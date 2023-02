Primarie Pd: è nato il ‘partito di Elly’. Da chi sarà composto, chi sono i veri vincitori e i vinti

Nove anni e qualche giorno sono trascorsi da quel 22 febbraio 2014, quando a Palazzo Chigi Enrico Letta consegnò (senza alcun sorriso, anzi) a Matteo Renzi la campanella e con essa il ruolo di capo del governo. Ieri, al Nazareno, ecco un altro passaggio di consegne, sempre da uscente, ma in un clima completamente diverso rispetto alla malcelata freddezza di allora. "Voglio regalare alla nuova segretaria del Partito democratico un melograno, perché è simbolo di prosperità, di fortuna, di salute, quello di cui il nostro partito con Elly Schlein ha bisogno" ha detto Letta rivolgendosi alla nuova leader dei dem, incoronata ieri dalle primarie che hanno ribaltato il voto dei circoli, dove aveva prevalso Stefano Bonaccini. "Voglio ringraziare il segretario uscente Enrico Letta per il prezioso lavoro svolto in questi anni, per la collaborazione anche a livello personale: naturalmente poi attendiamo l'assemblea che sarà presto convocata, credo il 12 marzo" annuncia Schlein, indicando la possibile data per l'assise che formalizzerà la sua elezione a segretaria. La neo-segretaria ieri ha avuto un colloquio telefonico con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che fonti a lei vicine definiscono "cordiale" e, soprattutto, un colloquio con la premier, Giorgia Meloni, che si aspetta “un confronto durissimo che non mi spaventa”, ma denotando pure il giusto fair play. Intanto, arrivano i dati definitivi: 1.098.623 i votanti, 587.010 per Schlein (53,75%) e 505.032 per Bonaccini (46,25%). Successo ancora più marcato tra gli italiani all'estero, dove la neosegretaria ha incassato il 56% dei consensi.

Analisi dei numeri ‘veri’ delle primarie aperte

Analizzando, sulla base dei numeri ‘veri’ il duello, si vede che è finita 12 a 8 la sfida nelle Regioni fra Bonaccini e Schlein. La neo segretaria del Pd, come si diceva, si è imposta con 587.010 voti, pari al 53,75%, mentre Bonaccini ne ha presi 505.032 (46,25%) su 1.098.263 votanti. Schlein ha fatto cappotto al centro-nord (con la sola eccezione dell'Emilia-Romagna), mentre Bonaccini è andato forte soprattutto al sud. Le Regioni dove la leader dem si è imposta con il margine più ampio sono state la Valle d'Aosta (70,7%), la Liguria (67,27%) e il Piemonte (66,16%). Vittorie con ampio margine anche in Lombardia (65,09%), Friuli-Venezia Giulia (63,96%), Trentino Alto Adige (63,52%) e Veneto (63,69%), Lazio (62,59%) e Toscana (61,93%). Margini più ristretti invece nelle Marche (54,62%), Sicilia (56,84%) e Umbria (52,10). Elly Schlein ha vinto anche all'estero (dove hanno votato circa 9mila persone) con il 56,03%. Il Sud, invece, sorride ampiamente a Stefano Bonaccini che vince con un larghissimo vantaggio in Molise (69,44%), Campania (68,53%), Calabria (64,49%), Basilicata (61,45%). Bonaccini s'impone anche nel derby nella regione di cui è presidente, l'Emilia-Romagna, dove ha ottenuto il 56,4%, come pure in Puglia (55,90%) e Sardegna (57,12%). Con poco più di cento voti di margine vince anche in Abruzzo, la regione con il risultato più equilibrato, con il 50,35%. Guardando invece alle singole federazioni del Pd (che in molti casi corrispondono con il territorio delle province, in altri comprendono invece aree più piccole), Schlein ha avuto le affermazioni più significative a Trieste (74,14%), Viareggio (72,45%), Asti (71,13%) e Genova (70,07%). Bonaccini ha invece avuto i record di preferenze a Termoli (83,08%), Salerno (79,53%), Benevento (76,30%) e Vibo Valentia (73,67%). Schlein si è affermata nettamente in molte aree metropolitane a partire da Roma (69,13%), Milano(69,06%) e Torino (66,41%), mentre Bonaccini ha vinto a Napoli (57,5%). La neo segretaria del Pd vince anche a Firenze (66,17%) e Bologna (52,12%).

Le prime intenzioni di lavoro della Schlein

Ma l’analisi del voto è ormai alle spalle. Resta da capire cosa succederà da oggi in poi. Dopo la vittoria, Schlein spiega di essersi già messa al lavoro: "Massimo sforzo, in questi giorni che ci separano dall'appuntamento importante dell'assemblea nazionale, nell'ottica di lavorare già per la massima unità di questo partito: la responsabilità che sentiamo è proprio quella di tenere insieme questa vitale e vivace comunità democratica, avere cura da custodi della sua storia e dei suoi valori, proiettarli nel futuro di fronte alle sfide nuove e cruciali per il futuro del Paese e dell'Europa”. Poi assicura: "Io sono una nativa democratica ed è il nostro tempo, siamo già figli e figlie delle culture ibridate che hanno fatto la storia di questo partito. Riuscire a tenerle insieme oggi è fondamentale perché c'è bisogno di lavorare tutte e tutti per il rilancio, per rialzare la testa, per riorganizzare un'opposizione sia in Parlamento che nel Paese" sottolinea, avvertendo: "Tenere insieme la comunità è fondamentale, senza però rinunciare più a una linea politica chiara, comprensibile, che è quella che ieri le persone che hanno votato alle primarie hanno deciso di premiare. In questi giorni ci confronteremo su scelte importanti, che segnano anche il nuovo metodo di cui spesso ho parlato, un metodo condiviso e plurale". Infine, c'è già il primo atto da segretaria: "Vorrei dire", annuncia in riferimento alla "straordinaria" partecipazione di ieri alle primarie, "che intendiamo lavorare da subito per aprire il prima possibile il nuovo tesseramento, perché già in queste ore ci arrivano tanti messaggi e ci sembra un'occasione straordinaria per aprire subito le porte affinché il popolo delle primarie, che ieri si è espresso, sia coinvolto non solo nella scelta della nuova segretaria o del nuovo segretario ma che possa finalmente entrare far parte di questa comunità democratica; ne abbiamo bisogno, ci arrivano tanti segnali da luoghi diversi e generazioni diverse di grande voglia di ricostruire insieme".

Da chi sarà composta la squadra di Elly

Ma, al di là delle parole, da chi sarà costituita la squadra della Schlein, la sua tolda di comando? «Non ha funzionato l’uomo solo al comando, non funzionerebbe la donna sola al comando» ha sempre detto la neosegretaria durante le primarie. Ci si aspetta ad alto tasso di donne e quarantenni. Quali i nomi? In prima fila c’è Michela Di Biase, oggi deputata del Pd, capogruppo in consiglio comunale a Roma ai tempi (difficili) di Raggi. E anche moglie di Franceschini, considerato uno dei padri della candidatura di Schlein insieme a Nicola Zingaretti, Andrea Orlando, Provenzano.

Poi c’è Stefano Vaccari, responsabile nazionale organizzazione del partito, che pure è legato a Bonaccini da un lungo rapporto. Nella lista ci sono anche le Sardine, il movimento di attivisti nato a Bologna nel 2019, spiece Mattia Santori.

Un ruolo lo dovrebbero avere anche tre nomi che vengono dalla sinistra della sinistra, tragitto più volte rivendicato da Schlein. Il primo è Nico Stumpo, oggi tra i pochi eletti di Articolo Uno, e che nella segreteria di Pier Luigi Bersani era responsabile dell’organizzazione del Pd. Poi Arturo Scotto, anche lui in Parlamento con Articolo uno, dopo un passato con Sel e Nichi Vendola. Della partita dovrebbe far parte anche Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud nel governo Conte due ma, a differenza di Franceschini e Orlando, non in quello Draghi. E anche di un’altra generazione (supera i 40 anni).

Se però Schlein ha detto più volte di voler una sinistra «ecologista e femminista», è lecito aspettarsi altre donne nella sua squadra. Un ruolo dovrebbe avere anche Stefania Bonaldi, ex sindaca di Crema, che in questa campagna ha coordinato la rete degli amministratori locali. Ci saranno anche Chiara Gribaudo e Chiara Braga, due tra i primi nomi su cui scommettere. La comense Braga, 43 anni, è stata chiamata lo scorso gennaio come responsabile delle iniziative politiche. Gribaudo, 41 anni, deputata cuneese alla terza legislatura, ha deciso di disobbedire a Matteo Orfini che invece ha schierato i Giovani turchi a fianco di Stefano Bonaccini.

Tra gli altri nomi il portavoce di Schlein, Flavio Alivernini e quello della mozione che l’ha sostenuta, Marco Furfaro, coordinatore della mozione, con un passato alla sinistra del Pd.

Una squadra di quarantenni, quindi, con molte donne, ascolto dei territori, perno nella "sua" Bologna, riconoscenza per i big che l'hanno sostenuta, rispetto per i perdenti. Questi i criteri che porteranno alla nuova segreteria del nuovo Pd. Quindi largo ai coetanei a partire dai responsabili della sua mozione "Parte da Noi!".

Ma la rivoluzione di Elly dovrebbe arrivare dai territori. Specie da Bologna, nei circoli simbolo del Pratello e della Bolognina, dove la neosegretaria ha ripreso la tessera dem qualche mese fa. Nel capoluogo emiliano in prima fila ci sono tutti gli uomini del sindaco Matteo Lepore: Daniele Ara, Enrico Di Stasi, Andrea Colombo oltre all'ex sardina Santori e a Mery De Martino, la segretaria del circolo del Pratello che viene definita "l'allenatrice". Gaia Romani e Matteo Rossi sono invece i coordinatori della mozione Schlein in Lombardia, altra regione dove Schlein ha 'sfondato', a partire da Milano, e dove non va sottovalutato Lorenzo Pacini, astro nascente del Pd in Regione. Da tenere d'occhio Simone D'Angelo, segretario dem di Genova - in Liguria sotto l'egida di Andrea Orlando – e Emiliano Fossi in Toscana. Dalla Campania dove Schlein ha perso ma tenuto in alcune città, in forte ascesa il napoletano Marco Sarracino. Mentre in Puglia, dove la campagna è stata orchestrata da Francesco Boccia, si segnala Titti De Simone, consigliera di sinistra di Michele Emiliano.

Chi sono i vincitori e i vinti del congresso

E se, come ha sempre detto lei molte volte, ai vari Dario Franceschini, Nicola Zingaretti, Francesco Boccia, Andrea Orlando «non ho mai promesso nulla in caso di vittoria», anche se lei, con una certa malizia, ha sottolineato più volte di «non essere una rottamatrice», adesso quelli che erano uomini forti delle correnti festeggiano la vittoria di chi ha promesso di «cambiare i nomi, più che il nome» al Pd. Che ruolo avranno nel futuro del Partito democratico è ancora tutto da vedere. Di sicuro si può fare una conta dei vincitori e vinti.

Tra i vincitori, spicca il nome di Dario Franceschini. Espressione della storia democristiana, sempre al fianco dei segretari Pd che si sono succeduti nel tempo, ha spiazzato tutti quando fin dall’inizio si è schierato con Schlein. Inutilmente c’era chi faceva osservare «Dario non sbaglia mai», per molti la scelta stavolta era suicida. E invece Franceschini domenica sera è stato tra i primi ad esultare per la vittoria della deputata emiliana. E dire che la decisione di sostenere Schlein è costata all’ex ministro della Cultura la spaccatura della sua corrente, tant’è che Piero Fassino ha appoggiato Bonaccini.

Tra le figure di riferimento del Pd, la neosegretaria ha potuto contare sul predecessore Nicola Zingaretti, sull’ex ministro Andrea Orlando, sull’ideologo Goffredo Bettini, sull’ex ministro Francesco Boccia, sull’ex viceministro dell’Economia Antonio Misiani. Ma Schlein ha goduto dell’appoggio anche di ex leader del Pd poi passati ad Articolo 1 ed ora in procinto di rientrare all’ovile, come Pierluigi Bersani e Roberto Speranza.

Molto più nutrita, almeno a livello di nomi conosciuti, la schiera di chi esce sconfitto dalla battaglia congressuale. Stefano Bonaccini aveva dietro di sé, per esempio, le capogruppo in Parlamento, Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, che ora hanno rimesso in mano della nuova segretaria il loro mandato e che dovrebbero essere cambiate con uomini e donne di sua fiducia (si parla di Chiara Gribaudo e Boccia), l’ex ministro Lorenzo Guerini, la vicesegretaria uscente Irene Tinagli, l’ex segretario dei Ds Piero Fassino, tutti gli ex renziani rimasti nel Pd a partire dall’ex ministro Luca Lotti.

Ma contro la neosegretaria erano scesi in campo anche molti amministratori locali del Pd. A partire dai governatori Michele Emiliano e Vincenzo De Luca (non a caso molti dei voti per il collega presidente dell’Emilia-Romagna sono arrivati da lì). Per non parlare dei sindaci, da sempre una forza dentro il partito. Con Bonaccini si sono schierati Dario Nardella (Firenze), Giorgio Gori (Bergamo), Matteo Ricci (Pesaro), Stefano Lorusso (Torino), Antonio Decaro (Bari). Tutti sconfitti e tutti con quasi egual demerito.

Le nuove alleanze del Pd e la fuga dei popolari

Per quanto riguarda le alleanze, dato i cori di giubilo dei 5Stelle (“Hanno vinto i nostri temi”) e quelli di feroce critica del Terzo Polo (“Ha vinto l’Opa di Articolo 1 sul Pd”, “il Pd non c’è più”), è facile prevedere che i rapporti con il partito di Conte diventeranno sempre più stretti e saldi e quelli con il Terzo Polo sempre più inesistenti. Ed è qui, dalle parti di Azione-Iv, che si spera in una scissione, prima ‘silenziosa’, poi conclamata, di pezzi di riformisti per entrare nella loro ‘casa’, che presto sta per diventare un partito unico. Ieri, ha annunciato l’addio al Pd Giuseppe Fioroni, che ha anche lanciato una nuova associazione di cattolici e popolari (“Piattaforma popolare”) e che presto potrebbe veleggiare verso il Terzo Polo. In attesa, però, che arrivano altri pezzi pregiati del mondo riformista, cattolico e popolare che già si sentono sempre più stretti nel Pd a guida Schlein.