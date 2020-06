La domanda è se domani, 2 giugno, Meloni e Salvini andranno nelle piazze italiane per toglierle agli estremisti dei Forconi e Casa Pound. O se, invece, i due leader diventeranno lo sfogatoio e l’alibi perfetto per l’Italia sdegnata, arrabbiata e che ha perso la speranza. “Guai perdere la speranza” è stato l’appello finale del governatore della Banca d’Italia Vincenzo Visco venerdì mattina chiudendo le sue Considerazioni finali, 25 pagine di compiti da fare a casa per rimettere in piedi il paese stremato dal lockdown. Ma la speranza sta diventando disperazione e le prove generali delle piazze di sabato, una trentina di manifestazioni in varie città organizzate da Forconi e Cosa Pound, tolgono il sonno ad economisti, associazioni di categoria come Confindustria, al ministero dell’Interno che deve mantenere l’ordine pubblico, al premier Conte e al Presidente della Repubblica. Che oggi, tra le 18 e le 19, parlando al Paese per la Festa della Repubblica avrà il compito difficilissimo di ridare appunto speranza agli italiani e invocare sangue freddo.

Il centrodestra in piazza

Il senso della manifestazione convocata da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia è “andare in piazza con cartelli e tricolore a sostegno degli italiani stremati dalla crisi economica e dal virus” ma “dimenticati” dal governo. Rinviato a luglio il progetto di grande manifestazione di piazza (si parla del 4 al Circo massimo) per rispettare delle misure anti-contagio, i tre partiti di centrodestra hanno scelto di optare per la formula del flash mob silenzioso che, almeno in ogni capoluogo di regione, domattina “darà voce” agli italiani, colpiti dalla crisi e protestare contro i provvedimenti varati dal governo, annunciati, promessi ma non ancora “atterrati” su famiglie e imprese e quindi giudicati, a tre mesi dal primo decreto, “insufficienti”.

Domattina i tre leader del centrodestra, Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani, saranno a Roma, in piazza del Popolo, con un enorme Tricolore. Silvio Berlusconi resterà invece in Provenza, nella villa della figlia Marina, dove si trova dall'inizio della pandemia. A Milano il flash mob dovrebbe tenersi in piazza Duomo: il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana non sarà presente perchè atteso a Codogno, nel Lodigiano, ad accogliere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Vogliamo far sentire agli imprenditori, ai commercianti, agli artigiani, ai lavoratori autonomi che tentano con fatica di superare questo difficile momento che non sono soli” ha detto Berlusconi che ha precisato anche di “non volere assolutamente una manifestazione di piazza che potrebbe essere pericolosa per il verificarsi di assembramenti e di contagi” motivo per cui ha chiesto di strutturare la manifestazione “in una serie di atti puramente simbolici, un semplice gesto per farci sentire vicini ai tanti italiani che soffrono, che hanno perso il lavoro o che rischiano di perderlo, che non ricevono gli aiuti promessi, che si sforzano di riprendere le loro attività fra mille difficoltà”.

Il “rischio” Forconi e Casa Pound

Una manifestazione sulla carta e nelle intenzioni “composta, solo simbolica” completamente diversa, nei contenuti e nella forma, da quella organizzata dai gilet arancioni del generale Pappalardo e di Casa Pound che sabato a Milano e in altre città hanno provocato assembramenti vietati delle norme anti-contagio arrivando a negare l'esistenza del virus. Gruppi di estrema destra negazionisti che teorizzano “una montatura organizzata dai cinesi per piegare le nostre economie e costringerci al tracciamento”. Ieri Pappalardo era a Bari e dal palco ha gridato: “La pandemia non esiste, è una cagata pazzesca, uccide ultraottatenni malati”. Se sabato era stato denunciato violazione delle norme sul distanziamento, ieri è stato ignorato. Quelli dei gilet arancioni sono deliri allo stato puro. Che pure hanno trovato seguito nella disperazione reale di tante persone e rischiano di trovarne ancora di più se non arriva qualche segnale concreto di aiuti - taglio delle tasse, di mutui ed affitti e delle utenze - e ripresa economica. Pappalardo, nome noto alla cronache per pseudo colpi di mano in divisa (correva l’anno duemila) e poi per comparsate varie alla guida dei Forconi, ha già detto che domani sarà anche lui in piazza a Roma con i gilet arancioni. Il suo è un vero e proprio tour antigovernativo - chiede la dimissioni di Conte - all’insegna del turbo-populismo. Domani a Roma potrebbe radunarsi una folla che potrebbe arrivare da tutta Italia, in contrasto con il divieto di mobilità interregionale e che rigetta per principio le misure di profilassi: “Il popolo si riunirà a Roma per ripristinare liberta' e democrazia nel nostro Paese, per cacciare - parole di Pappalardo - questa dittatura nazista”. Sull'improvvisato movimento piovono denunce e multe che vanno da un minimo di 400 ad un massimo di 4000 euro per violazione delle norme anti Covid. Salvini, Meloni e Forza Italia faranno di tutto per tenere lontani i gilet arancioni? O invece accetteranno, in un modo o nell’altro, di condividere il malcontento con un movimento di irresponsabili?

Anche i comunisti in piazza

Sempre domani a Roma si sono dati appuntamento anche i comunisti di Marco Rizzo (ore 11 piazza S. Silvestro). “Come anche in altre piazze italiane per protestare contro questo governo che tanto ha detto e nulla ha fatto per il popolo e per i lavoratori” si legge nella convocazione della manifestazione via web. “La cassa integrazione non arriva, i piccoli esercizi commerciali chiudono, il lavoro non riparte, migliaia di licenziamenti sono nell’aria, la scuola publica non esiste più. L’elenco delle cose che non vanno è praticamente infinito ed è arrivata l’ora di dire basta”. Sarà una mattinata complicata, nella Capitale e nelle principali città italiane. Sarà il primo vero momento della verità per un governo che s’impegna ma non realizza. Sarebbe da mettere alla prova ciascuna delle persone che in queste settimane e mesi attaccano, criticano e dicono “bisogna fare così”. Sarebbe interessate e soprattutto utile a diradare la propaganda che avvolge slogan e luoghi comuni. Ma questa una partita unica, senza ritorno e senza tempi supplementari. O il governo Conte riesce a dare efficacia entro l’estate alle misure già assunte oppure è destinato a cadere. Malamente, anche. Salvini con i suoi scommette sul voto in autunno. Le ipotesi di governissimo cadono sui numeri (chi lo sostiene) e sul premier (chi si accolla una situazione del genere).

Intanto ci pensa il Presidente della Repubblica

Siamo a un passo dal caos. Intanto, sul momento, è necessario disinnescare un cortocircuito pericoloso che domani potrebbe verificarsi nelle piazze tra comunisti, forconi, Casa Pound e sovranisti di governo. Oggi dovrà essere ancora una volta, una volta di più, il Presidente Mattarella a trovare le parole giuste per tranquillizzare gli animi, dare fiducia ma anche dettare una tabella serrata di cose da fare con urgenza. Al governo e al Parlamento. C’è molta attesa per il suo discorso (ore 18,45 circa, diretta tv) che oltre a ringraziare medici e infermieri e a ricordare i morti per il virus, potrebbe suonare come una sorte di ultimatum all’azione di governo. O fate adesso, caro Giuseppe, o mai più. Perchè il tempo potrebbe scadere . E tutto sommato da questa tragedia stanno venendo fuori una serie di salvagenti non scontati. A cominciare dal quantitative easing della Bce per l’acquisto dei titoli di stato per finire con i miliardi messi a disposizione dalla Commisisone Ue. Alcuni come il Mes, sono disponibili subito (circa 5 miliardi al mese per un totale di 37 miliardi). Poi ci sono i 200 miliardi della Bei e i 100 miliardi del Sure. Infine i 173 miliardi del Recovery Fund. Il punto è che quei soldi sono legati a progetti che devono essere proposti, approvati e soprattutto realizzati.

Le ricette per la ripresa

E’ stato il governatore della Banca d’Italia Vincenzo Visco venerdì ad invocare un nuovo patto sociale governo, imprenditori e società civile. A chiedere, per l’ennesima volta, le riforme strutturali, gli investimenti e la riforma del fisco come “presupposto indispensabile alla ripresa”. Poi ci sono state le associazioni degli imprenditori, del settore agricolo e delle cooperative che hanno chiesto al governo “di usare subito i soldi che mette a disposizione l’Europa”, a cominciare dal Mes. Ieri il presidente di Confindustria Bonomi ha detto che “fa più danni la politica del Covid”, affermazione audace che non fa bene al clima generale. Dove però tra la propaganda delle opposizioni (tranne Berlusconi che sfoggia responsabilità) e il balbettio delle forze di maggioranza sempre in lite e in disaccordo, è difficile anche con le migliori intenzioni immaginare dove possa andare a parare Giuseppe Conte.

Il secondo compleanno

Oggi, nel 2018, nasceva il governo Conte. La sua sopravvivenza a Palazzo Chigi, sempre data in bilico ma in realtà ancora sopra il 40 per cento nel gradimento, dipende dalla capacità di trovare e dare risposte concrete al malcontento e al disagio sociale prima che trovi la saldatura con le piazze degli estremisti e dei manipolatori. Il premier è sicuro che le modifiche introdotte al Decreto liquidità (quello dei prestiti garantiti dallo Stato) adesso daranno subito gli effetti sperati. E che il decreto Rilancio distribuisca i soldi attesi anche a tutte le categorie di chi ha perso lavoro e stipendio. Ma i suoi jolly saranno il decreto Semplificazione a cui sta lavorando in queste ore a palazzo Chigi e la riforma fiscale per attrarre società ed investimenti nel nostro paese. Sempre che riesca ad evitare che i vertici di maggioranza finiscano per annacquare il tutto. “Il problema - osserva un deputato delle opposizioni - è che se uno come Pappalardo, possiamo dire conosciuto a tutti per i suoi trascorsi, riesce a portare in piazza persone con quegli argomenti, questo paese è finito”. L’analisi è drastica. Le prospettive regalano poco. Al momento almeno.