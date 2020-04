Mattarella coglie lo spirito afflitto e spaventato del Paese: “E’ una Pasqua in solitudine, lo è anche per me”

“Sarà una Pasqua diversa dalle altre, diversa per tutti, e anch'io la trascorrerò in solitudine”. Stavolta, non c’è ‘scherzo del barbiere’ (“Giovanni, guarda che neanche io posso andare a farmi i capelli…”) che, fuori onda o meno, tenga. L’isolamento sociale vale per tutti, anche per il presidente di tutti gli italiani, e lui lo sta rigorosamente osservando: a confermarlo sono i capelli del presidente, visibilmente cresciuti dall'ultimo messaggio, quando proprio un fuori-onda con il suo portavoce, Giovanni Grasso, fuori-onda subito diventato virale, fece sapere ai cittadini che anche il primo cittadino non andava dal barbiere. No, oggi è un momento drammatico, lo è per tutti.

E il Presidente della Repubblica fa gli auguri agli italiani con un videomessaggio di due minuti, il terzo dall'inizio dell'epidemia, non del tutto privo di richiami ed eco politici.

Il primo pensiero è per le vittime, medici e infermieri, poi il Presidente invoca il ‘contagio’ della solidarietà

C’è nel discorso, poi, una parte di speranza figlia della sua indole e della sua formazione politica e culturale cattolica: “I sacrifici che stiamo facendo da oltre un mese stanno producendo i risultati sperati e non possiamo fermarci proprio adesso. Vorrei dire: evitiamo il contagio del virus e accettiamo piuttosto il contagio della solidarietà tra noi”.

Ma quando potremo tornare alla normalità, si chiedono, con tono e timore sempre più pressante, gli italiani? Risponde così Mattarella, fornendo un assist di fatto al premier Conte che ha imposto l’ennesimo – e ormai sempre più impopolare - lockdown al Paese fino al 3 maggio: “Sulla base di valutazioni scientifiche e secondo le indicazioni che verranno stabilite si potrà avviare una graduale, progressiva ripresa, con l'obiettivo finale di una ritrovata normalità”. Ma non bisogna abbassare la guardia, avverte: “Fino a quel momento è indispensabile mantenere con rigore il rispetto delle misure di comportamento. Stiamo per vincere la lotta contro il virus o, quanto meno, quella per ridurre al massimo la pericolosità. In attesa di farmaci specifici e di un vaccino che lo sconfigga del tutto”. Sono, evidentemente, tempi assai di là da venire.

Mattarella, così, fa capire che le forme di precauzione e contenimento del virus, a partire dall’ormai tristemente noto modello del “distanziamento sociale” andranno avanti a lungo, ben oltre quel primo ‘allentamento’ delle misure di ‘chiusura’ che forse verranno allentate a maggio.

Gli italiani hanno i nervi a fior di pelle, i politici pure…

Il problema è che gli italiani – proprio come la loro classe politica, che rispecchia ‘sempre’ umori e sapori del Paese - sono stanchi, sfibrati, nervosi, spaventati. Preoccupati per un futuro che vedono sempre più, ogni giorno che passa, a tinte fosche. La Ue e i suoi ‘rigoristi’ che vogliono tenere il ‘cappio al collo’ all’Italia come ai Paesi dell’Europa del Sud (via Mes, e non solo via Mes…) non aiutano a vedere più ‘rosa’, la situazione del Resto del Mondo neppure.

Il ferreo lockdown fino al 3 maggio ‘si mangia’ tutti i ‘ponti’ abituali degli italiani. I timori del Viminale

Ma anche il ferreo lockdown imposto dal governo al Paese fino al 3 maggio (e, molto probabilmente, anche molto oltre) non aiuta gli italiani che – ogni anno – attendono la ‘laica’ Pasquetta, così come i ‘laici’ ponti del 25 aprile e del Primo Maggio, per divertirsi, mangiare, fare la gita…

Preoccupazioni che assillano, per primo, il Viminale, tanto che l’ex prefetto e oggi ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, sente “il rischio di gravi tensioni. Serve una strategia complessiva – avverte - di presidio della legalità” e, proprio in una circolare diramata a tutti i prefetti, indica in “possibili focolai estremisti” la spada di Damocle sul Paese, ma ‘lisciando’ troppo facilmente quella delle mafie.

Mattarella getta acqua sul fuoco tra Conte e Salvini con il suo appello: “speranza e fiducia in una sorte comune”

Mattarella lo sa che il Paese è a rischio, che già ribolle, e sa e vede anche che torna a ribollire, con prepotenza, anche la lotta politica. Non solo quella tra maggioranza e opposizione (mai i rapporti sono stati così bassi, peraltro), ma anche i rapporti, ormai logori, dentro la maggioranza.

E così, il presidente, questa volta, spinge sì sulle emozioni, rassicurando un Paese in forte crisi di tenuta per il futuro, ma manda anche un messaggio di ‘pace’ politica – e non solo pasquale – anche al principale leader dell’opposizione, Salvini, ancora furibondo per le accuse di Conte durante la conferenza stampa dell’altra sera, quando il premier ha puntato il dito, facendo nomi e cognomi, contro lui e contro la Meloni, risparmiando, per capirsi, il solo Berlusconi, con la scusa di ‘difendere’ la scelta italiana, in sede di riunione del Consiglio Ue, sul pomo della discordia Mes.

E così, il capo dello Stato, mentre all'inizio dell'emergenza, il 5 marzo, aveva dovuto puntellare le misure straordinarie e le “decisioni univoche” prese dal governo, e, il 27 marzo, richiamare l'Europa a rispettare la propria vocazione solidale, ieri si è tenuto ben distante dalle rinascenti polemiche politiche senza dedicare neanche un accenno alla battaglia che il governo sta portando avanti in Europa, ma facendo capire che la pax politica e istituzionale va preservata e garantita (e il garante, ovviamente, è lui…).

Insomma, alla vigilia di Pasqua, il capo dello Stato ha voluto infondere energie, cementare la tenuta psicologica dei cittadini, mostrare una via d’uscita e, sempre in quest'ottica, ha voluto chiudere il suo breve intervento (due minuti e 40 secondi) assicurando che il Paese deve coltivare “speranza e fiducia” uniti in una “sorte comune”.

Salvini: “Conte? Già perdonato. Vado oltre gli insulti”

Infatti, complice la telefonata – prima di fuoco, poi dai toni più distesi – fatta da Salvini proprio all’indirizzo del Colle, sempre ieri, ma nel primo pomeriggio, il leader della Lega decide di vestire i panni – pasquali – del ‘figliuol prodigo’ e, collegato con Stasera Italia (Rete 4) dice che “Io vado oltre gli insulti, ho già perdonato. Siamo a Pasqua, c'è la resurrezione di nostro Signore. Chi sono io per giudicare? Ma immaginiamo se fosse stato Berlusconi a insultare l'opposizione, a fare i nomi, cosa sarebbe successo?”.

Poi, non a caso, spiega da cosa e da chi deriva la sua nuova veste da ‘agnello’. Dopo l'attacco del premier Giuseppe Conte (che lo ha accusato, in diretta tv, di ‘barare’ sulla posizione italiana sul Mes e di volerlo boicottare nella Ue) – spiega Salvini - al Presidente della Repubblica “ho detto che ero sorpreso e rammaricato, anche perché il Presidente Mattarella, sempre improntato al dialogo e noi abbiamo sempre voluto dialogare, se dall'altra parte non ascoltano le nostre proposte, bocciano i nostri emendamenti e, di più, mentendo ci insultano in diretta televisiva penso che Conte non abbia capito l'emergenza che corre l'Italia e penso che invece il Presidente Mattarella lo abbia capito benissimo”. Poi aggiunge e ricorda, perfido, che “Io ho chiamato Conte nelle ultime settimane, più volte, ma sentirsi insultare in diretta televisiva mentre l'Italia soffre, nel Venerdì Santo, mentre il Papa fa la Via Crucis non è degno di una carica come la Presidenza del Consiglio”. Insomma, Salvini cerca di dividere le sorti – e le sue bordate polemiche – di Conte da quelle di Mattarella, anche perché neppure uno come Salvini può permettersi di prendersela con il presidente “più amato dagli italiani”. E così, conclude irenico Salvini, “io ho già perdonato” Conte e “sono pronto a collaborare”, ma non manca di sottolineare, acido e perfido, di un “Mattarella molto preoccupato dallo scontro politico in atto” che è un po’ come dire che Conte ‘se l’è cercata’...

Anche la Meloni si fa ‘irenica’ e benedice il dialogo…

Anche la Meloni – che con Conte ha aperto un conto assai personale dato che il premier l’ha accusata, sbagliando, di aver votato il Mes, nel 2012, quando però la Meloni già non era più ministra e, dall’opposizione, votò invece contro… – si fa concava e convessa: ringrazia Mattarella “per queste parole di speranza e di esortazione agli italiani a non perdersi, a comprendere quanto sia importante rispettare le regole fino alla fine. Sono parole importanti per le quali ringraziamo il Presidente della Repubblica, che ovviamente si rende conto come tutti noi che domani e dopodomani saranno forse alcune delle giornate più difficili da quando è iniziata la ‘quarantena’ perché non si potranno passare la Pasqua e la Pasquetta con i propri cari, con la famiglia, con gli amici. È importante ricordare dunque che quello che stiamo facendo lo stiamo facendo per aiutare la nostra Nazione e per aiutare anche quelle persone che amiamo”.

Ma, verso Conte, a differenza di Salvini, lei non fa sconti, forse proprio perché colpita sul piano intimo e personale: “Sono rimasta colpita – spiega in un’intervista al Tg4 (le reti Mediaset, ovviamente, soffiano tutte sul centrodestra, ndr.) dal fatto che Conte aveva annunciato la conferenza stampa alle due e poi l'ha fatta alle 20. E’ arrivato con un lunghissimo testo scritto. Questo vuol dire che ha passato metà del pomeriggio a scrivere quello che doveva dire contro di noi... Le pare normale che in momento come questo Conte sta lì un pomeriggio a scrivere un testo contro di me? E poi il problema sono io? Io credo che la rissa sia voluta perché da ieri stiamo parlando solo di questo e non più delle palle del governo. Non cado in questo gioco”.

Insomma, anche la Meloni preferisce, dopo le parole (e un'altra telefonata ricevuta, a sua volta?) da Mattarella di glissare ed evitare di fare la propria, consueta, faccia feroce.

La verità è che la ‘stagione dell’unità’ e del ‘dialogo’ è bella che finita, anzi forse non è mai davvero iniziata

La verità è che la - brevissima - stagione del dialogo per affrontare uniti la lotta al coronavirus è bella che finita e che, anzi, forse non è mai neppure davvero cominciata. Dopo il finora unico voto coram populo, quello sullo scostamento di bilancio passato, nelle due Camere, con il placet dell’opposizione, per varare la prima ‘manovrona’, quella di marzo, quando si è arrivati al dunque, si è visto che il ‘tavolo’ tra governo e opposizione finiva, a ogni riunione, sempre più e rovinosamente a gambe all’aria.

Poi, già durante questa settimana la tregua tra governo e opposizione aveva vacillato durante l’esame del dl Cura Italia e, alla fine, al Senato, nel primo voto che contava, il centrodestra ha votato in modo compatto contro il governo – che, da par sua, ha messo la questione di fiducia – e neppure si è astenuto adducendo la risposta negativa del governo a far passare almeno parte dei suoi emendamenti.

Il centrodestra ha votato contro il Cura Italia

Infine, a infiammare le braci che covavano sotto la cenere è stato lo scontro sul Mes, sulle sue ‘condizionalità’ e sul fatto che l’Italia lo abbia firmato o meno, nel Consiglio Ue. Prima le dure critiche di Salvini e Meloni per la firma dell’Italia all’accordo in seno al Consiglio Ue, poi la dura replica di Conte che li ha attaccati a testa bassa durante la conferenza stampa di ieri. “Stupito e indignato” Salvini ieri mattina ha così alzato la cornetta e ha chiamato Mattarella per protestare per le parole e i comportamenti di Conte.

Ascolto attento e rammarico per il clima che si è creato sono state, però, le uniche reazioni del Capo dello Stato. Dal Quirinale non trapela nulla della telefonata di ieri, ovviamente, ma da settimane il Capo dello Stato sollecita un atteggiamento di solidarietà, unità e senso di responsabilità per affrontare l'emergenza coronavirus subito e la ripresa – cioè la famosa ‘fase due’ – poi, subito dopo. Difficilmente le accuse reciproche di queste ore tra governo e opposizione si possono catalogare come una forma di garbato dialogo istituzionale, ma anche se il Presidente non intende certo entrare nel merito delle scelte di questi giorni e, dunque, non attribuire colpe o meriti, una cosa è certa: la differenza di ‘stile’ come pure di ‘metodo’ tra lui e quella del premier Conte è sotto gli occhi di tutti.