M5S e Pd cercano ancora un accordo. Salvini: 'Sbrigatevi o si vada a votare'. E Trump tifa per Conte

Sono ore decisive per la trattativa tra M5S e Pd, intente a trovare la quadra per formare un nuovo Governo. Nel pomeriggio, dopo una serie di notizie che volevano le trattative ormai naufragate, è giunta la schiarita. "La trattativa è ripartita - commenta il dem Andrea Marcucci - diciamo che sono più ottimista. Passi in avanti? Direi di sì". I problemi sono sorti a seguito di alcune voci che dicevano il M5S e lo stesso Luigi Di Maio, inamovibili sui ruoli istituzionali da assegnare all’uno o all’altro schieramento. Voci spazzate via dallo stesso Partito Democratico e dalla presidenza del Consiglio. "Bene la chiarezza fatta dalla presidenza del Consiglio circa le false indiscrezioni trapelate nelle ultime ore. Al contempo - dice in una nota il M5S -, accogliamo positivamente le parole di apertura di alcuni autorevoli esponenti del Partito democratico sul ruolo del presidente Giuseppe Conte. Sì a un dialogo sul programma e sui temi. Il M5S vuole innanzitutto parlare di soluzioni per il Paese, in una fase che consideriamo delicatissima a seguito dell'apertura di una crisi che ci vede estranei a ogni responsabilità".

I fatti

In giornata fonti del Pd citano una telefonata giunta da Palazzo Chigi, evidenziando che l'appuntamento potrebbe essere in stand-by tenuto conto della direzione dem prevista mercoledì alle 10. Per il Pd a far traballare l'intesa sarebbero le richieste di Di Maio il quale, stando a quanto riferiscono fonti del Nazareno, "vuole il Viminale e sta condizionando, su questo, tutta la trattativa''. Le stesse fonti dem sottolineano inoltre che "l'accordo di governo rischia di saltare per le ambizioni personali di Di Maio che vuole fare il ministro dell'Interno e il vicepremier. Su questo non sente ragioni e va avanti a colpi di di ultimatum". Immediata la replica: "In presenza del Presidente Conte - è quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi - non è mai stata avanzata la richiesta del Viminale per Luigi Di Maio, né dal Movimento 5 Stelle né da Di Maio stesso".

Le consultazioni proseguono

Intanto, alle 16:00, è ripartito al Quirinale il secondo giro di consultazioni. E' durato circa venti minuti l'incontro tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quello del Senato, Elisabetta Casellati. Al termine la seconda carica dello Stato non ha rilasciato dichiarazioni. Alle 17:00 il faccia a faccia con il presidente della Camera, Roberto Fico, mente alle 18:20 e alle 18:40 sono attesi, rispettivamente, i Gruppi Misti di Senato e di Camera. Mercoledì si ricomincia alle 10 con il Gruppo delle Autonomie del Senato; quindi alle 10:30 il Gruppo Leu della Camera, alle 11 Fratelli d'Italia, alle 16 il Pd, alle 17 Forza Italia, alle 18 la Lega, alle 19 il M5S.

Salvini: "Sembra di tornare ai tempi di De Mita e Fanfani"

Intanto Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook dal Viminale, invita “Pd e 5Stelle, che si trascinano nella contrattazioni di poltrone, se volete fare allora fate in fretta, altrimenti andiamo al voto che è la cosa più democratica". "Sembra di tornare ai tempi di De Mita e Fanfani". Poi attacca: “Più che un Conte bis sembrerebbe un Monti bis. Conte evidentemente stava preparando da tempo questa manovra, su suggerimento di Merkel, Macron e degli ambienti che lui ha frequentato". Quel governo "porterebbe al governo gli sconfitti delle ultime politiche e delle europee, accomunati dall'odio contro Salvini e la Lega". "Per settimane i 5Stelle ci hanno sfidato a votare il taglio dei parlamentari, l'ho detto e lo ripeto, ci sono, vogliamo tagliare anche domani 345 parlamentari? Ci sono, risparmiamo qualche decina di milioni di euro? Ci sono, va bene - prosegue Salvini -. E' un segnale di serietà, di rispetto del contratto di governo".

Salvini dice "no a governi telecomandati dagli altri per fare qualche manovrina e magari cambiare qualche leggina". "Dal Pd, leggo, chiedono a Conte di modificare o cancellare i decreti sicurezza - rimarca - ma noi abbiamo lavorato un anno per difendere i confini, e ora nel nome del salva poltrone si torna indietro. Io sono orgoglioso del fatto che abbiamo messo nelle mani del popolo italiano il nostro mandato". "Confidiamo - conclude - e abbiamo la certezza che il presidente Mattarella non permetterà questo mercimonio ancora a lungo. Vediamo il totoministri, che sembra il calciomercato, di cui non parlo, visto l'esordio del Milan".

Donald Trump nel mentre loda su Twitter "l'altamente rispettato primo ministro della repubblica italiana, Giuseppi Conte". "Ha rappresentato l'Italia in modo energico al G7. Ama il suo Paese grandemente e lavora bene con gli Usa. Un uomo molto talentuoso che spero resti primo ministro!", scrive, lanciando di fatto un endorsement ad un bis di Conte, pur sbagliandone il nome.