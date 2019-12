Il Pd e il centrosinistra ‘vedono la luce’ in fondo al tunnel delle Regionali

E se – e ‘sottolineiamo se’, canterebbe Mina – il centrosinistra vincesse entrambe le sfide delle regionali fissate, sia in Emilia-Romagna che in Calabria, per il prossimo 26 gennaio? Elezioni che dovrebbero essere, almeno in teoria, ‘semplici’ elezioni amministrative, vengono vissute, almeno dalla nascita del governo Conte II e soprattutto dalla sconfitta della coalizione Pd+M5S in Umbria (lì sì che il governo, dal premier ai ministri, ci ‘misero la faccia’, peraltro perdendola), come un’ordalìa, un giudizio di Dio che deve portarsi dietro un po’ tutto: la caduta del governo Conte, la rottura della coalizione giallorossa, il precipitare della situazione politica a elezioni anticipate e, ovviamente, la consacrazione definitiva di Salvini a leader del centrodestra e a futuro premier. Tutte profezie auto-avverantesi che non è detto che si avverino. Lasciando da parte, per una volta, gli equilibri – in effetti precari di loro e ogni giorno che passa sempre di più interni alla maggioranza di governo, proviamo a ‘tastare il polso’ alla sfida che centrodestra e centrosinistra si stanno giocando in Emilia e in Calabria. Sfida che ogni giorno si arricchisce di elementi nuovi e che, proprio negli ultimi giorni, ha riportato al sorriso i candidati governatori del Pd nella ‘regione rossa’ per eccellenza, l’Emilia-Romagna, e nella ‘rossa’ del Sud che era diventata anche la Calabria.

Gli ultimi sondaggi vedono tutti Bonaccini in testa

Se si votasse oggi – dice un sondaggio appena sfornato dall’istituto Demopolis - il candidato del Pd e del centro-sinistra Stefano Bonaccini, con il 46%, avrebbe un lieve vantaggio su Lucia Borgonzoni, candidata della Lega e del centro-destra, attestata al 44%. Certo, il vantaggio è modesto, ma a Bonaccini è attribuita una forbice tra il 43% ed il 49%, mentre la Borgonzoni oscilla tra il 42% ed il 48%. Ma il punto vero è un altro, rivela il sondaggio: “tra gli elettori che pensano di recarsi alle urne il 26 gennaio, circa un quarto è ancora del tutto indeciso sulla scelta da compiere” dice il direttore di Demopolis, Pietro Vento. Insomma, il risultato potrebbe tornare in bilico, a seconda di quanti indecisi voteranno e come. Per quanto riguarda gli altri candidati, Simone Benini del Movimento 5 Stelle è staccato al 7% (5%-9%), fortemente penalizzato dal ritardo con cui ha presentato la sua candidatura e dalle faide interne ai 5Stelle locali mentre intorno al 2-4 % sono dati gli altri candidati di Sinistra. Inoltre, le liste di centrodestra sembrano oggi prevalere di misura su quelle di centrosinistra (45% contro 44%), ma il governatore uscente Bonaccini prevale su Borgonzoni grazie al voto disgiunto.

Le Sardine si mobilitano per ‘tirare la volata’ a Bonaccini

Insomma, il vantaggio di Bonaccini è risicato e di misura, ma è anche un trend costante di tutte le rilevazioni condotte negli ultimi mesi, per non dire del giudizio degli elettori sullo stato dei servizi sociali emiliani, Sanità in testa, giudizio che resta buono, se non ottimo, e che neppure la Borgonzoni, in realtà, ha mai cercato di mettere in dubbio. Infine, ci sono le Sardine. Di ieri la notizia che, il 19 gennaio - guarda caso a pochi giorni dalla chiusura della campagna elettorale di Bonaccini, che ha scelto come ultima tappa del suo tour Forlì a mo’ di guanto di sfida, visto che alle ultime comunali il Pd ha perso quel comune – le Sardine hanno deciso di organizzare un altro grande evento a distanza di mesi dal primo, tenutosi sempre a Bologna, che ha dato il ‘là’ al Movimento su scala nazionale fino alla manifestazione di piazza San Giovanni. L’evento ‘emiliano’ si terrà in Piazza VIII Agosto, più capiente di Piazza Maggiore e più facilmente raggiungibile: formalmente è dedicato “all’Emilia Romagna, alla sua cultura e al suo saper coniugare benessere e solidarietà, dialogo e ascolto”, in pratica è un modo per ‘tirare la volata’ a Bonaccini. Sarà una prova di forza, per le Sardine, che a loro volta si giocano molto, in Emilia-Romagna. Come dicono loro stessi, “se Bonaccini vince è grazie a noi. Se perde, vuol dire che anche la nostra mobilitazione non serve a niente, tanto vale finirla lì”. Insomma, anche le Sardine giocano una partita per la loro esistenza in vita e, dunque, si buttano a capofitto nella scelta pro-Bonaccini. Preparano una mega-piazza, artisti e cantanti verranno tutti gratis e hanno anche lanciato forme di autofinanziamento collettivo (tramite le pratiche di crowdfunding) perché gli eventi costano (Roma è costata 10 mila euro, gli incassi sono stati pari a 12 mila) come pure ‘costa’ fare politica e mantenere in piedi una struttura che, oltre ai 4 promotori, oggi conta già 12 persone più tutti i referenti regionali.

Anche Zingaretti si gioca il suo futuro in terra emiliana…

Naturalmente, in Emilia-Romagna, si gioca molto, se non tutto, anche il segretario dem, Nicola Zingaretti. Se vince, non solo dura il governo, la maggioranza e la legislatura, ma anche la sua idea di ‘percorso ordinato’ (congresso per tesi, individuazione del candidato premier e delle alleanze) per dare vita a un ‘nuovo’ Pd che, forse, cambierà nome. Se perde, tutto torna in discussione, anche la sua leadership di segretario, oltre che, ovviamente, la permanenza al governo e si possono aprire scenari di crisi che portano alle elezioni.

Anche la sfida in Calabria sembrava già persa, e invece…

Ma se la sfida in Emilia-Romagna è cruciale ed epocale, non meno importante è quella che si gioca in Calabria. Qui sembrava che non ci fosse storia: governatore uscente della regione, Mario Oliverio, pezzo grosso dei dem calabresi, indagato (e, da ieri, a processo), affannosa ricerca di un candidato alternativo, prove di alleanza con i 5Stelle andate rapidamente in frantumi, testardaggine di Oliverio a volersi presentare comunque alle elezioni con una lista personale, centrodestra unito e con il vento in poppa nei sondaggi. Eppure, proprio il centrodestra è riuscito a fare harakiri da solo, in terra calabra: dopo mesi di tira e molla, Forza Italia che doveva esprimere il candidato, in base alla ripartizione delle regioni decisa a livello nazionale dai tre leader Salvini, Meloni, Berlusconi, si è spaccata come una mela.

La faida dentro Forza Italia tra gli Occhiuto e la Santelli

Di fronte all’indisponibilità della Lega di sostenere il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto (indagato in vari processi giudiziari), il Cavaliere ha ceduto al diktat dell’alleato e ha incoronato la deputata calabrese Jole Santelli, sua fedelissima. Solo che il passo ha creato un maremoto, dentro FI: Occhiuto ha deciso di andare avanti per la sua strada, scendendo in campo con una lista personale e sicuro di raccogliere molti voti, tutti da sottrarre al centrodestra, il fratello Roberto ha rotto l’antica amicizia che lo legava alla Santelli ed è entrato nell’orbita Carfagna, ma probabilmente presto uscirà dal gruppo alla Camera provocando l’ennesima emorragia di parlamentari da FI, la Lega è rimasta, silente, a guardare, e Fratelli d’Italia pure, ma se la sua candidata in pectore, Wanda Ferro, fosse stata accettata dai partner di coalizione avrebbe evitato una faida tribale e amicale che ha praticamente distrutto la FI calabra. Dovrebbe finire con quattro liste nazionali (Lega, FdI, FI e Udc) e tre liste locali per la Santelli e tre liste con Occhiuto, i quali – come tutti gli ex amici e sodali lungo una vita (la Santelli era vicesindaco di Mario Occhiuto e amicissima di Roberto) – se le daranno di santa ragione per tutta la campagna elettorale insistendo sullo stesso bacino di voti.

“Non ci facciamo giudicare da Salvini, chiederemo ai calabresi di giudicarci – annunciano battaglieri gli Occhiuto -. Siamo pronti a una vera rivoluzione”. Una prospettiva densa di incognite anche in chiave parlamentare perché, anche ‘grazie’ alla nascita dell’associazione della Carfagna, Voce unica, le fughe da FI sembrano appena essere iniziate.

Il Pd ora ci crede. Zingaretti chiede a Oliverio un passo indietro

E così, in una regione scossa dal maxi-blitz contro la 'ndrangheta guidato dal procuratore Nicola Gratteri, con un'inchiesta che ha colpito pezzi grossi della politica locale a destra come a sinistra, il Pd – pur coinvolto nelle inchieste nella stessa persona dell’ex governatore e altri ras locali – potrebbe agevolarsene e inizia a vedere i contorni di una, fino a ieri insperata, vittoria. Non a caso, Zingaretti è tornato a rivolgersi proprio a Oliverio, governatore dem uscente e inquisito, affinché rinunci a candidarsi e scelga invece di sostenere l'imprenditore Pippo Callipo, scelto dal Pd dopo molti tentennamenti e tentativi di abbocco presto rivelatisi infruttuosi con i 5Stelle che alla fine hanno scelto per la corsa in solitaria con il professore Francesco Aiello. “La divisione del centrodestra apre uno scenario nuovo, mettendoci nelle condizioni di poter competere e vincere - esorta il leader Pd -, una sfida che poche settimane fa sembrava impossibile. E’ il momento di far prevalere le ragioni dell'unità”, aggiunge, ribadendo “stima politica e personale” a Oliverio che al suo fianco ha alcuni consiglieri regionali uscenti, una consistente fetta di dirigenti del Pd, amministratori, sindaci, partiti e movimenti minori di centrosinistra: abbastanza per far perdere Callipo, che ha l’appoggio di Articolo 1 e fino a quattro liste con lui. Oliverio, in queste ore, fa sapere che “ci sta pensando” e che “l’appello di Zingaretti non mi lascia indifferente” fino a quando, proprio ieri sera, la sua coalizione annuncia di aver aderito all’appello di Zingaretti, Oliverio si ritira e, per l’intero centrosinistra (in realtà c’è anche la candidatura di Carlo Tansi, che raccoglie movimenti della sinistra-sinistra), correrà il solo Callipo, già ‘re’ del tonno, a questo punto con buone chanches di cogliere la vittoria, anche perché molti grillini, mai convinti dalla candidatura di Aiello, potrebbero convogliare i loro voti proprio su di lui, storicamente un amico e fiancheggiatore del Movimento.

Il centrodestra in difficoltà anche nelle altre regioni al voto nel 2020

Certo, vincere in Calabria non è come vincere in Emilia, ma vuol dire fermare l’avanzata della Lega nel centrosud, dove ormai ha indirizzato le sue mire, tenere una regione del sud comunque di peso, invertire il trend negativo di sconfitte e rigirare il coltello nelle piaghe di un centrodestra sempre più diviso e rissoso proprio sul tema delle candidature alle regionali. La Lega ora pretende quella in Puglia, dove era dato per certo Fitto, a nome di FdI, e quella nelle Marche, mentre solo la riconferma di Toti e Zaia in Veneto e il lancio del nome di Caldoro in Campania sono dati per certi. Insomma, anche in vista delle regionali di maggio-giugno 2020, il centrosinistra potrebbe riaprire i giochi e provare a fermare il dilagare del centrodestra nelle regioni italiane. Ma per Zingaretti, il Pd, il governo (e anche per le Sardine) è ovvio che la sfida che vale una vita è quella dell’Emilia.