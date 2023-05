Nomine, il metodo Salvini-Meloni: piegare le volontà dei rispettivi ministri. Tralasciando il merito

Oggi si registrerà un altro grande successo personale di Giorgia Meloni. La missione di Volodymyr Zelenskij a Roma - palazzo Chigi, Quirinale e Santa Sede - è certamente figlia del gran lavoro diplomatico del ministro degli Esteri Tajani, del consigliere diplomatico della premier l’ambasciatore Talò, dell’ambasciatore ucraino Melnyk, dell’ottima intesa tra i due leader e del chiarimento definitivo rispetto a certe dichiarazioni sulla Russia, il suo ruolo in questa guerra che hanno rischiato di mettere in seria difficoltà l’Italia e il suo posizionamento euroatlantico. Non c’è dubbio che un ruolo decisivo lo abbia giocato la Conferenza sulla ricostruzione organizzata sempre a Roma: mentre ti bombardano ogni notte, è un’ottima medicina sentire che qualcuno intorno a te parla del dopo. Di quando tutto sarà finito.

Ecco sì, tutto questo e il fatto che il presidente ucraino ha deciso di visitare per prima l’Italia (domani sarà in Germania), fa sì che sarà una grande giornata per Giorgia Meloni.La scena sarà tutta per lei, per nessun altro degli alleati, ci sarà lei e solo lei al microfono e accanto a Zelensky con dietro gli stucchi e gli affreschi di palazzo Chigi quando oggi faranno le dichiarazioni congiunte. Una “ribalta” già calcata e vissuta martedì quando ha convocato tutti i gruppi di opposizione per parlare delle riforme istituzionali. Nel merito non c’è alcuna intesa ma intanto la premier ha dato prova di saper dettare l’agenda. Ancora una volta, fuori e dentro la sua maggioranza.

Ps e Gdf come qualunque cda di una partecipata

Ed è esattamente questo il problema: i rapporti e gli equilibri nella maggioranza che condizionano poi non solo l’andamento dell’azione di governo (decisamente rallentata sulle cose che contano, dal lavoro al Pnrr passando per la sanità) ma il metodo in generale. Per cui i vertici delle forze di sicurezza, parliamo quindi degli uomini cui è affidata la sicurezza nazionale a partire da quella individuale, gli apparati dello Stato cui è demandato l’ordine pubblico e le indagini più delicate, la prima faccia dell’Italia che trovano i profughi quando sbarcano, sono stati scelti con il più sfacciato metodo di spartizione. Anzi no: sono stati decisi e imposti con il più violento spoil system. Al di là del merito professionale dei singoli prescelti, il nuovo comandante della Guardia di finanza Andrea De Gennaro e il nuovo capo della Polizia Vittorio Pisani saranno per sempre quelli voluti e anzi imposti da Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Forza Italia come si vede non tocca palla. Al pari di un cda di una qualunque partecipata. O di un tg o una conduzione Rai (su cui ad horas si aprirà il gran ballo, ma anche qui è già tutto deciso). Lo spoil system lo hanno sempre praticato tutti. Tutto questo è un’altra cosa.

Vince Mantovano

Prima di tutto ha stravinto il sottosegretario Alfredo Mantovano, uomo chiave ai tempi di Fini, lunga esperienza di sicurezza essendo stato anni sottosegretario agli Interni, anni in cui al Viminale prendeva il caffè quasi ogni mattina con l’allora capo della polizia Gianni de Gennaro, “il Capo” sulla cui carriera sembrava non dovesse mai calare il tramonto. Peccato che De Gennaro, senza dubbio un investigatore di razza, non abbia mai chiarito alcuni passaggi cruciali del G8 di Genova. Rispetto al paese, per come andranno le cose. E rispetto ai suoi stessi uomini e alla magistratura. De Gennaro Gianni ha così “perorato” la carriera del fratello Andrea alla guida della Guardia di finanza cui ben sappiamo che vengono delegate le più delicate indagini di questo paese. E ha congiunto i propri desiderata con quelli di Matteo Salvini nella nomina alla guida della polizia di Vittorio Pisani, ex vice dell’Aisi, soprattutto ex capo della Mobile di Napoli ai tempi degli arresti dei grandi latitanti e anche dalla guerra di Scampia. Per i più appassionati alla materia, si può dire che dopo una decina d’anni in cui l’ordine pubblico è stato gestito con la sapienza e la misura delle Digos, adesso torna nelle mani dei cosiddetti “mobilieri” (le squadre mobili) che poi ce l’avevano anche ai tempi del G8 a Genova.

A livello di maggioranza, da registrare il ruolo sempre più dominante di Mantovano. Chissà cosa ne pensa Fazzolari - l’altro sottosegretario della “fiamma” magica della premier - e altri convinti di essere il braccio armato del Capo (Giorgia). Da registrare anche il disappunto - per essere gentili - di due ministri di peso come Guido Crosetto (Difesa) e Giancarlo Giorgetti (Economia), da cui dipende l’indicazione e il concerto del capo della Guardia di Finanza (il loro candidato era Umberto Sirico) e che sono stati bellamente ignorati. Ovviamente tutti smentiscono. Neppure parlano o rispondono. Ma anche questo è un brutto segnale.

Il patto tra Giorgia e Matteo

Fa parte del metodo anche l’accordo spartitorio tra Salvini e Meloni e che riguarda anche le imminenti nomine Rai. Come tutti sanno delle nomine del nuovo comandante della Finanza si parla di un mese, da quando l’ex Giuseppe Zafarana è stato nominato presidente di Eni. Così come da tempo si sa che Matteo Salvini vive come un ostacolo la presenza di uno come Lamberto Giannini, investigatore raffinato e profondo conoscitore del diritto nazionale ed internazionale, alla guida della Polizia. Che vuol dire tutta la pubblica sicurezza e l’ordine pubblico. “Discontinuità, serve discontinuità” ha sempre ripetuto il segretario della Lega che si occupa di ponti, strade e ferrovia ma ha e coltiva un vecchio amore: il Viminale. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che di Salvini era il capo di gabinetto, è più o meno considerato il tecnico in quota Lega. Ora, anche Piantedosi - che stima Giannini - si era convinto della discontinuità. In tempi diversi però: tra un anno, quando Gianni sarebbe “scaduto” nel suo incarico (tre anni) e sarebbe potuto andare a guidare l’Aisi, il servizio interno, adesso guidato da Mario Parente, un altro investigatore di razza (Carabinieri) in scadenza tra un anno. In questo modo sarebbe stata un’operazione accettabile da parte di tutti. Un po’ come è sempre accaduto.

Invece, i leader hanno deciso di fare braccio di ferro. Sulle caselle più delicate costringendo il paese e i suoi apparati a giocare con i loro vertici come fossero figurine. Uno scempio. Una ferita alla credibilità del Paese.

Il braccio di ferro

Succede così che Giorgia Meloni, stufa degli attacchi di questi giorni e probabilmente lei stessa sconcertata da qusto ping pong, ha deciso. Come voleva lei (e Mantovano). Sulla Finanza ha imposto un passo indietro a Crosetto (che non la digerisce troppo bene) così come Salvini ha imposto un passo indietro a Giorgetti. E anche a Piantedosi. Entrambi i leader hanno avuto il loro scalpo (Meloni De Gennaro, Salvini Pisani). Alla faccia dei più stretti collaboratori. Salvini si è anche fatto avanti per la Rai. “Se Giorgia vuole il TG1, io voglio il TG2”. Si da il caso però che il secondo canale sia già stato promesso a Forza Italia. Vedremo come andrà a finire, questione di ore. Il banchetto alla Rai è già iniziato.