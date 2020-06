[Il discorso] Il Presidente e l’ultima chiamata a partiti ed istituzioni: “Ripartire dal 2 giugno e superare le divisioni. E’ l’unica strada per la salvezza”

L’unica salvezza oggi è “l’unità morale, la condivisione di un unico destino”, condizioni non disponibili “per nessuna maggioranza e nessuna opposizione” perchè “vengono prima della politica e ne sono anche il limite”. Le attese per il discorso del Presidente non sono state deluse. Suona come l’ultima chiamata alle istituzioni che restano nonostante tutto divise, arrabbiate, capaci solo di rinfacciarsi colpe e non assumersi mai una responsabilità. Istituzioni cieche, egoiste e, ancora peggio, bloccate che pensano che in fondo, alla fine, si possa speculare e incassare un dividendo politico anche da questo momento difficile. Il più difficile dal secondo dopoguerra. Ma quelli di oggi sono già i tempi supplementari di una partita per cui alla fine o si vince o si perde. Non ci sarà pareggio. Dunque o si vince tutti insieme e si perde tutti insieme. “Questo 2 giugno invita tutti a riflettere su cosa è, su cosa vuole essere la Repubblica oggi. Possiamo assumere queste giornata come emblematica per l’inizio della nostra ripartenza” ha detto Mattarella parlando solo, in piedi, la mascherina bianca tolta e poi indossata di nuovo dopo il discorso, dalla terrazza dei Giardini del Quirinale che avrebbero dovuto essere gremiti come sempre per il solenne ricevimento per la festa della Repubblica. Protagonisti unici, invece, il Presidente, l’orchestra del Teatro di Roma e le parole, ancora più pesanti nel silenzio di una scena solenne tanto quanto il momento che stiamo vivendo.

I passaggi chiave

E’ un discorso di quattro cartelle. Nella brevità, di solito, c’è il potere delle parole. Quattro obiettivi: omaggiare le vittime della pandemia e il personale sanitario che l’ha contrastata; riconoscere e analizzare il disagio sociale; disinnescare le piazze che quel disagio vorrebbero cavalcare; fissare i tempi e i modi della ripartenza. Ci sono alcuni passaggi chiave. Come, ad esempio, aver individuato “tra il dolore per la tragedia che ci è toccato vivere e la volontà di un nuovo inizio” quella che chiama “la crescente volontà di ripresa e di rinascita civile ed economica”. Anche la nascita della Repubblica nel 1946, del resto, “segnava un nuovo inizio dopo aver superato divisioni che avevano lacerato il Paese”. Non è la prima volta che Mattarella cita “ lo spirito costituente del ’46 che seppe unire forze politiche divise, distanti e contrapposte” come “principale motore della rinascita dell’Italia”. Quella “sostanziale unità morale” e il riconoscersi “legati da un comune destino” sono stati “il vero cemento che ha fatto nascere e ha tenuto insieme la Repubblica”.

Tutto e subito non esiste

E oggi? La risalita “non sarà veloce e la ricostruzione sarà impegnativa” ha messo le mani avanti il Presidente parlando a chi vorrebbe tutto-e-subito, categoria che non può essere di questo tempo. Serviranno quindi “coraggio”per guardare “oltre i limiti dell’emergenza pensando al futuro e a ciò che deve cambiare” e “prudenza” contro un nemico invisibile ancora senza vaccino. E poi “tempestività” per dare sostegno a chi è stato colpito più duramente. E “lungimiranza” per “pianificare investimenti e interventi di medio e lungo periodo per dare prospettive solide alla ripresa del Paese”.

Il nuovo patto sociale

Tutti, oggi, dovremmo quindi prima di tutto riflettere su “cosa vuole essere la Repubblica”. Ma il Capo dello Stato si rivolge prima di tutto a chiunque abbia “una responsabilità istituzionale”, lui per primo, a cui chiede di essere all’altezza del dolore, della speranza e del bisogno di fiducia” che hanno vissuto e vivono gli italiani. Nessuno si può sentire escluso da questo percorso che sottintende un nuovo patto sociale. Un nuovo patto tra le forze politiche. “Non si tratta - è un altro passaggio chiave dell’intervento, uno dei più belli ed intensi - di immaginare di sospendere o annullare la normale dialettica politica. La democrazia vive e si alimenta di confronto tra posizioni diverse. Ma c’è qualcosa che viene prima della politica e ne segna anche il limite. Qualcosa che non è disponibile per nessuna maggioranza e nessuna opposizione: l’unita morale, la condivisione di un unico destino, il sentirsi responsabili l’uno dell’altro: una generazione con l’altra; un territorio con l’altro; un ambiente sociale con l’altro. Tutti parte della stessa storia. Dello stesso popolo”.

Tutti i destinatari

Il discorso del Presidente ha avuto tanti destinatari - “chiunque abbia un ruolo istituzionale” - ma qualcuno più degli altri. Alle forze politiche tutte, senza distinzione, ha detto che questo non può essere il tempo dei dividendi politici: siate pure maggioranza ed opposizione, ma c’è un bene superiore, che “viene prima della politica e ne segna il limite che si chiama unità morale e condivisione di un unico destino”. E questo è il tempo, appunto, dell’unità morale e della condivisione di un unico destino. Dunque basta litigare, basta investire sul proprio elettorato, basta mance e mancette che spuntano qua e là in ogni provvedimento, cda che aumentano per piazzare propri uomini così come gli staff e le consulenze. Non è tempo di queste furbizie. Perché l’ora è seria e se ne esce solo con “l’unità morale”.

Ha parlato ai 5 Stelle, Mattarella, quando ha detto che “le sofferenze provocate dalla malattia non vanno brandite le une contro le altre”. Basta dunque vedere i comizi in aula, per lo più a freddo e fuori contesto, contro la sanità lombarda colpevole a prescindere di tante morti e tanto dolore. Basta cavalcare inchieste giudiziarie appena avviate e proclamare sentenze che ancora non ci sono state. Stamani, dopo essere stato all’Altare della Patria, il presidente della Repubblica andrà in Lombardia a Codogno, dove tutto iniziò il 1 febbraio “per rendere omaggio a tutte le vittime e per attestare il coraggio di chi ha affrontato in prima linea, spesa in condizioni etsreme, con coraggio e abnegazine, la lotta contro il coranavirus . E vorrà avere accanto a se il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana troppo spesso e anche fuori luogo attaccato dal Movimento 5 Stelle. Per questioni, è chiaro, di pura visibilità politica.

Ai no euro

Ha parlato agli euroscettici e a chi ogni giorno, da sempre, imbastisce polemiche contro l’Europa. L’Unione Europea ha sbagliato in passato “ma ora l’Italia non è più sola in questa difficile risalita e l’Europa manifesta di aver ritrovato l’autentico spirito della sua integrazione” per cui ”è sempre più forte la consapevolezza che la solidarietà tra i paesi dell’unione non è una scelta tra le tante ma la sola via possibile per affrontare con successo la crisi più grave che sia capitata”. Da qui il messaggio chiaro a chi coltiva ogni giorno sterili attacchi a Bruxelles e sotto sotto coltiva il piano per uscire dall’Europa. Basta polemiche e divisioni sui fondi del Mes, se fidarsi o meno del Recovery Fund. L’Italia, piuttosto, faccia piuttosto quello che deve con serietà e responsabilità. Ad esempio avere nei tempi dovuti aprogetti chiari ed esecutivi per cui chiedere i soldi del Fondo. Che non potranno certo essere a pioggia o legati a qualche paginetta e al disegno di un progetto.

Governissimo?

Il Presidente non ha fatto alcun riferimento ad ipotesi di cambio di governo, governissimi, meno che mai ha dato ultimatum alla legislatura. Non è nel suo stile. E neppure nel suo ruolo. Ancora una volta ha quindi “deluso” chi lo tira ogni giorno per la giacca mettendogli davanti agli occhi “l’agonia del Conte 2”, “la paralisi del Conte 2”, “l’incapacità di decidere sui dossier che contano”, semplificazioni, sblocco dei cantieri, Atlantia, i fondi europei e persino la scuola. E questo solo per fare qualche esempio.

Di sicuro è molto forte e interpretabile il richiamo allo spirito costituente, quello del ’46, della rinascita e della ripartenza, quando furono messe da parte le naturali divisioni politiche in nome della condivisione di valori e principi. Forza Italia è già convinta, Silvio Berlusconi ha riconquistato 2/3 punti nei sondaggi riposizionando il suo partito su posizioni filoeuropeiste e sulla responsabilità di fronte all’emergenza. La Lega è divisa: Salvini scommette solo sulla crisi di governo e sul voto anticipato in autunno; Giorgetti lascia spazio a trattative per fare le cose subito e bene anche con in soldi europei. Fratelli d’Italia vive la stessa divisione interna: Meloni dice “mai al governo con questi” e lavora per il voto e ancora prima per abbattere il governo. Ma non è questo di cui ha bisogno l’Italia adesso.

Disinnescare le piazze

Ovviamente ciascuno dei leader prende ciò che più fa comodo dalle parole del Presidente. Giorgia Meloni lo ringrazia per quel “sono fiero del mio Paese” con cui ha chiuso il messaggio del 2 giugno. Salvini perchè ha difeso la sanità lombarda dicendo basta all’uso dei dossier nella lotta politica . Zingaretti perchè “per la rinascita italiana c’è bisogno di concordia tra istituzioni, partiti, forze produttive, sociali e del lavoro. Senza fare confusione tra ruoli diversi ma quel che occorre è ricostruire un nuovo spirito patriottico con tutti”. Che poi, tradotto, sarebbe: nessuna alternativa al Conte 2; avanti con la legislatura; azzerare le resistenze grilline che bloccano fin troppe iniziative; riproporre quella che un tempo veniva chiamata l’egemonia culturale e politica. In questo caso del Pd. Di sicuro Mattarella ha disinnescato le piazze. Attenzione: non il disagio di famiglie e imprese che è reale e a cui, appunto, la politica e chiunque abbia ruoli istituzionali (magari anche il presidente di Confindustria Bonomi che ha detto che “certa politica fa già danni del Covid”) deve dare risposte tempestive e chiare. Ha tolto però la maschera a chi, dai Forconi a Casa Pound passando per i gilet arancioni cerca di staccare in questa tragedia un proprio dividendo politico. Oggi saranno le piazze d’Italia a rispondere al messaggio Presidente.