“Allarme rosso!”. Il Pd rischia di perdere le comunali di ottobre in ben quattro città su cinque

Se il Pd riperde Bologna per Letta sono guai. “E se, Dio non voglia, il Pd perdesse Bologna?”. La domanda – angosciosa e angosciante – la pone uno dei maggiori colonnelli ex renziani del Pd a un suo ‘sottoposto’ bolognese cui chiede - ansioso e preoccupato, premuroso e provato - notizie del ‘casus belli’ bolognese interno al Pd (uno scontro fratricida tra due candidati alle primarie mentre il centrodestra macina consensi) durante una pausa delle comunicazioni del governo Draghi sul Consiglio Ue che il premier ha tenuto mercoledì scorso. La domanda, inoltre, riecheggia nell’aere da una panchina all’altra nel bel mezzo del cortile d’onore di Montecitorio ed è lì che il cronista, per puro caso, la origlia.

“Letta, mettici la testa!” il grido di dolore dem

E se, magari, con Bologna, città ‘rossa’ per storia, merito ed eccellenza, il Pd (e Letta) perdessero anche Torino (città sabauda), magari anche Napoli (città partenopea) e, infine, colpo mortale finale con avvitamento carpiato, il Pd capitolasse anche a Roma, tenendo solo Milano? Ecco, sarebbe un bel disastro. Di più, uno sfracello di quelli epocali al confronto dei quali la sconfitta in Umbria del 2019 sarebbe un lontano, pallido, ricordo. Verrebbe molto meglio il paragone con la sconfitta – rovinosa – del Pds di D’Alema alle Regionali del 2000 (ci rimise un governo), con quella di Renzi al referendum costituzionale del 2016 (ci rimise un governo e pure il partito) e, appunto, con quella di Bologna del 1999, quando il ‘fortino rosso’ cadde, grazie al ‘fenomeno Guazzaloca’ e il Pci-Pds-Ds perse l’anima, la vita e il suo futuro, da allora in poi. Può succedere, che il Pd ‘ri-perda’ Bologna? Sì, può succedere. Più avanti diremo per filo e per segno perché.

“Ci metterò la testa la prossima settimana”

Qui basti dire che il finto scioglilingua (“E se, Dio non voglia, Letta perdesse Bologna?”) contiene una domanda che è, in sé, traumatica. Può il nuovo Pd a guida Letta permettersi una sconfitta, alle prossime elezioni amministrative? Decisamente no. I suoi avversari – interni (gli ex renziani) ed esterni (Salvini e Meloni) – sono già pronti a fargli la festa e godersi la scena di un segretario che sogna di rivoluzionare il partito e si ritrova a mangiare la polvere, abbandonando i suoi sogni di gloria. “In fondo – maligna un ex comunista che la sa lunga e conserva un po’ di memoria storica – D’Alema, e parliamo di D’Alema, si dimise da premier dopo le Regionali perse male nel 2000. E Veltroni, e parliamo di Veltroni, si dimise dopo una sola sconfitta, quella in Sardegna, nel 2009. Dovrebbe dimettersi anche Letta, se perde, giusto?”. Letta, però, sommerso da mille guai e mille problemi si limita a un laconico “sulle comunali ci metterò la testa la prossima settimana”. Lo farà, ma forse sarà tardi.

Letta stringe i bulloni con Conte, ma…

Da questo punto di vista, l’alleanza strategica stabilita con Conte e i ‘nuovi’ 5Stelle senza che si alzasse un solo ‘ma’ di polemica (l’avesse fatto e detto Zingaretti lo avrebbero crocefisso tutti), sembra aiutare Letta, in realtà lo inguaia di più. A Roma il Pd attende che la Raggi si ritiri (non lo farà) e che il Pd non amico di Calenda (Letta lo è) accetti di convergere sulla candidatura del leader di Azione civile, il solo che può battere la Raggi. A Torino il Pd attende che la Appendino decida quale candidato vuole ma il leader dei Moderati, Giacomo Portas, fa sapere che “A Torino il Pd, alleato al M5s, e senza di noi, che valiamo il 9%, le elezioni comunali le perde sicuro, fidati”. A Napoli il Pd attende che il presidente della Camera, Roberto Fico, decida se candidarsi o no, ma il suo è un nome debole mentre il candidato del centrodestra, il magistrato Catello Maresca, è un nome forte, conosciuto, assai stimato in città. Morale, il Pd ha certezze, o quasi, solo a Milano, dove si ricandida il new green Sala e dove il M5S non tocca palla neppure volendo e il centrodestra, come in tutta la regione Lombardia, è in affanno. Ma non potendo affrontare i casi di tutte le città al voto, limitiamoci a inquadrare il ‘caso Bologna’.

Torna in città la “sindrome Guazzaloca”

In psicopatologia della vita politica quotidiana, si chiama ‘sindrome Guazzaloca’ e comporta che entri in un trauma da cui, di fatto, non esci più paragonabile solo alla sconfitta alle politiche del Fronte popolare del 1948 o a quelle dei Progressisti di Occhetto alle Politiche del 1994.

Trattasi del macellaio – vicino al centro, più che alla destra cittadina - che, il 27 giugno 1999, sbucato dal nulla e nello stupore di tutti, stravinse le comunali bolognesi, contro una ‘signora Nessuno’ (Silvia Bartolini) candidata dai Ds di Walter Veltroni - che, poco dopo, nel 2000, peraltro rimise il suo mandato – dopo 55 anni di dominio ‘rosso’ incontrastato nella città felsinea. Nel 2005 i Ds ‘ri-strapparono’ Bologna al Polo della Libertà inaugurando l’era dello ‘sceriffo’ Sergio Cofferati (caso non raro di personalità politica che ha una prima vita ‘di sinistra’ e una seconda ‘di destra’…), ma il trauma e la ferita si sentono ancora, in città, e nel corpo del partito.

La resistenza del ‘fortino rosso’ in val Padana

Peraltro, solo nel 2020, anche grazie ai voti della città di Bologna, il governatore ‘rosso’, Stefano Bonaccini, ha ‘fermato sul bagnasciuga’ le truppe ‘padane’ di Salvini che credevano di strappare il cuore rosso dell’Emilia-Romagna al Pd e al centrosinistra. Ma la netta vittoria di Bonaccini – che poi doveva candidarsi a guidare il Pd nel pos-Zingaretti, poi ha aspettato troppo, ha perso ‘l’occasione buona’, come avrebbe detto il grande Vasco Rossi e ora si ‘allineato’ al regno lettiano - è stata anche un’opera titanica, uno sforzo inane, tutto giocato sul ‘o con noi o contro di noi’ e ‘fermiamo i Barbari!’ (padani) che mobilitò coscienze e voti, militanti delusi e giovani Sardine. Oggi, a Bologna, non si respira aria simile, tra viali e controviali, portici e osterie.

Il ‘regno’ di Merola e il suo pupillo Lepore

Anzi, si respira apatia, rassegnazione, stanchezza, almeno a sinistra. Il ‘regno’ di Virginio Merola (sindaco ormai dal 2011, cioè ben due mandati) sta per finire, ma Merola vuole continuare a comandare. Ha cercato di imporre, al partito, un suo pupillo, l’assessore Matteo Lepore, passato – nel regno di Merola – dalle attività produttive alla Cultura. Un fenomeno, questo Lepore: cittadino del quartiere popolare ‘Barca’, origini comuniste, un passato nelle Coop, oggi area Orlando-Zinga (ma più Orlando), quindi sinistra-sinistra del Pd, capelli e barba rossiccia, occhialini da bolscevico, è ritenuto da tutti – e lui si ritiene – il predestinato a fare il sindaco. E’ ormai dall’estate 2020 che la sua candidatura è in campo, oggi è gradito a Letta ed è pronto anche ad aprire la coalizione al M5s.

Aitini scende in campo e Merola perde la testa

Solo che, almeno ogni tanto (non sempre, si capisce) qualcuno che osa disturbare il manovratore si trova, a Bologna, persino nel Pd.

Prima sembra volersi mettere in mezzo, contro Lepore, il deputato (ex cuperliano, oggi area Martina-Delrio) Andrea De Maria, facondo e simpatico bolognese doc, che poi però ripiega su Lepore. Poi sembra il turno – sembra sempre il turno, in verità, ma poi non arriva mai – della eurodeputata Elisabetta Gualmini: bella, giovane, tosta, preparata, avrebbe tutte le carte in regola, è stata pure vicepresidente di Regione ed è moglie di una delle ‘teste d’uovo’ del Pd, il professore Salvatore Vassallo, ma niente, ci ripensa ancora e, alla fine, si tira fuori dalla corsa a sindaco. Eppure, una parte del Pd cittadino, quello più moderato, riformista e non proveniente dalla eterna – e ormai sfibrata – filiera del Pci-Pds-Ds, intigna, muove le acque, si agita, ora et labora.

E così ecco che, a un certo punto, l’area degli ex renziani oggi nel Pd, quella di Base riformista, capitanati, in città, dal deputato Francesco Critelli, lancia la candidatura di un altro assessore della giunta Merola, ma uno che col sindaco ci fa a pugni, l’assessore alla Sicurezza Alberto Aitini. Ma non prima di aver iniziato un tiro al piccione contro la candidatura del ‘predestinato’ Lepore giudicato e impallinato in vari modi (troppo divisivo, troppo meroliano, troppo estremo…). Campagna che ha molto innervosito non solo Lepore ma lo stesso Merola. Il quale, non essendo dotato, di default, di un buon carattere, insulta, nell’ultimo Direttivo cittadino de dem, i suoi avversari, e in particolare il suo assessore Aitini (sempre sul punto di essere cacciato dalla giunta), dandogli dello “schifoso e sleale” fino all’offesa peggiore (“fagiano!”). Offesa che, però, è detta in ‘political-bolognese’ stretto e dunque va spiegata: sempre a sinistra Alfredo Cazzola, nel 2009, definì il suo avversario di allora, Flavio Delbono, “l’espressione triste di una Bologna triste, un fagiano che non riesce a volare”. Da cui, appunto, il termine ‘fagiano’ per gli avversari politici.

A risolvere la contesa arriveranno le primarie?

Il segretario del Pd bolognese, Luigi Tosiani, non sa che pesci pigliare, si barcamena e chiede aiuto a Roma. Zingaretti, ai tempi (mesi fa) in ben altre faccende affaccendato, re-invia la pratica a Bologna, dicendo ‘sbrigatevela voi’ anche se il suo uomo forte all’Organizzazione, Stefano Vaccari, modenese (e un modenese che vuole imporsi a dei bolognesi è un non sense dai tempi primitivi), e che uomo forte è rimasto con Letta, tifa apertamente Lepore in continuità con Merola. In teoria, dunque, a dirimere la contesa tra ‘papa’ (Lepore) e ‘anti-papa’ (Aitini) si dovrebbero fare le primarie. Preventivate per metà giugno, Covid permettendo (ma si potrebbero tenere pure online, un software è già stato approntato dagli efficienti ex comunisti bolognesi), segnerebbero però la spaccatura ufficiale e definitiva di un Pd lacerato e di un centrosinistra che, di fatto, non esiste più.

Letta ci metterà “la testa”? Pronta una donna

Ovviamente, Letta – che “la testa” sulle comunali ce la metterà la prossima settimana, così ha detto, e non prima – cercherà una soluzione unitaria di quelle che Zingaretti proprio non riusciva a trovare, ma ‘trovare la quadra’ è tutt’altro che facile. “Anche perché – ragionava un big della corrente Base riformista sempre a Montecitorio – se Enrico vuole imporre cinque suoi candidati nelle cinque città al voto (Torino, Milano, Bologna, Roma, Napoli, ndr.) e questi cinque sono tutti maschi, c’è un grosso problema. Come Br chiederemo una donna e proprio a Bologna”. Ma chi potrebbe essere? Forse la Gualmini stessa, forse una esponente di area civica e moderata, un nome forte di un’imprenditrice o del mondo della cultura cui si dice che starebbe lavorando Critelli, longa manus di Lotti e Guerini in area emiliana. In ogni caso, Base riformista – ma anche l’area orlandiana e zingarettiana, come pure gli orfiniani (esponente di spicco emiliano dell’area è Lorenzo Rizzo Nervo, deputato dem) – sono preoccupati. La sinistra radicale andrà per conto suo, al voto, il Pd è sempre più esangue, i 5Stelle hanno un peso specifico assai esile in città (ma Max Bugani ha già detto di essere entusiasta dell’alleanza col Pd) ma soprattutto i moderati e i civici Merola e i suoi ‘pasdaran’ se li sono persi per strada da anni. Dunque, il rischio Guazzaloca è dietro l’angolo.

I moderati guardano alla candidatura Galletti

Centristi e moderati, infatti, se ne sono andati da quel dì, con armi e bagagli, dal centrosinistra, e ormai guardano tutti al centrodestra, tornato forte e garrulo. Il candidato, dopo varie voci impazzite (una riguardava l’attuale senatore di Forza Italia Andrea Cangini, ex direttore del Resto del Carlino, molto amato e stimato in città), dovrebbe essere l’ex ministro ed ex esponente dell’Udc Gianluca Galletti (molto vicino a Casini, ‘padre padrone’ della Bologna moderata) oppure Gianluca Tonelli, capo della lista Bologna civica, che invoca, per la sua città, un ‘modello Draghi’ che unisca FdI a FI e moderati passando per Lega ma che, soprattutto, rifiuta l’asse Pd-M5s-LeU perché lo giudica – abbastanza giustamente – come una riedizione di quello “Pds-Prc-Pdci” che, negli anni Duemila, rivinse Bologna, ristrappandola alla destra, ma per fare politiche ‘di destra’ (sulla sicurezza), non certo di sinistra. Insomma, Bologna è una città contraddittoria e piena di contraddizioni (politiche e sociali) in piena regola, ma è anche la città di Romano Prodi, che si tiene fuori da ogni appoggio ai vari ‘galli’ in campo, e del cardinale Giacomo Zuppi, prete di strada molto vicino all’attuale Papa. La città dove fu ucciso Marco Biagi e la città dello stesso Enrico Letta anche se per ‘interposto amico’, quel Filippo Andreatta, figlio di Beniamino, che di Letta è di fatto il politologo. E’ la città di Guccini ‘ma anche’ di Vasco Rossi. Di Lucio Dalla ‘ma anche’ dei ‘Giornalisti’. Insomma, Bologna è un simbolo. E con i simboli non si scherza. Soprattutto in Politica. Specie se vuoi fare il segretario del Pd e vuoi comandare, devi vincere le elezioni. A Roma, certo, ma pure a Bologna. Altrimenti è meglio che vai a casa. Veltroni, mitico padre fondatore del Pd, si dimise per aver perso Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano splendide cittadine, ma un po’ più periferiche e centrali nella geografia politica e culturale del Pd.