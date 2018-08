[L’intervento] Attenti, il reddito di cittadinanza non è un’integrazione al reddito. E dovrebbe essere gestito dai Comuni

Innanzitutto sgomberiamo il campo da un equivoco. Il reddito di cittadinanza è l’opposto di un sussidio, che rimedia a una situazione si spera temporanea di disagio, è una liberazione dal bisogno. Il sussidio è una reazione a un evento sfortunato, il reddito di cittadinanza è un’azione libertaria. Filosoficamente, il reddito di cittadinanza è l’espressione di una comunità che nel suo complesso produce abbastanza da soddisfare i bisogni dei suoi membri, e che decide di garantire a tutti un minimo accettabile tenore di vita affinché chi altrimenti si sentirebbe costretto a essere immediatamente produttivo possa invece seguire la propria indole e beneficiare se stesso e la comunità con le proprie qualità altrimenti inespresse. In pratica, dando a tutti la sicurezza della sopravvivenza si dà a ognuno la possibilità di esprimere il meglio di se stesso a beneficio proprio e della collettività. Quindi è un ideale liberatorio e ottimista, la cui applicazione concreta solleva alcune domande.

La prima è legata ai costi

Un reddito di cittadinanza ex ante diciamo di 500 euro al mese garantito a tutti dalla culla alla tomba, la forma più pura, costerebbe circa 360 miliardi l’anno, cioè metà del bilancio dello stato. Se ci contentiamo di un reddito ex post, cioè dato a coloro che non possono o non vogliono guadagnarsi da vivere, i costi sarebbero molto più contenuti e quindi il linea di principio concepibili, almeno per alcuni paesi.

La seconda domanda

Avremmo un paese di nulla facenti, come paventato da alcuni? Difficile rispondere, possiamo solo osservare che in paesi in cui le droghe leggere sono legalizzate non tutti si drogano, e che probabilmente la grande maggioranza delle persone vorrà vivere al di sopra della mera sussistenza e quindi ex post non riceverebbe nulla.

La terza e più importante domanda

Cosa ci fa pensare che chi riceve il reddito di cittadinanza farà cose che aumentano la felicità collettiva? Perché l’idea di fondo è che chi ha scelto di inserirsi nel circuito produttivo trasferisce reddito a chi ha scelto di starne fuori affinché questi impieghi il proprio talento in maniera utile per la collettività aumentando così la felicità comune. Aldilà di una frangia inevitabile di marginalità, chi ci dice che avremo più artisti, più volontari, più persone che curano l’ambiente, ecc? Il problema è che il reddito di cittadinanza presuppone un rapporto fiduciario tra chi dà e chi riceve, e questo è impossibile da stabilire in un paese grande. Che rapporto fiduciario può esserci tra persone distanti mille chilometri, come può la creatività di un palermitano migliorare tangibilmente la vita di un torinese?

Questo tipo di programma può funzionare a livello locale, dove chi paga può toccare con mano (se funziona) i benefici del dare libertà dal bisogno a chi riceve. Non è un caso che queste iniziative siano discusse e sperimentate in cittadine finlandesi o svizzere, molto ricche e coese - e dove peraltro rimangono molti dubbi. In effetti l’idea è così rivoluzionaria che la popolazione andrebbe educata, si potrebbero prevedere delle bacheche elettroniche dove i cittadini indicherebbero quali attività farebbe loro piacere che qualcuno intraprendesse, per dare delle idee iniziali ai recipienti del reddito di cittadinanza.

Quindi questa idea affascinante in un mondo sazio di beni e povero di valori forse dovrebbe essere proposta a livello locale, passando dal reddito di cittadinanza al reddito di comunanza, e invitando i comuni a fare dei referendum in cui stimano per ogni livello di reddito quale sarebbe l’addizionale IRPEF necessaria per finanziarlo. Ma ho l’impressione che molti vedano questa idea in positivo come in negativo come un’altra forma di integrazione del reddito, che è esattamente quello che non è. Renderlo un progetto locale ne preserverebbe le potenzialità e controllerebbe i costi, rendendo così fattibile una delle ultime utopie dell’occidente.