La richiesta dell’ex ministro dell'Interno Minniti: 'All’Italia ora serve regolarizzare gli immigrati'

“Un Paese che lotta contro il coronavirus non può avere sul proprio territorio persone che sono fantasmi senza identità, irrintracciabili, che vivono in baraccopoli illegali potenziale focolaio di epidemia. Non è agli stranieri che facciamo un favore regolarizzandoli, ma all’Italia perché ne va della salute pubblica”. Ne è convinto l’ex ministro degli Interni degli ultimi governi di centrosinistra, Marco Minniti, che in un’intervista a la Repubblica avverte: “Il rischio è che con la pandemia si rompa qualcosa di molto profondo nel tessuto connettivo del nostro paese e delle democrazie più in generale”.

E se per l’ex titolare del dicastero del Viminale “stare a casa è una drammatica necessità”, non è tuttavia anche “una strategia per una democrazia” in quanto nulla sarà come lo era prima e si deve mettere nel conto, almeno, che ci sarà una “perdita di lavoro, accompagnata al dolore della perdita delle vite” oltre ad un “abbassamento rapido del tenore di vita per milioni di persone".

A questo proposito Minniti ritiene che ora sia necessario stringere “un grande patto con il mondo del lavoro agricolo in tre tappe” che metta al centro la “lotta contro il caporalato, contratti di lavoro regolari, permesso di soggiorno” perché “il punto è che un paese che lotta contro l’epidemia non può avere fantasmi senza identità, che non siano rintracciabili o che vivano in baraccopoli illegali e prive di qualunque garanzia sanitaria”.

“Non si può ragionare con gli schemi del passato”, afferma l’ex ministro, tanto che oggi “il massimo del realismo è il massimo dell’innovazione” sostiene, perciò “regolarizzare i lavoratori stranieri non è un favore fatto a loro, ma all’Italia, perché ne va della salute pubblica” anche perché “abbiamo bisogno urgente di una legge sull’immigrazione che gestisca attraverso la nostra rete diplomatica gli ingressi regolari dai paesi di provenienza” afferma Minniti che conclude: “Le migrazioni sono un dato strutturale del pianeta, nemmeno il Covid-19 le ferma”, condividendo così anche la scelta del governo di chiudere i porti, perché “è inevitabile che nell’emergenza si facciano scelte senza precedenti come la quarantena sulle navi” mentre quel che resta “inaccettabile” è “la contrapposizione tra salute e umanità”.

A Minniti risponde Giorgia Meloni

"Alla sinistra che sfrutta l'emergenza per tentare di fare una sanatoria per immigrati irregolari e sostituire la manodopera italiana con quella straniera a basso costo - scrive su Facebook Giorgia Melon -, Fratelli d'Italia risponde continuando a proporre di reintrodurre i voucher in agricoltura e di impiegare i percettori del reddito di cittadinanza (idonei)".

E nel nostro Paese si stima vi siano 600mila immigrati... e il numero cresce, giorno dopo giorno. Perché anche nell'emergenza gli sbarchi continuano, benché a ritmo ridotto. Nelle ultime ore la Aita Mari, nave della ong basca Salvamento maritimo humanitario, ha tratto in salvo 36 migranti in difficoltà nelle acque sar maltesi, e ora attende davanti alle coste trapanesi. E soltanto ieri si è invece conclusa "l'odissea" della Alan Kurdi dopo 12 giorni con il trasferimento sulla Raffaele Rubattino per il periodo di quarantena per i 146 migranti soccorsi. La ong Sea Eye spiega che durante il blocco c'è stata "una solidarietà senza precedenti, particolarmente in Italia". La stessa Sea Eye ha voluto comunque far sapere di aver ricevuto una lettera dal ministro dell'Interno tedesco che chiede alle ong che operano in mare di fermare l'attività e, se necessario, di richiamare tutte le navi a causa della mancanza di porti di sbarco nel Mediterraneo.