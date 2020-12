Manovra e Tav, il governo per due volte sul baratro in poche ore. E Conte non molla su Mes e 007

I front man si parlano via tv, Matteo Renzi a fine mattinata su La 7, Giuseppe Conte a tarda sera ospite di Bruno Vespa. Aprono e chiudono, ancora tattica, tengono le rispettive posizioni, l’obiettivo - di Renzi ma anche del Pd - è cambiare passo e marcia all’azione di governo e ad un malinteso perchè “inconcludente”, senso di protagonismo del premier. Gli altri lavorano ai lati e nelle retrovie: l’obiettivo è il rimpasto. Luigi Di Maio si può permettere di restare un gradino sopra, almeno per un giorno, grazie alla liberazione di Chico Forti, bel colpo messo a segno dalla Farnesina. Due, tre giorni di tregua poi dal 27 si ricomincia a ballare. Forte. Intorno al governo, al premier Conte, alla maggioranza. Che ieri ha ballato per due volte sul baratro.

La prima volta nella notte tra martedì e mercoledì quando la Ragioneria ha bocciato 80 (per lo più grillini) dei 250 emendamenti cuciti a fatica dal presidente della Commissione Bilancio Fabio Melilli tra maggioranza ed opposizione. “Mancano le coperture, stralciate” ha dichiarato la Ragioneria. Tradotto, voleva dire dire addio all’approvazione della legge di Bilancio e avvicinarsi con onta all’esercizio provvisorio. Melilli ha fatto il miracolo di trovare 40 milioni nelle pieghe del bilancio, sedare la rabbia 5 Stelle e far votare ieri la fiducia al maxi emendamento da 1150 commi. Ne aveva già fatto un altro di miracolo, il presidente Melilli: quando ha indicato il fondo riservato dal Presidente del consiglio pari a 4 miliardi e 600 milioni come riserva per far fronte ai 250 emendamenti.

La maggioranza ha ballato una seconda volta anche ieri mattina in Commissione Trasporti dove si votava il rinnovo del contratto italo-francese sulla Tav. I 5 Stelle, probabilmente per vendicarsi dello scherzetto della sera prima (la maggior parte degli emendamenti era roba loro, dai fondi per la scuola jazz a quelli per il ministero dell’Ambiente), hanno lasciato la Commissione e la Tav andrà avanti grazie al voto di Pd, Iv, Leu, Forza Italia e Lega. Una pessima notizia per palazzo Chigi e Giuseppe Conte. Difficile governare così.

La nuova versione

Ecco che, per provare ad andare avanti, palazzo Chigi ha consegnato ai partiti di maggioranza la nuova versione del Piano di rilancio (Pnrr), quello finanziato con i 209 miliardi europei e che il 7 dicembre ha mandato in crisi il governo. In realtà il Piano è stato consegnato in occasione del secondo giro di consultazioni tra lunedì e martedì ma ieri è stato deciso di renderlo pubblico. Nella speranza che “coprisse" le altre crisi di giornata. E per dare forza all’intervista di Conte ieri sera a Porta a Porta. Primo obiettivo mancato. Il secondo lo diranno oggi gli indici di ascolto.

La nuova versione sono tre allegati, il documento vero e proprio (133 pp, l’altro era di 250), una scheda analitica di 27 pagine con un primo dettaglio dei 52 progetti e una tabella con la suddivisione dei saldi voce per voce per un totale di 196 miliardi di euro che è il vero plafond di Next Generation Eu.

La nuova governance

Conte ne parla intervistato da Vespa e delinea meglio quello ha già spiegato alle delegazioni dei quattro partiti di maggioranza. Via la piramide con se medesimo e i ministri Patuanelli e Gualtieri al vertice, subito sotto i sei manager e i 300 tecnici, quell’obbrobrio che Renzi ha denunciato fino a mettere a disposizione i suoi ministri pur di vederlo azzerato. Abbiamo poi scoperto che non piaceva a nessuno dei partiti di maggioranza. Il Pd fa molta fatica a riconoscere il merito a Renzi. Ma così è andata. Nella nuova versione si parla di “una unità di missione da istituirsi presso il Mef, ovvero la Ragioneria dello stato, con referenti in ogni ministero di spesa e un fondo di rotazione per avviare i primi progetti”. Il tutto coinvolgendo il Parlamento che dovrà pronunciarsi su ciascun progetto e che sarà regolarmente informato dei progressi nella realizzazione. “Con decorrenza dal 1 gennaio 2021 è costituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un'apposita unità di missione con il compito di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del Pnrr” si legge nel documento. “Resoconti periodici dell'andamento del Piano nazionale di resilienza e ripartenza al Parlamento Nazionale e alla Commissione europea” viene sottolineato ancora. “Il governo auspica un ruolo attivo del Parlamento lungo il periodo dei sei anni nel controllo e nel monitoraggio dell'attuazione del Pnrr. Le forme di organizzazione devono essere decise in accordo ai regolamenti parlamentari e allo svolgimento della vita istituzionale”. Il riferimento ai sei anni non è solo dovuto perchè il Pnrr e Next generation Eu si sviluppa in sei anni. Invita anche a ragionare sul fatto che il Piano sarò iniziato da questa legislatura e ds questa maggioranza. Ma sei anni sono un tempo utile anche per cambiare maggioranza. Nessuna esclusiva, insomma. Per ora c’è solo questo in relazione alla famosa governance. Sparito tutto il resto. He si leggeva nella prima versione. C’è scritto: da completare. Italiaviva può dirsi soddisfatta.

52 progetti

Tra i progetti chiave per la ripartenza del Paese c’è la riforma della Pubblica amministrazione. Sono 48,7 miliardi i fondi che il Pnrr destina alla digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. In particolare, su Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica Amministrazione vengono investiti 10,1 miliardi; su Innovazione, competitività, digitalizzazione 4.0 e internazionalizzazione vengono investiti 35,5 miliardi di euro; in Cultura e Turismo vengono investiti 3,1 miliardi. Assai ricco il capitolo (la missione) "Infrastrutture per una mobilità sostenibile”: si concretizza in 2 linee di azione che prevedono 4 progetti tra riforme e investimenti, per un totale di 27,8 miliardi di euro”. In particolare, al capitolo Alta velocità di rete e manutenzione stradale 4.0 sono destinati 23,7 miliardi; alla Intermodalità e logistica integrata vanno 4,1 miliardi.

La missione Istruzione vede due componenti - formazione e ricerca - distribuiti su 6 progetti per un totale di 19,2 miliardi. Per la Formazione si punta su Potenziamento della didattica e diritto allo studio (10,7miliardi). Alla componente “Dalla Ricerca all’Impresa" sono destinati 8,5 miliardi. Alla Salute vengono destinati 9 miliardi, suddivisi in Assistenza di prossimità e telemedicina (5 miliardi) e Innovazione, ricerca e digitalizzazione dell'assistenza sanitaria (4 miliardi). Il capitolo piùimportante, almeno dal punto di vista della mole di risorse investite, è quello del green: nella bozza sono previsti 74,3 miliardi al capitolo Rivoluzione verde e transizione ecologica. Di questi, 40 miliardi sono destinati all'efficienza energetica e riqualificazione degli edifici; 18,5 miliardi alla transizione energetica e alla mobilità locale sostenibile; 9,4 miliardi alla tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica; 6,3 miliardi all'impresa verde e all'economia circolare.

Conte-Renzi, duello a distanza

Tra il premier e il leader di Italia viva il confronto continua. Alla fine sono sempre loro due che fissano il perimetro della giornata politica. Troppe volte in questi sedici mesi è stato detto “sì, facciamo questo e quello” e poi tutto si è sempre fermato in un pantano di rinvii. Questo tempo, dice Renzi, “è finito”. E deve, può farlo finire Conte. Ma deve farlo. Questo è il senso dello “scontro” tra i due. Che poi è la stessa cosa che prova a dire almeno da settembre Zingaretti. Pure lui con scarso successo. Renzi a fine mattinata - quando i pasticci su Tav e Manovra mano già avvenuti - manda una seria di messaggi al premier. “La crisi è nelle mani di Conte, Italia viva gli ha consegnato la lista di quelle che secondo noi sono priorità non rinviabili” dice ospite di L’Aria che tira cantando vittoria “sul metodo”, con un “passo avanti” sulla cabina di regia del Recovery. Non crede al voto perchè “una maggioranza in Parlamento c’è”. Attacca i 5 Stelle che hanno provato ad affondare la Tav ma pur di non andare a casa "sono pronti a votare molto, parliamo di Mes quindi”. L’ex premier non dribbla la domanda su Franceschini, il capodelegazione Pd, maggiore sponsor dell’abbraccio politico con i 5 Stelle (che ogni volta rifiutano l’offerta) e del “lasciare tutto com’è” fino all’elezione del Presidente della Repubblica. E’ Franceschini che minaccia il voto. Ma bluffa sapendo di bluffare. Peccato, osserva Renzi, che la decisione sia competenza del Quirinale. “Franceschini non è il Ribery della politica” taglia corto Renzi. Contro cui ampi pezzi del Pd stanno provando a scatenare una guerra di nervi mettendo in giro voci di “abbandoni del gruppo Italia viva tra i senatori se lui dovesse tirare troppo la corda”.

“Non a tutti i costi”

La replica di Conte arriva qualche ora dopo a Porta a Porta. “La crisi non è nelle mie mani: si va avanti se c’è la fiducia dei partiti di maggioranza. Sono disposto a discutere nell'interesse del Paese ma non di singole parti”. Il premier rinuncia al Recovery prima edizione ma avvisa che non cederà su tutto: no al Mes (“è altro debito”) e no alla cessione della delega sugli 007. In ogni caso, sarà sempre il Parlamento a decidere. “Parlamentarizzare” l’eventuale crisi, così come fu nell’agosto 2019. Allora gli andò bene. Adesso chissà. In pratica una smentita del “al voto subito in caso di crisi” che è il mantra di Zingaretti e Franceschini. La partita ora quindi si sposta sui fondi per la Sanità (Mes) e sull’intelligence. Il Pd è in pressing su entrambi e indica già chi potrebbe assumere la delega agli 007: Emanuele Fiano o Borghi. “La responsabilità” spetta al premier, insiste Conte, che però non ha un suo partito sarebbe perciò “un'anomalia" passare la delega a un esponente di un partito di maggioranza: “Una struttura bicefala sarebbe una grave compromissione dell'operatività dell'intero comparto”. Nella nuova bozza sul Recovery plan torna comunque “l’Istituto” (non più la Fondazione) per la Cybersicurezza.

Quattro ipotesi di rimpasto

In una giornata così il Pd manda in campo Andrea Orlando il cui ingresso al governo è dato per imminente in quasi tutti gli scenari. E Orlando sceglie la terza via tra Renzi e Conte: “Disponibili a discutere su tutto ma senza ultimatum. La discussione sul ricoveri è stata dissequestrata e a breve tra Natale e Capodanno faremo altri passi avanti perchè ora bisogna correre”. Si parla di un Cdm il 28 oppure il 31 per votare la nuova bozza. Lo dice anche Orlando: “In questo momento non servono riunioni che convocano altre riunioni. Servono un calendario e un cronoprogramma”.

Questo è quanto va sulla scena. Dietro la scena si lavora e molto per “il grande rimpasto di gennaio”.

Sono sul tavolo quattro ipotesi. Due, le più quotate, tengono fisso il nome di Conte. La terza immagina un governo di scopo, con un leader che traghetti la maggioranza fin dopo l’elezione del nuovo capo dello Stato. Infine, ma è la meno praticabile, c’è il ribaltone di Salvini. E’ convinto, il Capitano, che adesso il centrodesttra troverebbe i voti in aula. Grazie agli ex 5 Stelle.