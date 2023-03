Meloni nella tana del lupo (rosso). Oggi la premier va dalla Cgil. Attese contestazioni

Di certo non andrà come andò tra l’allora premier Romano Prodi e la Cgil di Guglielmo Epifani: “il vostro programma è il mio” disse, nel corso della campagna elettorale in vista delle elezioni del 2008 il primo. “Il tuo programma è il nostro” gli rispose la Cgil.

Ma non andrà neppure come è sempre andata tra il leader storico del centrodestra, e più volte presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, e il sindacato più grande e più ‘rosso’ d’Italia. Nel 1994, il I governo Berlusconi cadde subito dopo una grande manifestazione dei sindacati (Cgil in testa) contro l’allora riforma delle pensioni (un po’ come oggi, in Francia con Macron, i sindacati paralizzarono il Paese). Nel ‘biennio rossiccio’ (2001-2002) i sindacati, con l’appoggio del movimento dei girotondi, ci provarono di nuovo, a far cadere Berlusconi (li guidava ‘il Cinese’, alias Sergio Cofferati, allora leader della Cgil), ma non ci riuscirono stavolta anche se portarono in piazza milioni di persone (zenit, la manifestazione a San Giovanni), interpretando il ruolo di una ‘vera’ opposizione all’allora Casa delle Libertà molto di più dei partiti di sinistra, all’epoca tramortiti e deboli.

E non andrà neppure come quando, con Matteo Renzi al governo, prima la Cgil si oppose in modo feroce al Jobs Act e poi diede il suo bel contributo per far dimettere Renzi infoltendo i comitati del ‘No’ alla sua riforma costituzionale, anche se Renzi era, all’epoca, segretario del Pd. Certo è che, con Giorgia Meloni, non solo prima donna premier, ma anche prima leader di un partito dichiaratamente ‘di destra’ (puro fumo negli occhi, per la Cgil), è sempre una ‘prima volta’. In questo caso è la ‘prima volta’ che una premier di destra va nella ‘tana del lupo’, le assisi di Rimini dove la Cgil celebra il suo congresso che prevede, in modo scontato, la rielezione del ‘rosso’ Maurizio Landini alla guida del sindacato.

Non si vedeva un presidente del Consiglio intervenire a un congresso della Cgil da Prodi

Peraltro, è la presenza stessa di un premier sul palco della Cgil di cui non si ha memoria da circa trent'anni. Bisogna risalire a Romano Prodi nel 1996 per trovarne un altro. Non era scontato. Dall'Ulivo alla Fiamma, c'è tutto un mondo. Compresa quella ferita, ancora aperta, dell'assalto alla sede di Corso d'Italia sfregiata da Forza Nuova, a dicembre di ormai più di due anni fa.

"Un segno di rispetto e riconoscimento del ruolo di una organizzazione che rappresenta 5 milioni di persone", dice Landini e si vede che, almeno a lui, la presenza di Meloni non gli dispiace. "Il sindacato è autonomo, parliamo con tutti. E se le cose non vanno, andiamo in piazza, come abbiamo fatto a dicembre scorso con la Uil sulla manovra economica e come facemmo contro Draghi sulla riforma del fisco", sottolinea il leader Cgil. Però, "mai avuto pregiudizi verso alcun governo, vanno misurati sui fatti e fin qui troppi tavoli finti, specie su pensioni e fisco".

Certo è che fa impressione risalire al 1981 per ricordare il primo premier ad un Congresso Cgil: fu il leader del Pri Spadolini. E poi quello del Psi Craxi nel 1986. E, appunto, Prodi nel 1996. "Ma noi li invitiamo tutti, è la prassi", insiste Landini. Berlusconi nel 2010, fu invitato, ma mandòGianni Letta. Invece, Renzi nel 2014 e Conte nel 2019 non vennero e non mandarono nessuno. Invece, Giorgia Meloni, leader di FdI, ci sarà.

E anche se, ad oggi, la Cgil – come pure Cisl e Uil – non hanno ancora proclamato un altro sciopero generale contro il governo, di mobilitazioni – sulla manovra economica, etc. – ne hanno fatte e ne hanno altre in cantiere: probabilmente, e presto, sulla riforma fiscale. Insomma, non saranno rose e viole. Il problema, in casi come questi, è sempre uno solo: il genere di ‘accoglienza’ che la Meloni riceverà.

Le sicure contestazioni della minoranza Cgil

Di sicuro, l’attesa è tanta e la curiosità pure, mentre i timori sono molti: non è ancora chiaro se la premier verrà apertamente contestata, come dicono alcuni tra i più dei mille delegati riuniti al Palacongressi di Rimini per il XIX congresso della Cgil. I fischi e le contestazioni, di sicuro, arriveranno da parte della minoranza di sinistra, o di estrema sinistra, dato che il leader della Cgil, Maurizio Landini, non è di certo un moderato. Si tratta, in teoria, di appena 24 delegati: un manipolo di irriducibili guidati da Eliana Como, prima firmataria della mozione che ha preso solo il 2,4% dei voti nella fase precongressuale. «Raccogliamo un malessere diffuso, mi stanno arrivando molti messaggi di solidarietà», sostiene la Como a Enrico Marro del Corriere della Sera. «Noi ci alzeremo e ce ne andremo, non staremo a sentire Meloni che viene qui nel tentativo di rifarsi la faccia. Ma non ci limiteremo a questo, vogliamo farlo suscitando un richiamo emozionale che, spero, spinga altri a seguirci. Niente di rumoroso», assicura Como, che ha messo sulle spalle una sciarpina bianca con la scritta a pennarello: «Meloni sentiti sgradita». Insomma, si preparano a un rumoroso flash mob, di certo plateale, ma – assicura – non scomposto.

Per il resto, ci sarà freddezza e tanti sospetti

Per lo più, però, ci si attende solo tanta freddezza e pochi fischi, per il discorso della Meloni. Insomma, né fischi né applausi, questo il mood prevalente. Qualcuno, tra i delegati, ‘loda’ persino il coraggio di Meloni di andare dalla Cgil, promettendo rispetto e, dunque, silenzio. Magari disappunto, malessere, ma nessuna incontinenza verbale. Altri pensano che accogliere la premier in modo ‘civile’ sia, appunto, il minimo sindacale (mai paragone fu più azzeccato), anche se, ovviamente, il coro è “non ci rappresenta”. Del resto, dentro il sindacato più rosso d’Italia, c’è chi ebbe da eccepire persino quando Landini portò la Cgil in udienza generale dal… Papa, che poi è papa Francesco, papa degli ultimi per definizione. Ma se i valori, in questo caso, sono di distanza siderale (e non solo in merito all’antifascismo militante della Cgil, ma anche per le posizioni sui migranti, etc.), la freddezza è il minimo che la Meloni potrà aspettarsi. Nessuno sconto, cioè.

Le parole di Bersani e quelle di Salvini

Tra gli invitati al primo giorno di congresso, passa anche un vecchio leader del Pd, Pierluigi Bersani, che tutti omaggiano e salutano affettuosi, ma che assicura: «Ha fatto bene Landini a invitare Meloni. Non ci saranno contestazioni, perché qui siamo in un luogo civile». Applausi? Bersani sibila ironico: «Se proprio riesce a dire che la Cgil ha ragione su qualcosa...». difficile. Alcuni ex segretari della Cgil, a loro volta presenti ai lavori congressuali, da Cofferati alla Camusso, preferiscono non commentare l’evento.

Certo, a non rasserenare il clima ci pensa Matteo Salvini, che – l’altro ieri - appena finito il discorso di Landini maramaldeggiava a distanza: “se la Cgil dice no, la riforma fiscale va bene”. Ma, per ora l’unico segnale di ammutinamento ufficiale arriva, come si diceva, arriva da Eliana Como, leader della mozione di minoranza. Minoranza sparutissima, come fanno notare i landiniani: conta 24 delegati su 986, il 2,4%: "Sono molto seccata per l’invito a Meloni, non avevamo nessun obbligo. Lei ha una storia e un’identità esplicitamente fascista" ribatte lei che annuncia, appunto, che i suoi lasceranno la sala indossando la maglietta “Meloni pensati sgradita”. Magari saranno davvero pochi, alla fine, ma assicura Como "saremo visibili". Di certo, il gelo sarà palpabile, gli applausi zero. Ma i fischi non dovrebbero arrivare, questo il mood.

Landini fa da paciere: "Abbiamo invitato Meloni e gli altri leader non per galateo, ma perché è il momento delle risposte ai bisogni delle persone".

Il miracolo di Landini: riunire le opposizioni

Intanto, ieri, Landini ha compiuto un mezzo miracolo: radunare, sul palco della Cgil, tutti i leader dell’opposizione (Pd-Terzo Polo-Avs-5s) che, di solito, fan fatica persino a parlarsi tra loro, figurarsi mettersi d’accordo su battaglie comuni.

"Credo che ci siano battaglie comuni che come opposizione possiamo portare avanti in Parlamento e nel Paese e dobbiamo capire quali sono. Io metterò il mio piccolo contributo" ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, seduta al fianco degli altri leader dell'opposizione per una tavola rotonda con Landini. "Io sono disposta da subito a ragionare di come cambiare la nostra proposta sul salario minimo e di come trovare una proposta unitaria", ha aggiunto la leader dem.

Il leader del M5S, Giuseppe Conte, ha proposto un patto tra le opposizioni partendo proprio da proposte concrete come quella sul salario minimo che è "una battaglia da sempre del M5S". "Salario minimo, scuola, sanità e aggiungo una patrimoniale sui super ricchi che non è una cosa estremista - ha affermato il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni - Questo dobbiamo proporre da domani in Parlamento e nel Paese, da qui possiamo ricostruire la fiducia". "Le nostre tre proposte sul salario minimo divergono", ha sottolineato però Carlo Calenda, che si è attirato fischi dalla platea quando ha detto: "Potrei governare con le persone che sono qua? No". Insomma, a ieri, l’unico davvero contestato dalla platea cigiellina è risultato essere lui, Calenda.

Protetta dal servizio d'ordine della Cgil, la segretaria del Pd ha anche raggiunto il segretario della Cgil Maurizio Landini e il leader del M5S Conte per un breve colloquio prima dell'inizio della tavola rotonda.

Salario minimo e Jobs Act: le diverse posizioni

"Ci batteremo per un salario minimo perché sotto una certa soglia non si può parlare di lavoro perchè è sfruttamento - ha dichiarato Schlein, solleticando la platea cigiellina - Ci batteremo perché ci sono più di tre milioni di lavoratori e lavoratrici che sono poveri, anche se lavorano. In una situazione di alta inflazione e rischio per le famiglie non possiamo accettare che ci siano salari così bassi e contratti precari. Accanto al salario minimo, ci sono le battaglie che abbiamo citato ieri, per la legge sulla rappresentanza che spazzi via i contratti pirata, e quella per riuscire a limitare i contratti a termine che condannano alla precarietà moltissimi giovani e donne del Paese".

A chi le ha chiesto delle critiche di Carlo Calenda al suo discorso di ieri, risponde: "Abbiamo il piacere oggi di confrontarci" con Calenda, "il salario minimo è uno di quei temi su cui tutte le opposizioni hanno presentato mozioni e proposte di legge. Quindi ne discuteremo a breve".

"La vera sfida - ha affermato Conte - è ritrovarci tutti sul terreno delle proposte concrete e i contenuti di queste proposte sono una prospettiva d'azione comune. Soprattutto perché si è di fronte a un governo che sin dal primo giorno ha annunciato velleitariamente una cornice politica neo conservatrice che annuncia un programma che stenta ad attuare, rivelando inadeguatezza".

Polemiche al fulmicotone sul Jobs Act. "Tutto ciò che ha rappresentato il jobs Act è stato un fallimento", attacca Conte. "Non è vero che non ha creato posti di lavoro", ha replicato Calenda.

"Penso che dobbiamo proseguire il confronto su tutti i contenuti per essere più efficaci nel nostro ruolo di opposizione", ha però cercato di smussare i toni accesi del confronto la Schlein, verso Conte, Calenda e Fratoianni, invitando i leader di M5s, Terzo Polo e Avs a vedersi anche dopo: "chiudiamoci in una stanza, anche fino a notte fonda per trovare qualcosa da fare insieme".

La non ‘foto di Vasto’ e l’applausometro Cgil

Ma i terzopolisti non vogliono farsi ingabbiare. Poco prima di salire sul palco, Carlo Calenda aveva escluso una nuova '"foto di Vasto" che prefigurasse un'alleanza. "A me quello che interessa oggi - ha detto il leader di Azione - è di parlare di questioni che sono attinenti allo Stato sociale, al welfare, alla sanità, al salario minimo, alla contrattazione collettiva. Non siamo qua per nessuna foto di Vasto, non c'è nessuna alleanza. Pd e M5s sono una cosa, noi siamo una cosa diversa, non perché mi stanno antipatici, ma perché abbiamo idee diverse sul 90% dell'agenda politica". Dal palco Calenda ha aggiunto: "Non potrei governare" con Pd, M5S e Sinistra "perché non condivido la linea di politica estera". La platea di Rimini ha rumoreggiato e fischiato. E Calenda di rimando dal palco: "Volete racconti alla 'all you need is love' o come stanno le cose?".

Alla fine, la conta degli applausi non è un dettaglio. Dice molto dei riposizionamenti in corso nel corpaccione della Cgil, 5 milioni e passa di tesserati rappresentati da un migliaio di dirigenti con delega. Al Palacongressi di Rimini l'applausometro premia Elly Schlein di netto. La platea del sindacato rosso, nel giorno del confronto, batte le mani venti volte alla leader dem. Giuseppe Conte insegue,staccato, a quota 12. È già questa è la novità: chi l'avrebbe detto, un mese fa, che un segretario del Pd avrebbe sorpassato con un buon margine l'avvocato del popolo che ha spostato il Movimento a sinistra, lanciando un'Opa proprio su quei mondi ormai in rotta dalla ditta. Mondi che Schlein ha tutta l'intenzione di recuperare. Forse l'ha già fatto, anche se Landini ieri avvertiva: non saremo collaterali a un partito. Ma qualcosa è cambiato. La Cgil ha ‘ritrovato’ il Pd: sta dalla sua parte. Oggi sarà la volta della Meloni e si capirà se davvero verrà accolta, lei che è dichiaratamente un’avversaria della Cgil, con buona creanza o no.