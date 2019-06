Più va avanti questa storia nefasta che sta travolgendo il Csm e la magistratura italiana, e più ci rendiamo conto di quanti siano i protagonisti ma anche gli utilizzatori finali di tale verminaio. Diceva ieri mattina un magistrato di prima linea della procura di Roma che assiste sconvolto allo svelarsi dei fatti centellinati giorno dopo giorno e con sapiente regia: “Da questa storia ne usciamo solo in un modo: i tre candidati alla guida della procura di Roma (Lo Voi e Viola di Mi e Creazzo di Unicost, ndr) dovrebbero fare un comunicato congiunto e rinunciare tutti alla carica; l’Anm, cioè il sindacato della magistratura che rappresenta tutte le correnti, dovrebbe fare una conferenza stampa per chiedere scusa e dire mai più. Temo che tutto ciò non accadrà mai. E allora preferirei che uscisse tutto in una settimana di modo che possiamo mettere un punto e capire da dove cominciare di nuovo”.

Settecento pagine

Si parla di un tomo di 700 pagine circa, più o meno un faldone: lì dentro ci sono le intercettazioni trascritte di questi ultimi 6-7 mesi dagli investigatori del Gico della Guardia di Finanza coordinati dai pm della procura di Perugia. Anche lei, come Roma, orfana di un capo. Non è una coincidenza.

Quelle pagine è come se fossero l’ombelico d’Italia: c’è la causa, il problema e anche la sua soluzione. Meglio sarebbe in effetti che fossero messe a disposizione della pubblica opinione attraverso servizi giornalistici di siti e giornali. Va letta questa roba, e poi anche riletta e lasciata sedimentare. Va capita e non rilanciata a colpi di titoli e tweet.

I tre livelli

Ci sono almeno tre livelli. Quello penalmente rilevante: la presunta corruzione del pm Luca Palamara, uno tra i volti più noti della magistratura associata, leader di Unicost, ex presidente dell’Anm, ex membro del Csm, ora tornato pm a Roma e convinto di poter diventare aggiunto del suo ufficio. Avrebbe ricevuto viaggi, vacanze a Dubai e in montagna, persino l’anello per una sua amica, il tutto in cambio di “favori” circa le nomine da fare in alcuni uffici giudiziari della Sicilia. “Io ora sono concentrato per dimostrare che non sono un corrotto, è la cosa più importante, è la mia vita” ha detto l’altro giorno Palamara parlando con tiscali.it. “Al resto, alle correnti, agli incontri ci penserò dopo. Quella è politica”. Come effetto collaterale c’è il favoreggiamento e la rivelazione di segreto contestati, con ruoli opposti, al membro togato del Csm Luigi Spina (amico di Palamara, sia è già dimesso dal Csm) e al pm romano Fava, “nemico” di Ielo.

“Inopportunità politica”

Poi c’è il piano della “inopportunità etica, professionale e politica”. Altrettanto grave quando si parla di istituzioni. Riguarda la lotta delle correnti per ottenere le caselle più importanti tra le nomine da fare: le procura di Roma, Perugia (che indaga su Roma), un’idea anche a Brescia (che lavora su Milano, ndr). Una lotta tra Mi, molto potente, e Unicost, un po’ meno, che vede esclusa la corrente di sinistra, Area. Una lotta antica che è degenerata perchè un conto è lottare per occupare i ruoli dirigenziali, altro è la lotta per fottere il collega. In questa storia, purtroppo, c’è anche quello che ha tutta l’aria di essere un dossieraggio farlocco per mettere nell’angolo l’aggiunto Ielo e anche il procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo. Vedremo.

Non è neanche un bello spettacolo vedere le correnti in lotta anche in queste ore, tra di loro, una volta di più, divise tra chi (Area) vuole le dimissioni dei colleghi del plenum coinvolti negli incontri con i politici e chi (Mi) dice “allora tutti a casa, dimissionari, si elegge un nuovo Csm”. Riguarda anche - la non opportunità etica e politica - il fatto che un deputato del Pd, l’ ex ministro Luca Lotti partecipi a riunioni in cui altri magistrati, tranne Palamara, tutti membri del Csm, discutono su chi diventerà procuratore e perchè. Lotti è imputato per favoreggiamento a Roma e semplicemente non può partecipare a riunioni dove si decide il capo dell’ufficio che potrebbe processarlo (il favoreggiamento per Consip è ancora in fase di udienza preliminare). Anche se è stato casuale e senza conseguenze, non è un reato ma è sbagliato.

L’uso politico dell’inchiesta

C’è poi un terzo livello, che sta emergendo in modo chiaro in queste ore: l’uso politico di questa inchiesta, nata per fare chiarezza ma proseguita ed alimentata per creare scompiglio, indebolire la magistratura, riformarla per renderla non più autonoma. Per sbarazzarsi degli avversari politici. E pazienza se qualche schizzo di fango finisce anche sul Quirinale.

Il fango sul Colle

Ecco che allora il regista, o i registi, delle puntate di queste due settimane - per quanto ancora? - hanno deciso che si poteva direzionare la macchina del fango anche verso il Quirinale. Pare che Palamara nel suo interrogatorio a Perugia abbia ammesso di aver saputo di avere un trojan - nei fatti un registratore - inoculato nel suo cellulare e che questa informazione sarebbe stata veicolata da Cosimo Ferri, deputato Pd, leader di Mi e tra i promotori degli incontri serali che a sua volta l’avrebbe saputa dal consigliere giuridico del Quirinale Stefano Erbani, un magistrato. Il quale ovviamente ha negato tutto: “Non so nulla di indagini, non ho rapporti con queste persone”. Intanto però si è costretto il Quirinale, cioè il Presidente della Repubblica che è anche il numero 1 del Csm, a fare un comunicato e a dare spiegazioni. Andava evitato all’uomo, all’istituzione, che in questo momento rappresenta l’Italia in Europa e nel mondo, il cui spessore e autorevolezza forse saranno l’unico antidoto alla procedura d’infrazione e alla testa dei conti pubblici.

Asfaltare quel che resta del renzismo

Non sfugge neppure che l’altro bersaglio dell’inchiesta è Luca Lotti, ex plenipotenziario del governo Renzi. Sul deputato Pd, che non è indagato, si rovescia un'altra rivelazione grazie al solito trojan che, dall’interno del cellulare di Palamara dove è stato “lanciato” via mail, ascolta tutti i presenti. Nel dopo cena in albergo, la sera del 9 maggio, Lotti non solo si entusiasma per la scelta di puntare su Viola procuratore di Roma (“si vira su Viola, sì ragazzi”) ma si raccomanda con i presenti (Palamara e quattro membri togati del Csm): “Strategicamente vi suggerirei di chiudere entro fine maggio, tra il 27 e il 29”. In effetti, se non fosse scoppiata l’inchiesta, sarebbe andata così. Il trojan regala anche il fraseggio tra Lotti e Palamara sul procuratore in carica a Firenze Giuseppe Creazzo, anche lui in corsa per Roma. Si parla di “liberare Firenze” dove Creazzo ha arrestato i genitori di Renzi per false fatturazioni, di “mandarlo a Reggio Calabria ed evitare che sposti le mire sulla procura di Torino”, di “mettergli paura (a Creazzo, ndr) con l’altra storia”, cioè l’esposto contro lui e l’aggiunto Turco per cui Genova ha per l’appunto avviato l’indagine. E delle nomine che arriveranno dopo Roma. “Se va lo schema Viola noi poi dobbiamo avere il nome per Perugia e dobbiamo vedere quando inizia la storia degli aggiunti”dice Ferri. C’è un pensiero anche per il vicepresidente del Csm David Ermini, ex Pd, sicuramente renziano. Pare che Ermini, una volta eletto, abbia progressivamente smesso di essere così amico dei suoi amici. Ha alzato un muro. “Qualche messaggio gli va dato, forte…” dicono Ferri e Palamara. Ma il vicepresidente non risponde e si sottrae.

Il “problema” Lotti

Aprire microfoni nascosti in consessi privati può sempre rivelare sorprese. Stupirsi troppo di queste frasi sarebbe quindi da ipocriti. Anche il Csm è potere. Eppure Lotti è diventato “il problema”. Il segretario Zingaretti ha trovato l’unico equilibrio possibile dicendo che “va respinto ogni processo sommario celebrato sulla base di spezzoni di intercettazioni”. Ma sottolineando anche che “il Pd non ha mai dato mandato a nessuno di occuparsi degli assetti degli uffici giudiziari. Dal punto di vista dell'opportunità politica il partito che ho in mente non si occupa di nomine di magistrati”. Il piano politico di questa storia ha nel mirino all’ex uomo di punta del Giglio magico. Dentro e fuori il Pd. Fuori lo attaccano tutti, i 5Stelle chiedono a Zingaretti di “buttarlo fuori dal partito”. I non renziani tacciono. Quel che resta dei renziani lo difende. Lotti ha scritto un lungo post su Facebook: “Basta fango su di me, non ho commesso alcun reato. In quell’incontro ho espresso liberamente le mie opinioni, parole in libertà, non minacce nè costrizioni. Le nomine vengono decise dai 26 membri non certo in incontri dopo cena in hotel e hanno bisogno del concerto del ministro della Giustizia. Inoltre io sono già in udienza davanti al gup e nulla può cambiare questo, neppure se mio fratello diventasse procuratore di Roma”. Attaccare il renzismo mentre Renzi potrebbe organizzarsi con un nuovo partito: politicamente una mossa giusta. Come il fatto che molti politici stanno dicendo che tutto muove per riformare nel profondo la magistratura, a cominciare dalla separazione delle carriere, il primo passo verso la perdita dell’autonomia.

La “condanna” del pg

Questi i tre livelli di questa storia, il penale, “le correnti”, il politico. La situazione è difficile. Anzi, è grave. Il procuratore generale Riccardo Fuzio ha avviato il procedimento disciplinare per cinque magistrati, Antonio Lepre, Corrado Cartoni, Paolo Criscuoli, Gianluigi Morlini e Luigi Spina. Gli ultimi hanno lasciato palazzo dei Marescialli la scorsa settimana. Antonio Lepre lo ha fatto ieri dopo che il procuratore Fuzio ne ha dimostrato la presenza all’incontro del 9 maggio. “L’identificazione e la presenza di Antonio Lepre all’incontro del 9 maggio risultano pienamente comprovate dagli atti a disposizione di questo ufficio” ha scritto nell’atto di incolpazione. Dove parla anche di “comportamento gravemente scorretto in quella riunione visto che erano delineate e affrontate vicende ostative alla designazione del dottor Creazzo”. A Lotti il pg riconosce il “ruolo attivo” e la “familiarità” negli incontri con i magistrati. E sottolinea “l’oggettivo risultato per cui la volontà di un imputato (Lotti in Consip, ndr) abbia contribuito alla scelta del futuro dirigente dell'ufficio di procura deputato a sostenere l'accusa nei suoi confronti”.

Mattarella scarta tutti

Erano ripetute ieri le voci di uno show down, lo scioglimento in massa del plenum del Csm. La prima volta nella storia dell’istituzione. Su sedici togati sono oramai tre i dimissionati (Spina, Morlini, Lepre) mentre due sono ancora autosospesi (che non esiste), Cartoni e Criscuoli. Il plenum può lavorare (servono 11 togati) ma è al limite. Alle voci e ai boatos ha messo fine ancora una volta il Presidente della Repubblica che in serata ha dato comunicazione della data delle elezioni suppletive ( 6-7 ottobre) con cui saranno eletti i sostituti dei due pm dimissionari (per il giudice è previsto l’ingresso del primo dei non eletti). E sempre che nel frattempo non cada qualcun altro. Ma il messaggio di Mattarella è chiaro: andare avanti, subito, voltare pagina per sfuggire alla corrente di chi vorrebbe tirare giù tutto il plenum e regolare i conti con la magistratura. “La richiesta di scioglimento anticipato comporterebbe la rielezione dei suoi membri con i criteri attuali” e “contrasterebbe con la necessità di cambiare le procedure elettorali come è stato richiesto da più parti” hanno spiegato fonti del Quirinale. Proprio la necessità di cambiare le regole per le elezioni dei membri del Consiglio è stata la chiave che ha permesso al Capo dello Stato di “respingere” gli assalti. La magistratura deve saper voltare pagina rispetto a questa crisi e autoriformarsi. Altrimenti lo faranno altri. E sarebbe probabilmente la fine della sua autonomia.