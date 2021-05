Nasce “Coraggio Italia”, cosi Brugnaro e Toti spaccano il centrodestra. E Forza Italia è sempre più in difficoltà

Salpa la navicella color fucsia di “Coraggio Italia” – il nuovo gruppo parlamentare che vede insieme le ‘vecchie’ truppe di Giovanni Toti (“Cambiamo-Idea”, finora sottogruppi nel Misto) battente bandiera marinara genovese e ligure, e le ‘nuove’ truppe che si raccolgono sotto le bandiere del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, alfiere della Nuova Repubblica Veneta, con tanto di leone di San Marco (“el lion magna el teron” erail grido di battaglia della Liga veneta, ante-Bossi). Forza Italia, nel frattempo, si spappola e, in più, si agitano le acque, per nulla tranquille, dentro il centrodestra che ieri doveva tenere un nuovo vertice sulle candidature per le comunali che viene, invece, repentinamente sconvocato. Persino Silvio Berlusconi ci prova, dal suo letto di contrizione in quel di Arcore, dove giace malato e provato a frenare almeno alcuni dei fuoriusciti ma non ci riesce: Forza Italia è diventata una barchetta che fa acqua da tutte le parti e, intanto, Salvini e Meloni, potenti vascelli in teoria alleati si tirano bordate di ogni sorta.

Centrodestra ai ferri corti tra Salvini e Meloni

Insomma, “se Atene (il centrosinistra, ndr.) piange, Sparta (il centrodestra, ndr.) non ride”, si potrebbe dire, parafrasando vecchi detti latini.

Era in cantiere già da un po’, almeno settimane, l’operazione di Toti&Brugnaro, ma i leader del centrodestra – Salvini, Meloni, Tajani e, pare, un intervento diretto di Silvio Berlusconi, stanco e sfiduciato, dalla fine ingloriosa del suo partito, oltre che seriamente malato e chiuso ad Arcore – avevano cercato di porre un freno all’operazione. Ma non c’è stato niente da fare e, alla fine, ieri, ecco l'accelerazione e il brutto colpo, specie per FI: ben dodici parlamentari di FI (più altri due fermati sull’uscio, ma che potrebbero andarsene) e quattro ex M5s (sfumato all'ultimo momento, invece, l'arrivo della leghista Piccolo, con tanto di pochade all’italiana, come vedremo più avanti) e pure tanto di atto dal notaio. La nave color fucsia “Coraggio Italia” del duo Toti-Brugaro è salpata.

I due ‘dogi’ Toti e Brugnaro prendono il largo

Il primo è il governatore ligure, a capo di una giunta di centrodestra, ex giornalista Mediaset, che abbandona lo slogan della sua piccola formazione politica, “Cambiamo!”, e il secondo è il sindaco di Venezia che, riconosce pure chi dentro FI gli ha detto no, ha buone disponibilità finanziarie in un momento in cui il partito non versa finanziariamente in condizioni eccezionali. Insomma, trattasi di un ‘Berlusconi minore’ e cui proprio il Cavaliere aveva pensato, anni fa, come uno dei possibili delfini ed eredi del suo Impero.

“Coraggio Italia” per ora ha un suo gruppo solo alla Camera (il capogruppo sarà il veneto Marin), con 24 deputati (quattro sopra la soglia di venti), ma presto potrebbe ripetere l'operazione a palazzo Madama, dove per ora conta solo su 7 senatori. Di certo, il nuovo movimento politico ha agitato e non poco le acque, dentro il centrodestra.

Nell'ultimo vertice di lunedì scorso convocato per sbrogliare la matassa delle candidature, i big di Lega-FdI-Fi – e, in particolare, gli azzurri -avevano chiesto al governatore della Liguria di fermarsi, di evitare di ‘corteggiare’ quegli azzurri che non nascondevano il proprio malcontento per una direzione ritenuta troppo ‘sovranista’ di FI, sempre più schiacciata sulle posizioni della Lega (la ‘colpa’ sarebbe del duo al comando, la senatrice Ronzulli e l’europarlamentare Tajani) e che l’area di Mara Carfagna, ‘Voce libera’, che aveva accolto gran parte degli attuali dissidenti e ora fuoriusciti non soddisfaceva in quanto a coraggio e forza di iniziativa politica autonoma. Ora, sperano Toti e Brugnaro, risponderanno all'appello anche gli altri moderati rimasti in FI, anche se, al momento, una 'seconda ondata' di fuoriuscite non è all'orizzonte (ma un paio sì).

Forza Italia boccheggia e prova a reagire male

Ufficialmente l'incontro di ieri del centrodestra sulle amministrative (mancano ancora i candidati comuni ufficiali a Roma, Milano e Bologna, e non poca cosa) è saltato per motivi organizzativi ma è chiaro che la nascita di 'Coraggio Italia' ha creato malumore nei vertici azzurri che hanno diramato una nota molto chiara nei suoi contenuti: non parteciperemo ad alcun incontro “con chi, violando gli accordi di coalizione e l'invito a rivolto nel corso dell'ultima riunione, ha promosso un'iniziativa fondata sul trasformismo e sul cambio di casacca di parlamentari che, peraltro, non sarebbero stati ricandidati”.

Neppure il Cavaliere frena l’esodo da FI…

Ed è proprio l'addio di ben 11 deputati forzisti, unito all'adesione di altri 6 parlamentari che erano già passati al Misto, negli anni scorsi, ma che erano stati eletti sempre nelle fila di FI, a irritare non poco i vertici del partito e Silvio Berlusconi. Anche perché vari rumors parlano di un pressing sotterraneo sulla ministra Mara Carfagna affinché crei un movimento analogo al Sud (“Coraggio Italia” affonda le sue radici a Nord, tranne per il campano Sibilia, peraltro forte) con cui federarsi.

FI perde pezzi, dunque. “Ma chi abbandona il partito - dice un 'big' azzurro - non è mai andato da nessuna parte. E' Berlusconi ad avere in dote l'8% dei consensi, dobbiamo puntare a recuperare quei voti che non vanno a Salvini e a Meloni, non a pensare a chi va via”. In un primo momento irritato, poi pure l'ex premier avrebbe visto il bicchiere mezzo pieno. “E' un'operazione di Palazzo, lasciamoli andare”, è il ragionamento che il Cav avrebbe fatto ai suoi, dopo aver tentato, fino all’ultimo, di dissuadere almeno alcuni dei fuoriusciti e degli insofferenti, cercandoli al telefono e dicendo loro “Ora FI è forte, è al governo, è un errore andare via, resta”.

Per poi sbottare con i suoi – dopo mesi di silenzio assoluto, dovuto in parte alle vicende giudiziarie e in parte alle sue precarie condizioni di salute – della “grande delusione per Brugnaro” che gli aveva promesso avrebbe fatto delle liste civiche fuori da Forza Italia e invece poi non è stato così.

Le conseguenze in vista della gara per il Colle, per il Copasir e in vista delle amministrative

Ma la frattura interna a FI porta anche a delle conseguenze in vista della partita del Quirinale (sono 32 i voti in autonomia rispetto a Forza Italia e al centrodestra e ora vanno contati a parte) e della partita sulla legge elettorale, in versione maggioritaria o proporzionale (se la si giocherà). La conseguenza nell'immediato, invece, è, oltre all’ira funesta degli azzurri rimasti tali, anche la reazione duplice, opposta e asimmetrica tra FdI (il capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida, ha salutato con gioia e fervore di ‘alleato’ la nascita del nuovo gruppo) e la Lega (“Ci sono state delle frizioni” ammette Salvini), ma anche il rischio che il 'puzzle' delle candidature comuni diventi ancor più complicato.

Formalmente, è la Lega ad annunciare il rinvio della riunione dei leader sulle grandi città per motivi organizzativi e “con l'obiettivo di avere nuovi elementi sui potenziali candidati”, ma la dichiarazione di ostilità ai fucsia, arrivata subito dopo da FI, dà alla decisione tutt'altro significato.

Fdi a Roma insiste sul ‘tribuno’ e tributarista Enrico Michetti, e punta a chiudere la prossima settimana, Forza Italia e la Lega frenano (continuano a girare i nomi della magistrata Matone e del generale Nistri, ma assai più deboli) anche se non si esclude che a fine corsa a spuntarla sia proprio il ‘tribuno’ radiofonico.

C’è poi anche il nodo Copasir a non permettere a Salvini e Meloni di sotterrare l’ascia di guerra. Ieri il presidente di Montecitorio, Roberto Fico, ha chiesto alla Lega di sostituire i due membri dimissionari. Sul sito della Camera alla voce Copasir non compare più il nome di Raffaele Volpi in qualità di presidente, ma gli altri membri leghisti dimessisi ci sono ancora. Teoricamente l’esponente di FdI, Adolfo Urso, che la Meloni ha candidato al ruolo di presidente ma su cui Salvini fa le barricate, ritirando le dimissioni, potrebbe convocare il comitato e spingere sull'elezione del presidente, cioè lui. “La Lega potrebbe cedere un posto per lasciarlo a FdI e chiedere che sia un altro esponente di Fratelli d'Italia a guidare l'organismo, ma non lo farà”, osserva una fonte interna al centrodestra. Insomma, stallo totale.

I fucsia, il governo Draghi e la tentazione di ‘convergere al centro’ con Calenda&Renzi&co

Non cambia, invece, la geografia della maggioranza di governo, con la nascita dei fucsia. “Ci collochiamo senza se e senza ma nel centrodestra, che è la nostra casa. Allo stesso modo, apprezziamo il lavoro che sta facendo Draghi, che merita di andare avanti e governare come sta facendo”, dice il neo-capogruppo Marin.

C’è però chi ritiene che il primo passo di Toti e Brugnaro, quello di ieri di dar vita a nuovi gruppi, sia da intendersi come l'antipasto per un rassemblament con Calenda e Renzi – più altre piccole formazioni neocentriste – che potrebbe venire fuori, pesare e pesarsi, all’atto dei giochi per l’elezione del nuovo inquilino del Quirinale (febbraio 2022) e non ora, alle comunali (ottobre) ma al momento - sottolineano fonti del neonato gruppo - non è previsto alcun piano del genere. “Ma nel centrodestra dovranno fare i conti anche con noi”, facendo capire che vorrebbero puntare anche “ad un riequilibrio nel governo”, spiega un'altra fonte parlamentare di “Coraggio Italia”.

Certo è che, nella corsa elettorale già cominciata, "Coraggio Italia" gioca su due tavoli: da un lato punta a scalzare FI nel ranking del centrodestra, dall'altro lancia la sfida ai centristi che stanno fuori dal recinto del centrodestra, come Italia Viva di Renzi e Azione di Carlo Calenda. Il piano B prevede una reunion di questa area politica, ma presto potrebbe diventare anche il ‘piano A’...

Nel nome di Berlusconi, ma oltre Berlusconi. Che cos’è “Coraggio Italia” di Toti e Brugnaro

Con ventiquattro deputati, in gran parte provenienti dalle file di FI, nasce dunque il gruppo "Coraggio Italia" alla Camera dei Deputati mentre per quello al Senato bisognerà aspettare nuovi innesti (per ora sono solo sette). Si tratta di una nuova gamba del centrodestra, “popolare, liberale e riformista”, che viene alla luce attingendo a piene mani dal bacino azzurro, con l'obiettivo - neanche troppo nascosto - di costruire una nuova Forza Italia. Non a caso, durante la presentazione dei ‘coraggiosi’, il politico più citato è proprio Silvio Berlusconi. “Lo ringrazio, ma ora dobbiamo andare avanti, è un altro tempo”, dice senza mezzi termini Luigi Brugnaro, presidente del neo partito e fondatore con Giovanni Toti, nonché sindaco di Venezia.

Il battesimo dei ‘fucsia’ (così ribattezzati dal colore del logo) crea un altro terremoto in una coalizione già provata dagli scontri citati prima (amministrative, Copasir, sondaggi, screzi, etc.).

Undici azzurri, una leghista che ci ripensa, una ‘fucsia’ che tradisce il suo colore, 6 ex 5Stelle

Sono dunque 23 i deputati che fanno parte del nuovo gruppo parlamentare "Cambiamo Italia", fondato dal governatore della Liguria Giovanni Toti e dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

I nomi sono stati trasmessi alla presidenza della Camera. Del gruppo fanno parte 11 esponenti di Forza Italia che salutano così Berlusconi: Marco Marin, che diventa anche il presidente del gruppo, poi Stefano Mugnai (toscano), Raffaele Baratto, Maurizio d'Ettore (calabrese), Simona Vietina, Michaela Biancofiore (trentina, ex valchiria del Cav), Cosimo Sibilia (campano), Matteo Dall'Osso (eletto con i 5Stelle nel 2018), Elisabetta Ripani, Maria Teresa Baldini, Guido Germano Pettarin. Manca, come vedremo, la leghista Tiziana Piccolo, rimasta dov’è all’ultimo.

All'ultimo momento ha deciso di non partecipare all'avventura anche Fucsia Nizzolli Fitzgerald, eletta all'estero, che rimane fra gli azzurri. Altri esponenti di "Coraggio Italia" avevano già lasciato FI, ma ne erano colonne storiche, come Osvaldo Napoli, che faceva parte della componente di Cambiamo! (il partito di Toti) assieme a Fabiola Bologna, Manuela Gagliardi, Claudio Pedrazzini, Gianluca Rospi, Daniela Ruffino, Giorgio Silli e Guido Della Frera. Invece Fabio Berardini, Marco Rizzone e Carlo Ugo De Girolamo erano stati eletti con i 5Stelle, ma vengono da Centro democratico di Tabacci e dovevano, in teoria, esserne i ‘Responsabili’.

Martina Parisse approda a Coraggio Italia direttamente dalle fila dei 5 Stelle mentre, al fotofinish, si sfila la leghista Tiziana Piccolo.

Due fucsia tornano indietro: Piccolo e Fucsia (!)

Qualche malumore c'è anche nella Lega. Resta un giallo, infatti, il passaggio a "Coraggio Italia" della leghista Tiziana Piccolo. Il suo nome compare nel gruppo parlamentare (ufficialmente di 24 componenti), ma Matteo Salvini rivendica la sua permanenza nel Carroccio: “E' e sarà una valida e stimata rappresentante della Lega”.

Pare che le cose siano andate così. Il leader della Lega ha preso il telefono e composto il numero della deputata, per capire i motivi del suo addio. Lei non si è presentata alla conferenza stampa convocata alla Camera per presentare "Coraggio Italia". E' arrivata a Montecitorio solo a mezzogiorno, quando l'incontro con i giornalisti era finito da poco. "Resisti, non cedere", le ha detto uno dei nuovi deputati del partito fucsia. Piccolo si è limitata a scuotere la testa e si è allontanata, ancora al telefono. Salvini l’ha vinta, la partita, dopo averla convinta, la Piccolo…

Un altro ‘giallo’ riguarda una sua collega azzurra, Fucsia Nissoli Fitzgerald, eletta all’Estero per FI, che pure figura nell'atto costitutivo della formazione di Toti e Brugnaro, ma in questo caso non figura nell’elenco del gruppo parlamentare e che si è, invece, sfilata all'ultimo momento. “Sono stata eletta con Forza Italia e dunque resto convintamente con il presidente Berlusconi”, dice la Fucsia (ugual nome del colore del partito, che perde la sua univa, e vera, ‘Fucsia’…), che però deve avere le idee molto confuse (firmare un atto da un notaio è più serio che aderire a un gruppo).

Anche i 5Stelle accusano il colpo dei fucsia…

Il braccio di ferro, all'insegna della moral suasion dei leader, avvelena i pozzi nel centrodestra. Non solo. I "coraggiosi" creano qualche grattacapo anche al M5s: una parlamentare (Martina Parisse) più sei ex (di cui uno già passato con gli azzurri) persi e un fascino latente esercitato su diversi pentastellati scontenti e oggi ancora dentro il M5s che - prevede qualcuno - potrebbe concretizzarsi in nuove adesioni al movimento dei ‘fucsia’ nel caso il Movimento decidesse di rispettare il tetto del secondo mandato, alle prossime Politiche.

Al Senato per ora i fucsia sono fermi a quota 7

Il ciclone portato alla Camera potrebbe ben presto arrivare anche al Senato dove, però, sono ancora sette gli eletti reclutati tra i fucsia: i sei di “Cambiamo”, l'azzurro Sandro Biasotti, al debutto in politica nel 2000 come candidato indipendente dell'allora Polo delle Libertà, ex governatore della Liguria, a ora senatore di Forza Italia, e la ex ‘badante’ del Cav, Mariarosaria Rossi che aveva tentato, senza fortuna, l’approdo nei ‘Responsabili’ che dovevano sostenere Conte.

Ma si prevedono nuovi ingressi e il gruppo – che al Senato abbisogna di dieci senatori e un simbolo già depositato (in questo caso è quello di ‘Idea’ di Gaetano Quagliariello che già lo portò in dote a Toti) potrebbe formarsi in una decina di giorni.

Infine, che il nuovo partito sia una cosa seria lo dimostra l’atto costitutivo davanti a un notaio. Quattro i capi delegazione: oltre a Brugnaro, Toti e Marin, c'è Gaetano Quagliariello. Due le commissioni: una per la redazione dello statuto e dell'atto costitutivo, l'altra per la redazione della carta dei valori, del programma e del codice etico. L’idea, ora, è allargarsi verso il Centro e il Sud, magari proprio alleandosi con Carfagna e i suoi.