiglio regionale, mentre Majorino ha confermato che lascerà il suo seggio da eurodeputato per guidare l'opposizione in Lombardia, una regione che da 28 anni il centrosinistra non riesce a governare e così sarà anche per i prossimi cinque.

I futuri equilibri politici in Lombardia

Per quanto riguarda gli equilibri politici, in Lombardia, l'onda lunga del via libera all'Autonomia differenziata, arrivata nel consiglio dei ministri del 2 febbraio, tiene in piedi la Lega che si attesta intorno al 17%, restando ben al di sopra del 13,1% delle politiche del 2022. Il sorpasso di Fdi ormai è un dato acquisito da Matteo Salvini, che in casa vede il partito del premier sopra di circa 10 punti, con Fdi al 26%. Via Bellerio plaude alla mossa del duo Calderoli-Salvini, con l'accelerazione per arrivare a un via libera del governo al testo 'autonomista' prima del voto di oggi. Mossa che per i dirigenti del partito "ha davvero aiutato". Ma la tensione, raccontano fonti del partito, è rimasta alta fino all'ultimo, perché gli unici dati certi, quelli legati all'astensionismo dilagante in terra lombarda, avevano fatto temere che il rush finale per l'ok al testo sulla battaglia identitaria della Lega, quella autonomista, non era riuscito nel risultato di riportare i 'nordisti' alle urne. Da domani per la Giunta Fontana, confermata dalle urne, si apre una nuova partita. FdI non nasconde che punta a nuovi assetti: ''Non ci siamo ancora occupati di chi farà cosa, naturalmente è evidente che gli equilibri cambieranno nel rispetto della coalizione", dice il ministro del Turismo e coordinatrice di Fratelli d'Italia in Lombardia, Daniela Santanché. A stretto giro la replica del governatore: "Ne parleremo quando ci troveremo. Non abbiamo ancora i voti concreti delle singole liste. Quindi valuteremo a bocce ferme", dice Fontana. "Sono sicura che con gli alleati troveremo una composizione di giunta che abbia al centro le competenze, qualificata, perché sono tante le sfide'', dice ancora Santanché. In ballo le cariche al vertice della regione, a partire da quella di vicepresidente, che FdI ora reclama per sé. ''Cinque anni fa - ha ricordato Santanché - FdI aveva due consiglieri regionali, oggi l'aumento è esponenziale. Questo ci fa piacere soprattutto perché daremo impulso al governo della Regione''. Tra i nomi in ballo per il governo della regione anche quello di Guido Bertolaso, che potrebbe restare all'assessorato al welfare.

Tutti i dati delle elezioni in Lazio

Venendo al Lazio, sempre secondo la V proiezione del 'Consorzio Opinio Italia per Rai', la coalizione in sostegno del candidato presidente di centrodestra Francesco Rocca è al 55,9% mentre il candidato è al 54,2%. Il candidato di centrosinistra Alessio D'Amato è al 32,4% quanto la sua coalizione. La candidata del M5s Donatella Bianchi è all'11,6% mentre il Movimento è al 10,5%, infine la candidata di Unione Popolare Rosa Rinaldi è all'1% e il partito allo 0,6%. Per quanto riguarda le liste, sempre in base alla V proiezione del Consorzio Opinio Italia, in Lazio, Fratelli d'Italia è primo partito con il 33,9%, seguono il Partito Democratico con il 19,9%, Forza Italia con il 9,3%, il Movimento Cinquestelle con l'9%, la Lega con il 7,9%, Azione -Italia Viva con il 4,9%. La lista civica D'Amato presidente è al 2,9%, Alleanza Verdi-Sinistra al 2,1%, Lista Civica Rocca Presidente al 2,1%, Polo Progressista Sinistra ecologista all'1,5%, Noi Moderati-Rinascimento all'1,4%.

Qui si nota come FdI, storicamente più forte in Lazio, è di gran lunga il primo partito (33,9%) e la somma di Lega e FI (17,2%) vale quasi meno della metà. Un distacco, di fatto, incolmabile. Qui il Pd resta sotto il 20% dei voti ma resta comunque il primo partito dopo FdI mentre il M5s non supera il muro del 10% e, anche qui, la somma di Azione-Iv non arriva neppure al 5%. In buona sostanza, quando il segretario del Pd, Enrico Letta, definisce “un fallimento” la “doppia Opa” di M5s e Terzo Polo sul Pd ha ragione lui.

L’analisi del voto in Lazio

In buona sostanza, il centrodestra riconquista il Lazio e lo fa con una vittoria netta trainata da Fratelli d'Italia, che vince ovunque e si conferma il primo partito con oltre il 34% superando il risultato delle politiche dello scorso settembre quando aveva ottenuto il 31,44% (dato Senato). Una vittoria netta. Il centrodestra vince anche a Roma, che stavolta non premia il centrosinistra, fiaccato anche dall'astensione record. E tramonta così il campo largo, l'alleanza Pd-M5s, al governo della regione con Nicola Zingaretti. Non ce l'ha fatta il candidato dem Alessio D'Amato, che ottiene il 36,56%, in termini percentuali più di quel 33% con cui Zingaretti vinse nel 2018, ma con oltre un milione di voti e un'affluenza al 66,55%. Il Pd però tiene con circa il 21% in linea con il 21,25% delle regionali del 2018 ed anzi migliora rispetto al 18,32% delle ultime politiche. Non riesce l'exploit a Donatella Bianchi, la giornalista Rai, in corsa per i Cinque Stelle che si ferma al 12%. Anzi, i pentastellati arretrano: alle regionali del 2018 Roberta Lombardi prese il 27%, mentre alle politiche il M5s aveva il 14,8%. Ora come voto di lista si attesta intorno al 9%.

I futuri equilibri politici della giunta Rocca

In Lazio sarà molto più facile comporre la nuova giunta a guida Rocca. Tra poco meno di tre settimane ci sarà l'insediamento, con il possibile interim della sanità, in mano a Rocca, e l'apertura del valzer del toto giunta con i partiti, appena saranno definitivi i dati delle liste e delle preferenze. È stato lo stesso neo governatore a parlarne, nel corso della breve conferenza stampa che ha tenuto al Salone delle Fontane dell'Eur, dopo gli applausi e i cori dei presenti e prima che partisse, la canzone "A mano a mano" di Rino Gaetano. Secondo le prime indiscrezioni raccolte nell'entourage del presidente, quella che nascerà nei prossimi giorni "sarà una giunta molto politica e molto rappresentativa dell'espressione della volontà popolare. La squadra di governo conterrà diversi tra gli eletti in Consiglio regionale". La possibilità di un interim alla sanità, per un periodo breve, è un'opzione sul campo: "è una riflessione che stiamo facendo", ha detto, cosa che è filtrata anche dai suoi fedelissimi. Anche se una decisione ancora non è arrivata e dipenderà molto dalle "trattative" con i partiti.

Se ne saprà qualcosa nei prossimi giorni, appena si conosceranno i 'campioni delle preferenze'. Tra loro gli indiziati principali sono Fabrizio Ghera (si parla per lui, da tempo, dell'assessorato ai Lavori pubblici), Massimiliano Maselli, Antonello Aurigemma (che punta ai Trasporti), Pino Cangemi e Roberta Angelilli. Rocca, intanto, ha ringraziato l'intero centrodestra. Sarà nel confronto con loro che nascerà la nuova giunta di centrodestra che guiderà la Regione.

Ma il vero vincitore è il partito degli astenuti

Ma il vero ‘vincitore’ delle elezioni è il ‘partito’ degli astensionisti. A urne chiuse, il dato è più che evidente: le elezioni in Lazio e Lombardia segnano un nuovo, forte, crollo dell'affluenza. I dati ufficiali e definitivi del Viminale certificano che alle 15 il 40% degli elettori si è recato alle urne, un crollo rispetto al 70,63 per cento del 2018, quando si votò in un solo giorno.

In Lombardia la percentuale dell’affluenza è del 41,67% (nel 2018 con lo stesso numero di Comuni aveva votato il 73,11%). Nel Lazio, invece, la partecipazione definitiva crolla al 37,2% contro il 66,55% della tornata precedente. A Roma, in particolare, l'astensionismo ha raggiunto livelli record, con una partecipazione di appena il 35,18% contro il 65,46 del 2018. Facile dire, per molti osservatori, che il vero vincitore è, appunto, l’astensionismo, mai così basso, alle Regionali precedenti come, ovvio, alle Politiche.

Fa subito di conto Federico Fornaro, deputato del Pd e mago dei numeri: “In Lombardia e Lazio, poco meno di sei fa, in occasione delle elezioni politiche del 2022, si recarono ai seggi circa 8 milioni di elettori. Ora, nel 2023, i votanti sono stati 5,1 milioni, mentre erano stati 8,9 milioni nelle precedenti regionali del 2018 che si tennero in concomitanza con le politiche. I numeri assoluti restituiscono la dimensione del problema astensionismo ancor più delle percentuali”, chiude Fornaro con riflessione amara ma giusta.